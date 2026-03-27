Afectados por crisis climática en Córdoba recibirán 180 hectáreas de predios que eran de narcotraficantes

La directora de la entidad fue la encargada de oficializar la entrega del predio - crédito SAE

El departamento de Córdoba ha enfrentado una emergencia climática de gran magnitud debido a las lluvias atípicas, especialmente durante febrero, que superaron ampliamente los promedios históricos y provocaron inundaciones que afectaron tanto áreas urbanas como rurales.

Según reportes oficiales, estas precipitaciones alcanzaron niveles hasta 18 veces superiores a lo esperado para la temporada, asociadas a frentes fríos, lo que generó el desbordamiento de ríos y la represa de Urrá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta emergencia afectó directamente a más de 40.000 familias y dejó miles de viviendas destruidas o inhabitables. Además, se reportaron pérdidas significativas en cultivos y ganadería, lo que agudizó la vulnerabilidad económica de la región. Las autoridades declararon calamidad pública para agilizar recursos y coordinar la atención humanitaria, la evacuación de zonas de riesgo y la distribución de ayudas.

SAE entregó 180 hectáreas en tres predios para víctimas de la emergencia

El terreno entregado será para los afectados por la crisis climática - crédito Ungrd

En la tarde del 27 de marzo, la directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez, hizo la entrega formal de 180 hectáreas en tres predios que serán utilizados para apoyar a las víctimas de la emergencia climática en Córdoba.

Las tierras, que en el pasado fueron de alias Fritanga y “Don Mario”, y que también fueron utilizadas durante varios años por el Clan del Golfo, serán entregadas a “quienes lo perdieron todo”.

“Es una respuesta concreta del Estado ante la crisis que vivió la región. Con ello, ya superamos las 2.500 hectáreas entregadas a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para transformar vidas”, se lee en el comunicado oficial.

Amelia Pérez indicó que la entidad seguirá apoyando a las personas que se vieron afectadas durante la emergencia en la región. “Es necesario tener en cuenta que vamos a continuar apoyando todo lo que tenga que ver con la reforma agraria y el beneficio de estas personas que se vieron afectadas por el mal manejo de las tierras antiguamente”.

Tras el auge de los narcos, los predios fueron utilizados por el Clan del Golfo - crédito Cruz Roja Colombiana

La historia de los capos que mandaron en la región

Uno de los mencionados por Amelia Pérez fue Camilo Torres Martínez, conocido como “Fritanga”, un exnarcotraficante colombiano vinculado a la organización criminal Los Urabeños. Su carrera delictiva comenzó en el paramilitarismo, desempeñando funciones logísticas y de seguridad.

Se integró al narcotráfico, donde coordinó rutas de exportación de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos. Su nombre ganó notoriedad tras ser capturado en 2012 durante una fiesta lujosa en la región de San Bernardo del Viento, Córdoba, mientras celebraba su matrimonio.

“Fritanga” utilizó identidades falsas para evadir a las autoridades, lo que dificultó su detención. Enfrentó cargos por tráfico de drogas, lavado de activos y concierto para delinquir. Tras su extradición a Estados Unidos, colaboró con la justicia, lo que redujo su condena.

Los predios entregados en Córdoba pertenecieron a dos capos colombianos - crédito Policía Nacional

El otro capo que tuvo poder en los predios entregados por la SAE es Daniel Rendón Herrera, “Don Mario”, una de las figuras más reconocidas del narcotráfico colombiano. Antiguo comandante paramilitar, lideró el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia antes de encabezar la banda criminal Los Urabeños, que años después se consolidó como el Clan del Golfo.

Su poder se consolidó mediante el control de rutas de narcotráfico y el manejo de economías ilegales en varias regiones del país. “Don Mario” fue responsable de una red de violencia que incluyó desplazamientos forzados, homicidios y extorsión. Tras su captura en 2009, se convirtió en una fuente clave de información sobre la estructura del narcotráfico colombiano.

Fue extraditado a Estados Unidos, y colaboró con las autoridades para reducir su condena. Su trayectoria criminal fue clave en la transformación de los grupos paramilitares en organizaciones criminales transnacionales que hasta la fecha siguen delinquiendo en el país.