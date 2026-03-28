Fuerte cruce de Dairon Asprilla con un aficionado: relación rota entre hinchas y jugadores de Atlético Nacional

El delantero del cuadro verde se molestó con un hincha que le reclamó desde la tribuna del estadio PayPal Park en San José, California - crédito @dimeloalexjr/TikTok

Atlético Nacional no quedó bien tras el amistoso ante Cruz Azul en México, disputado el 25 de marzo en el PayPal Park de San José, California, donde la Máquina Cementera le dio un golpe tremendo a los verdolagas con la goleada por 3-0, agravando la situación interna tras la eliminación en la Copa Sudamericana.

Prueba de ello fue el cruce de Dairon Asprilla con un hincha del verde en medio del compromiso, que fue captado por cientos de personas, en el momento en que los antioqueños ya habían recibido las tres anotaciones, lo que aumentó la tensión.

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A los dirigidos por Diego Arias solo les queda la Liga BetPlay, tras la eliminación en la Copa Sudamericana a manos de Millonarios, y el objetivo de la institución es salir campeón en el primer semestre, que sería la única manera de callar las críticas de los aficionados y mantener al técnico en su cargo.

Tensión con hinchas de Atlético Nacional

Aprovechando la semana larga tras golear 3-0 a Internacional de Bogotá, el conjunto antioqueño disputó el encuentro amistoso ante los mexicanos en California, donde esperaban mostrar el nivel de su plantilla y demostrar que cuentan con condiciones para pelear el título.

En los minutos finales del partido, un aficionado encaró a los jugadores de Atlético Nacional por la caída 3-0 frente a Cruz Azul, poco después de la anotación de Mateo Levy, debido a la pésima presentación en Estados Unidos y en especial porque los verdes llevaron a todas sus figuras.

Este fue el aficionado de Atlético Nacional que encaró a Dairon Asprilla - crédito @dimeloalexjr/TikTok

Fue en ese momento que Dairon Asprilla volteó para ver al hincha, quien llevaba una gorra blanca y camiseta negra, además de que se movió por todo el borde del segundo piso de la gradería principal para llegar al sector del banco de suplentes y lanzar toda clase de comentarios.

Asprilla estaba enojado con el aficionado de Nacional y le pidió que bajara, pues quería encararlo por sus reclamos, a lo que uno de los colaboradores del cuerpo técnico debió frenarlo para que la situación no pasara a mayores, pues otros asistentes también se alejaron del lugar, como se apreció en un video.

El delantero Dairon Asprilla no le fue bien con Nacional ante Cruz Azul - crédito Atlético Nacional

El delantero fue titular con el verde y se fue a los 54 minutos por Alfredo Morelos, sin realizar una buena actuación en el campo de juego y ganando nuevas críticas de los aficionados en redes sociales, que le reclaman porque no ha vuelto a ser determinante como en años anteriores.

Sin ideas en California

El equipo dirigido por Diego Arias optó por una alineación mixta, ya que algunas de sus principales figuras no fueron incluidas en la convocatoria para el compromiso internacional.

El técnico colombiano aprovechó este encuentro fuera de Colombia para observar en acción a jugadores menos habituales, como Cristian Uribe, Samuel Velásquez, Andrés Marín, Marlos Moreno y el venezolano Eduard Bello, quienes iniciaron el partido como titulares.

Cruz Azul pasó por encima de Atlético Nacional para golearlo por 3-0 en California, en partido amistoso - crédito Atlético Nacional

El marcador se mantuvo sin goles hasta el segundo tiempo, cuando el delantero argentino Nicolás Ibáñez marcó a los 51 minutos tras un córner. Diez minutos después, el también argentino Luka Romero aumentó la diferencia con un disparo que rozó el poste antes de ingresar. Finalmente, el mexicano Mateo Levy concretó el resultado con el tercer tanto al minuto 79. En la primera mitad, Juan Manuel Rengifo estuvo cerca de anotar para los antioqueños, pero su remate de tiro libre impactó el travesaño.

Tras el amistoso, Atlético Nacional retomará su participación en la Liga BetPlay y enfrentará a Deportivo Pasto el domingo 29 de marzo a partir de las 6:20 p. m. en el estadio Departamental Libertad.