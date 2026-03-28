Carlos “El Pibe” Valderrama le mandó duro mensaje a la selección Colombia: “Así de sencillo”

Carlos "Pibe" Valderrama es uno de los exjugadores más reconocidos en el mundo por su talento con Colombia en los años 90 - crédito Daniel Becerrill/REUTERS

El contundente llamado de atención de Carlos Valderrama resonó tras la derrota de la Selección Colombia ante Croacia en Orlando, durante un amistoso previo al Mundial 2026. El exfutbolista advirtió sobre la necesidad de máxima eficacia ante rivales europeos, subrayando que los errores no pueden repetirse si el equipo aspira a avanzar en la Copa del Mundo.

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“El Pibe” entregó un análisis del juego del combinado nacional, resaltando aquellos errores que no solo le costaron mantener el marcador a favor, sino la falta de soluciones para sacar adelante el encuentro frente a uno de los conjuntos más fuertes que irán al certamen de la FIFA.

“Las ocasiones hay que meterlas”

Valderrama analizó el rendimiento del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. “Marcamos el gol y después pasó un accidente, como medio en contra, porque el balón se desvió en un defensa. Con el 1-1, la cosa estaba pareja para ambos. Después tuvimos ocasiones de gol y las desaprovechamos”, expresó el exjugador en su cuenta de Instagram.

El exvolante profundizó en la importancia de anotar en cada oportunidad. Sostuvo que la defensa fue solo regular, ya que Croacia tuvo tres remates en el palo y se aprovecharon errores puntuales: “La lista definitiva no está todavía, entonces estos partidos son para completarla y hacerle ajustes. Se perdió el invicto de 15 años sin perder con un equipo europeo. Hay que mejorar”.

La selección Colombia también avanza con su preparación para el Mundial 2026, con tres amistosos más ante Francia, Costa Rica y Jordania - crédito FCF

Valderrama insistió en que estos amistosos son vitales para ajustar la lista de convocados y los aspectos tácticos antes del torneo principal: “El equipo tácticamente ya sabemos cuál es, a qué juegan, todo, pero las ocasiones hay que meterlas… La defensa estuvo regular, porque Croacia tuvo tres remates en el palo".

El excapitán resaltó la importancia de no repetir fallos en defensa ni desaprovechar ataques, especialmente después de perder el invicto de quince años frente a selecciones europeas. Además, advirtió sobre el nivel de los futuros oponentes: “Defensivamente, no estuvo bueno. Así de sencillo. Ahora, viene Francia, que le ganó a Brasil. Estos son los partidos que se quieren para ver cómo está la selección Colombia en su nivel”.

James Rodríguez fue uno de los jugadores criticados en Colombia ante Croacia - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

“Hoy no estuvimos finos adelante”

Desde el vestuario también surgió autocrítica tras el resultado adverso. Daniel Muñoz, lateral derecho, reconoció que hay detalles que requieren corrección urgente. “Tuvimos pasajes del partido que lo hicimos muy bien… Son rivales que en pelota quieta o en un remate no te perdonan, son detalles que hay que ajustar, que no pueden volver a pasar y que al final en una Copa del Mundo o en una Copa América te dejan fuera de instancias finales”, declaró Muñoz en diálogo con la prensa en Orlando, Florida.

El defensor señaló que la rápida reacción de los croatas complicó el manejo del partido para Colombia: “Cuando marcamos y cuando mejor nos estábamos acomodando, ellos marcaron también y por ahí se empezaron a meter un poco, ya vimos la jugada del gol en pelota quieta y ellos tomaron mucha más confianza”.

Un tiro de esquina cobrado por Mario Pasalic superó a Camilo Vargas y fue cabeceado por el atacante del Hamburgo, colocando en ventaja a los balcáncios - crédito @tusizi888/X

Muñoz analizó el segundo gol recibido y subrayó la importancia de la atención defensiva: “Sabíamos el poderío que ellos tienen en el aire, sabíamos que teníamos que estar concentrados. Son pequeños detalles, al final somos seres humanos y al final te pueden pasar, hay que tomar más atención, más responsabilidad y al final marcar la diferencia porque si no, pasa lo que nos pasó hoy”.

El jugador también hizo referencia a las opciones ofensivas y admitió que faltó mejor definición: “Colombia es una selección que sale, que propone y tiene opciones de gol. Hoy no estuvimos finos adelante y al final terminamos perdiendo en una pelota quieta”.