El Pacto Histórico consiguió 42 curules en el Congreso, según los escrutinios

El Pacto Histórico había logrado 39 curules en el preconteo - crédito @GloriaFlorezSI/X

Los escrutinios de las elecciones legislativas llevadas a cabo el domingo 8 de marzo de 2026 en Colombia terminaron. Con la verificación del preconteo, quedaron definidas las curules que tendrán los partidos políticos en el Congreso de la República para el siguiente cuatrienio.

De acuerdo con la congresista electa María Fernanda Carrascal, el Pacto Histórico se consolidó como uno de los movimientos políticos con mayor número de escaños en el Legislativo. Alcanzó 42 curules.

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“¡Es oficial! Pasamos de 39 curules en el preconteo a 42 curules en los escrutinios. El @PactoCol es la fuerza más grande de la @CamaraColombia. ¡Qué orgullo! Con 42 representantes y 25 senadores haremos historia“, precisó la representante a la Cámara en su cuenta de X.

María Fernanda Carrascal confirmó que el Pacto Histórico logró 42 curules - crédito @MafeCarrascal/X

Semanas atrás, Carrascal había asegurado que la colectividad recuperó miles de votos y que, de esta manera, garantizó la curul 26 en el Senado de la República. “¡Recuperamos la curul 26 en el Senado para el @PactoHistorico! Seguimos, vamos por más. Gracias a abogados y testigos que nos apoyan en Corferias. Necesitamos más apoyo, quienes puedan acérquense al pabellón 6″, expuso la legisladora en su momento.

La congresista electa María Fernanda Carrascal Rojas informó que el Pacto Histórico recuperó la curul 26 en el Senado - crédito @MafeCarrascal/X

No obstante, en las cifras que presentó tras culminar los escrutinios se indica que esa curul adicional que supuestamente se había recuperado no está. Además, en una publicación anterior que hizo en sus redes sociales, afirmó que el movimiento político estaba disputándose una novena curul en la Cámara de Representantes por Bogotá, pero eso no se logró, puesto que los ocho representantes electos ya recibieron sus respectivas credenciales.

“Hemos recibido nuestras credenciales a la Cámara por Bogotá para el cuatrienio 2026-2030, somos OCHO representantes. Gracias a las más de 920 mil personas que confiaron en este proyecto político del cambio. ¡El @PactoCol es la primera fuerza de Bogotá!”, informó Carrascal en su cuenta de X.

La congresista María Fernanda Carrascal Rojas confirmó que el Pacto Histórico tendrá ocho representantes en el siguiente cuatrienio - crédito @MafeCarrascal/X

De acuerdo con el listado de legisladores del Pacto Histórico que compartió la congresista, tres representarán a Antioquia, dos al departamento del Atlántico, ocho a Bogotá, uno a Bolívar, uno a Boyacá, uno a Caldas, dos a Cauca, uno a Cesar, uno a Córdoba, tres a Cundinamarca, uno a Huila, uno a Magdalena, uno a Meta, tres a Nariño, uno a Putumayo, uno a Quindío, uno a Risaralda, dos a Santander, dos a Tolima y seis a Valle del Cauca. Además, más de 30 de los legisladores que tendrán un espacio en el Legislativo son nuevos.

A corte del 27 de marzo de 2026, a las 9:00 p. m., la Registraduría Nacional del Estado Civil confirma que casi todas las mesas de votación ya fueron escrutadas. Del Senado, ya se escrutaron 126.492 y faltan 155, es decir, el 0,12%. De la Cámara, ya se verificaron 126.491 y hacen falta 156, lo que representa un 0,12%.

Por otro lado, de las consultas presidenciales, la Registraduría indica que fueron escrutadas 126.647, es decir, el 100%; y de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), ya se verificaron 5.042 meses, equivalentes al 100%.

Avance de los escrutinios de las elecciones del 8 de marzo - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Al igual que Carrascal, el exconcejal Daniel Briceño y representante a la Cámara electo por el Centro Democrático entregó detalles sobre los resultados de los escrutinios. De acuerdo con la información que le fue allegada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), alcanzó más de 260.000 votos en las urnas y el partido en general logró más de 190.000 votos.

Daniel F. Briceño compartió resultados de los escrutinios - crédito @Danielbricen/X

“Luego del escrutinio, nuestra votación a la Cámara de Representantes subió a 264.838 votos en Bogotá. Siempre agradecido con tanta gente que confía en nuestro trabajo. Dios los bendiga, los guarde. No los voy a defraudar”, escribió en su cuenta de X el exfuncionario.