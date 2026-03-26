Gobierno decretó aumento salarial y nuevas bonificaciones para docentes en 2026, con incentivos diferenciales según el escalafón

El Decreto 0317 de 2026 beneficia a educadores de preescolar, básica y media con ajustes salariales y mayores prestaciones sociales - crédito Ministerio de Educación

La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) anunció que, tras un proceso de negociación colectiva y presión sindical, el Gobierno nacional expidió los decretos que regulan el incremento salarial 2026 para el Magisterio y establecen nuevas bonificaciones mensuales para los docentes del país.

El Decreto 0317 de 2026 formaliza estos beneficios, aplicables a todos los docentes y directivos docentes estatales de preescolar, básica y media, marcando un avance importante en el cierre de las brechas salariales históricas del sector educativo frente a otros empleados públicos.

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La bonificación, que surge del acuerdo entre el Gobierno y Fecode en la negociación de 2025, representa un incremento adicional de 0,4% sobre el aumento salarial anual ordinario para 2026. El valor se suma a los incrementos tradicionales y se aplica de manera uniforme a todos los niveles del magisterio, calculándose sobre los valores devengados en 2025 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026. La bonificación es integrante del salario para todos los efectos prestacionales, lo que impacta directamente en las liquidaciones y prestaciones sociales de los maestros.

El reconocimiento salarial busca dignificar la profesión docente, fidelizar talento educativo y cerrar brechas salariales históricas frente a otros empleados públicos - crédito Fecode/X

El aumento salarial de los docentes para 2026 contempla la suma de tres factores: el índice de Precios al Consumidor (IPC) proyectado en 5,10%, un 1,9% correspondiente al acuerdo estatal y un 0,4% por nivelación salarial. Estos componentes buscan garantizar la actualización frente al costo de vida, responder a negociaciones sindicales y compensar desigualdades históricas en la remuneración de los maestros.

Bonificaciones según escalafón y nivel académico

Para los docentes regidos por el Decreto Ley 2277 de 1979 (Escalafón Nacional Docente tradicional), la bonificación varía desde $6.733 mensuales en el grado A, hasta $27.439 en el grado 14. Lo anterior refleja el reconocimiento por años de servicio y preparación, con incrementos progresivos a medida que el docente asciende en el escalafón nacional. Por ejemplo, un maestro en grado 7 recibirá $12.027 mensuales, mientras que en grado 14 el valor alcanza los $27.439.

En el caso de los docentes estatales no escalafonados nombrados antes del Decreto Ley 1278 de 2002, los valores mensuales oscilan entre $6.233 para bachilleres, $8.251 para técnicos profesionales o tecnólogos, y $10.082 para profesionales universitarios. Para los instructores del Inem o ITA no escalafonados antes de 1984, la bonificación puede llegar a $13.874 mensuales según la categoría.

Las bonificaciones varían por escalafón y títulos académicos, alcanzando hasta $53.971 mensuales para docentes con doctorado según el nuevo estatuto - crédito Ministerio de Educación

Los docentes regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002 (Nuevo Estatuto Docente) reciben bonificaciones determinadas por el nivel salarial y el título académico. Por ejemplo, un Normalista Superior o Tecnólogo en Educación, en Grado 1 Nivel A, obtiene $11.351 mensuales, mientras que si accede al Nivel D, el valor sube a $23.122. Un licenciado o profesional con maestría puede recibir $16.428 en Grado 2 Nivel A, y con doctorado en Grado 3 Nivel D, la bonificación puede alcanzar los $53.971 mensuales.

Para los etnoeducadores y dinamizadores indígenas en territorios indígenas, la tabla de bonificaciones responde a rutas de progresión y nivel de cualificación. Un docente indígena con maestría puede recibir $23.909 mensuales, mientras que uno con doctorado accede a $31.717. Además, existe una bonificación especial de $22.515 mensuales para docentes de básica primaria con título de bachiller o técnico profesional/laboral en zonas de postconflicto.

Así, el cálculo concreto corresponde a: 5,10% (IPC 2025) + 1,9% (acuerdo estatal) + 0,4% (nivelación salarial). Para entenderlo de mejor manera: un educador que recibía un salario mensual de $3.500.000 percibirá un aumento de $259.000 para 2026. Es decir que el ingreso final pasará a $3.759.000 mensuales.

La bonificación reemplaza la de 2025, se financia con el Sistema General de Participaciones y será base del aumento salarial de 2027 - crédito Departamento Administrativo de la Función Pública

Legalidad, compatibilidad y uso de recursos

La nueva bonificación reemplaza la establecida por el Decreto 617 de 2025 y no es acumulable. Se financia con recursos del Sistema General de Participaciones y, si estos no están disponibles, se recurrirá a otras fuentes oficiales. No puede ser modificada ni incrementada por autoridades locales y será la base para el próximo incremento salarial en 2027.

Para Fecode, el incremento salarial 2026 y las bonificaciones mensuales están diseñados para dignificar la labor docente, fidelizar el talento humano en la educación pública y reconocer la formación y trayectoria de los educadores colombianos. El valor de la bonificación aumenta de manera significativa con el ascenso en el escalafón y la obtención de mayores títulos académicos, lo que incentiva la formación continua y el desarrollo profesional del magisterio.