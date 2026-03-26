Colombia

Mabel Cartagena denunció acoso sexual y maltratos en “ambos” canales: “Fui víctima hace una década”

La presentadora barranquillera se sumó a la ola de denuncias tras el escándalo mediático que costó la salida de dos de los presentadores más famosos de la televisión colombiana

Guardar
La popular presentadora reveló detalles de lo que tuvo que vivir en la pantalla chica - crédito @flakycartagena/Instagram
La popular presentadora reveló detalles de lo que tuvo que vivir en la pantalla chica - crédito @flakycartagena/Instagram

La presentadora y creadora de contenido Mabel Cartagena confirmó haber sido víctima de acoso sexual en televisión hace una década, en medio del escándalo en Caracol Televisión. La famosa, que trabajó en los principales canales de Colombia, anticipó que entregará más detalles sobre su experiencia cuando regrese de su viaje en Corea del Sur, al que asistió para ver el reencuentro oficial de la banda BTS.

Su revelación fue realizada después de que se anunciara la decisión de Caracol Televisión de finalizar la relación laboral con dos de sus presentadores, tras recibir varias denuncias por acoso sexual, lo que estuvo acompañado del anuncio de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La cadena nacional comunicó la terminación del vínculo con Ricardo Orrego y la finalización, de mutuo acuerdo, del contrato con Jorge Alfredo Vargas. Estas medidas, declaró la empresa en un comunicado oficial, no constituyen un pronunciamiento sobre la culpabilidad de las personas señaladas, sino que responden a la gravedad de las denuncias expuestas en los últimos días.

Cabe mencionar que Mabel Cartagena, que es recordada por su participación en el programa matutino Día a Día durante 2006, compartió su testimonio en Instagram, red social en la que afirmó lo siguiente: “Trabajé para ambos canales y pude presenciar acoso y maltratos, del que por cierto fui víctima hace una década. Sin embargo, es un tema que debe manejarse con pinzas porque la gente no te cree o, en su defecto, prefieren no hacerlo”.

La famosa aseguró que compartirá más detalles cuando regrese de Corea del Sur - crédito Flaky Cartagena / Instagram
La famosa aseguró que compartirá más detalles cuando regrese de Corea del Sur - crédito Flaky Cartagena / Instagram

En la misma publicación, agregó: “No voy a crucificar a los canales porque la gran mayoría son maravillosos y trabajé siempre con hombres caballeros, quienes al día de hoy siguen siendo mis amigos, pero la realidad es que sí pasa”.

Cartagena se refirió a la dificultad de enfrentar públicamente estos casos ante los constantes señalamientos: “Todo mi apoyo a quienes decidieron hablar. Sé lo difícil que es tener que quedar tan expuestas y que encima te juzguen, pero el primer paso ya lo dieron y se los aplaudo”.

Las investigaciones por acoso sexual en Caracol Televisión suman nuevos testimonios

La investigación interna, iniciada por Caracol Televisión, ha estado acompañada de testimonios de otras periodistas con años de experiencia. Otro de los casos más virales es el de Juanita Gómez, que relató una experiencia en la que tuvo que apartar repetidas veces a un presentador que intentó besarla: “Tener que quitarse de encima a un periodista/presentador a la fuerza, varias veces y a empujones para que no le dé un beso en un ascensor no es normal y nunca debió ocurrir”.

Por su parte, Lina Tobón denunció en 2022 que un superior la agredió tocando su rostro bajo el pretexto de arreglar su maquillaje durante una grabación y su cuerpo asegurando que estaba viendo el logo de su camiseta. Además, las comunicadoras Catalina Botero y Mónica Rodríguez señalaron que las investigaciones actuales no son hechos aislados, sino que responden a una problemática de larga data en el canal.

Mabel Cartagena
Las declaraciones de la famosa dieron de qué hablar - crédito Mabel Cartagena / Instagram

Las denuncias obligaron a la directiva de Caracol Televisión a adoptar “decisiones laborales de alto impacto”, entre ellas el fin de los contratos con dos figuras del canal, pues la empresa considera estas denuncias como “de particular gravedad”.

Como respuesta a la presión pública y social generada por estos casos, la Fiscalía General de la Nación anunció la habilitación del correo electrónico denuncia.acoso@fiscalia.gov.co en el que se recibirá y canalizará información y denuncias relacionadas con acoso sexual en el contexto laboral de los medios de comunicación.

Mabel Cartagena está vendiendo su apartamento porque se va a cambiar de casa - crédito @mabelcartagenaserrano/IG
Varias mujeres se han pronunciado al respecto - crédito @mabelcartagenaserrano/IG

La apertura de investigaciones oficiales demuestra que la ciudadanía continúa avanzando en la protección de las mujeres en medio de los contextos laborales en los que pueden verse vulneradas.

Temas Relacionados

Mabel CartagenaAcoso sexualCaracolCaracol TelevisiónColombia-Noticias

Más Noticias

Jhon Jáder Durán solo genera pérdidas en el fútbol: su valor en el mercado cayó 15 millones de euros

El delantero del Zenit viene en caída libre no solo por su rendimiento y ausencia en la selección Colombia, sino por el poco interés para otros clubes en Europa

Jhon Jáder Durán solo genera pérdidas en el fútbol: su valor en el mercado cayó 15 millones de euros

Miguel Ángel del Río denunció posible atentado en su contra organizado desde La Picota: Iván Cepeda y otros políticos se pronunciaron

El abogado aseguró que el presunto ataque también tiene como blanco al periodista Gonzalo Guillén, al sargento Wadith Velásquez y a otras personas

Miguel Ángel del Río denunció posible atentado en su contra organizado desde La Picota: Iván Cepeda y otros políticos se pronunciaron

Conductor que arrolló a un motociclista en Santa Marta le suplicaba a Dios un milagro para evitar su muerte

El accidente generó una ola de apoyo ciudadano a través de las redes sociales para el chófer y desató todo un debate sobre la empatía ante las emergencias viales, debido a que este comportamiento no es común

Conductor que arrolló a un motociclista en Santa Marta le suplicaba a Dios un milagro para evitar su muerte

Gobierno decretó aumento salarial y nuevas bonificaciones para docentes en 2026, con incentivos diferenciales según el escalafón

Las disposiciones incluyen incrementos aplicables a maestros estatales de todos los niveles, junto a un adicional vinculado a acuerdos con el sindicato. Las medidas buscan equilibrar las condiciones salariales del sector

Gobierno decretó aumento salarial y nuevas bonificaciones para docentes en 2026, con incentivos diferenciales según el escalafón

Denuncian que familiares de Aida Quilcué sumaron $869 millones en contratos con el Gobierno Petro: esta sería la red de nepotismo

Según el abogado Santiago Henao, allegados de la senadora y fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda habrían acumulado millones por medio del Estado

Denuncian que familiares de Aida Quilcué sumaron $869 millones en contratos con el Gobierno Petro: esta sería la red de nepotismo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

ENTRETENIMIENTO

Así suena “Te Quiero Ver Campeón”: el emotivo tema de los exponentes de la música popular que celebra a la selección Colombia

Así suena “Te Quiero Ver Campeón”: el emotivo tema de los exponentes de la música popular que celebra a la selección Colombia

Pipe Bueno relató insólita situación que vivió en un evento privado: “Yo no bebía antes, pero ese día...”

Giovanny Ayala lanzó canción de apoyo a la Tricolor tras no ser invitado al tema musical de todos los artistas del género

Manuel Medrano anunció las primeras fechas del ‘Superior Tour’ en Colombia: conozca los detalles

Manuela Gómez lloró en ‘La casa de los famosos’ después de que Valentino le dijera mueble: “Nadie tiene la empatía”

Deportes

Jhon Jáder Durán solo genera pérdidas en el fútbol: su valor en el mercado cayó 15 millones de euros

Jhon Jáder Durán solo genera pérdidas en el fútbol: su valor en el mercado cayó 15 millones de euros

Técnico de Croacia toma precauciones para enfrentar a la selección Colombia: “Está entre los tres mejores de Sudamérica”

Alberto Gamero tendría su primera experiencia internacional como técnico: este sería el equipo que lo buscaría

Estos son los precios de boletería para ver a la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol en Cali

Figura de Croacia no se deja sorprender de James Rodríguez en la selección Colombia: “Su inicio no fue el ideal”