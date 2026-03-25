ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

Una patrullera de la Policía Nacional resultó gravemente herida tras un ataque armado en Curumaní (Cesar) - crédito Quinto Poder Informa/Facebook

Una patrullera del Departamento de Policía de Cesar resultó gravemente herida durante la noche del martes 24 de marzo en el municipio de Curumaní, tras ser atacada por dos hombres armados que se desplazaban en motocicleta, cerca de la Alcaldía municipal.

El hecho se produjo hacia las 11:00 a. m. en la calle 7 con carrera 16, en un contexto de creciente violencia atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región.

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La víctima, Soraya Montoya, recibió un disparo en el rostro mientras realizaba labores de seguridad y registro en compañía de otro uniformado. De acuerdo con los reportes oficiales, fue trasladada inicialmente a un hospital local y, debido a la gravedad de la herida, remitida posteriormente a la Clínica Santa Isabel de Valledupar, donde permanece bajo observación médica. El ataque generó pánico entre los habitantes y elevó el nivel de alerta en el poblado.

La agente Soraya Montoya sufrió un disparo en el rostro mientras cumplía labores de seguridad en inmediaciones de la Alcaldía municipal - crédito Harold Rayo/Facebook

“El día 24 de marzo a las 11:15 p. m. aproximadamente, se registró una acción criminal en contra de dos uniformados adscritos a la estación de Policía Curumaní, momentos en que se encontraban garantizando la seguridad y convivencia en el municipio. En el hecho se presenta la lesión por arma de fuego de una señorita patrullera de policía, quien fue remitida de inmediato a una clínica en la ciudad de Valledupar”, detalló puntualmente el comandante de la Policía de Cesar, William Javier Morales.

Morales destacó la presencia del frente Camilo Torres Restrepo del ELN en la zona y aseguró que “la Policía Nacional rechaza de forma categórica este hecho y de forma inmediata se desplegó un operativo especial en la zona con el fin de ubicar y capturar a los responsables”.

Las autoridades han intensificado los operativos de control y desplegado un plan candado en las salidas del municipio para impedir la huida de los atacantes, que habrían escapado por la vía El Tigre. Un equipo especial analiza las cámaras de seguridad de la zona y recopila testimonios de testigos presenciales para identificar a los responsables.

Hipótesis sobre el móvil del ataque

El secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, informó que se adelantan verificaciones para determinar si el hecho corresponde a un plan pistola ordenado por el ELN, o si se trata de una retaliación por las acciones de la fuerza pública en la región.

“Se está analizando si realmente fue un ‘plan pistola’. Podría tratarse de una retaliación en contra de la fuerza pública por los continuos operativos y capturas que se están llevando a cabo en el municipio y la región”, afirmó Esquivel.

La patrullera fue remitida a la Clínica Santa Isabel de Valledupar, donde permanece bajo observación médica debido a la gravedad de sus heridas - crédito La Regional/Facebook

Curumaní, que funciona como distrito de Policía con 65 uniformados, ha sido escenario de operativos recientes contra estructuras ilegales. Las autoridades descartan, por el momento, que el ataque sea una reacción directa contra acciones específicas, aunque no se descartan nuevas hipótesis.

Desaparecieron cuatro jóvenes en Coromoro, Santander: ELN estaría involucrado

Las autoridades en Santander investigan la desaparición de cuatro jóvenes en el municipio de Coromoro, ocurrida entre finales de enero y comienzos de febrero de 2026.

Se trata de María Fernanda Cáceres Bernal, de 14 años; Yesenia Ochoa Solano, de 13; y Branddy Alexander Joya Cáceres y Dairo Farid Moreno Niño, ambos de 16, cuyos casos fueron reportados por sus familias en distintos momentos.

El secretario del Interior de Santander, Oscar Hernández, indicó que gracias a las denuncias se activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente con el apoyo de la Policía Nacional, la Alcaldía y la comisaría de familia.

Según Hernández, “son unas noticias que se enrutan a partir del mecanismo de búsqueda urgente a través de cuatro jóvenes que se encuentran desaparecidos en diferentes tiempos en el municipio de Coromoro”.

El ataque, perpetrado por dos hombres en motocicleta, generó pánico entre la población y elevó la alerta en todo Curumaní - crédito Europa Press

La presencia del ELN en la zona es uno de los factores que genera preocupación entre las autoridades, que no descartan su posible participación en los hechos. Entre tanto, se realizó un consejo extraordinario de seguridad el 20 de marzo, y se espera otro encuentro para fortalecer las acciones territoriales y articular esfuerzos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).