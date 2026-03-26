Mabel Cartagena denunció acoso sexual y maltratos en “ambos” canales: “Fui víctima hace una década”

La popular presentadora reveló detalles de lo que tuvo que vivir en la pantalla chica - crédito @flakycartagena/Instagram

La presentadora y creadora de contenido Mabel Cartagena confirmó haber sido víctima de acoso sexual en televisión hace una década, en medio del escándalo en Caracol Televisión. La famosa, que trabajó en los principales canales de Colombia, anticipó que entregará más detalles sobre su experiencia cuando regrese de su viaje en Corea del Sur, al que asistió para ver el reencuentro oficial de la banda BTS.

Su revelación fue realizada después de que se anunciara la decisión de Caracol Televisión de finalizar la relación laboral con dos de sus presentadores, tras recibir varias denuncias por acoso sexual, lo que estuvo acompañado del anuncio de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación.

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La cadena nacional comunicó la terminación del vínculo con Ricardo Orrego y la finalización, de mutuo acuerdo, del contrato con Jorge Alfredo Vargas. Estas medidas, declaró la empresa en un comunicado oficial, no constituyen un pronunciamiento sobre la culpabilidad de las personas señaladas, sino que responden a la gravedad de las denuncias expuestas en los últimos días.

Cabe mencionar que Mabel Cartagena, que es recordada por su participación en el programa matutino Día a Día durante 2006, compartió su testimonio en Instagram, red social en la que afirmó lo siguiente: “Trabajé para ambos canales y pude presenciar acoso y maltratos, del que por cierto fui víctima hace una década. Sin embargo, es un tema que debe manejarse con pinzas porque la gente no te cree o, en su defecto, prefieren no hacerlo”.

La famosa aseguró que compartirá más detalles cuando regrese de Corea del Sur - crédito Flaky Cartagena / Instagram

En la misma publicación, agregó: “No voy a crucificar a los canales porque la gran mayoría son maravillosos y trabajé siempre con hombres caballeros, quienes al día de hoy siguen siendo mis amigos, pero la realidad es que sí pasa”.

Cartagena se refirió a la dificultad de enfrentar públicamente estos casos ante los constantes señalamientos: “Todo mi apoyo a quienes decidieron hablar. Sé lo difícil que es tener que quedar tan expuestas y que encima te juzguen, pero el primer paso ya lo dieron y se los aplaudo”.

Las investigaciones por acoso sexual en Caracol Televisión suman nuevos testimonios

La investigación interna, iniciada por Caracol Televisión, ha estado acompañada de testimonios de otras periodistas con años de experiencia. Otro de los casos más virales es el de Juanita Gómez, que relató una experiencia en la que tuvo que apartar repetidas veces a un presentador que intentó besarla: “Tener que quitarse de encima a un periodista/presentador a la fuerza, varias veces y a empujones para que no le dé un beso en un ascensor no es normal y nunca debió ocurrir”.

Por su parte, Lina Tobón denunció en 2022 que un superior la agredió tocando su rostro bajo el pretexto de arreglar su maquillaje durante una grabación y su cuerpo asegurando que estaba viendo el logo de su camiseta. Además, las comunicadoras Catalina Botero y Mónica Rodríguez señalaron que las investigaciones actuales no son hechos aislados, sino que responden a una problemática de larga data en el canal.

Las declaraciones de la famosa dieron de qué hablar - crédito Mabel Cartagena / Instagram

Las denuncias obligaron a la directiva de Caracol Televisión a adoptar “decisiones laborales de alto impacto”, entre ellas el fin de los contratos con dos figuras del canal, pues la empresa considera estas denuncias como “de particular gravedad”.

Como respuesta a la presión pública y social generada por estos casos, la Fiscalía General de la Nación anunció la habilitación del correo electrónico denuncia.acoso@fiscalia.gov.co en el que se recibirá y canalizará información y denuncias relacionadas con acoso sexual en el contexto laboral de los medios de comunicación.

Varias mujeres se han pronunciado al respecto - crédito @mabelcartagenaserrano/IG

La apertura de investigaciones oficiales demuestra que la ciudadanía continúa avanzando en la protección de las mujeres en medio de los contextos laborales en los que pueden verse vulneradas.