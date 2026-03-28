Piden ayuda para familia del adolescente de 14 años que recibió una puñalada en su rostro por usar una gorra de Nacional

En redes sociales piden ayuda para la familia de Juan Esteban Urrego, de 14 años, que fue apuñalado en su cara, al parecer, por portar una gorra - crédito @erikx_19/X y @felipbr_/X

Juan Esteban Urrego, un adolescente de 14 años, permanece en estado crítico luego de recibir una puñalada en el rostro que afectó parte de su cara, un ojo y su cerebro durante un ataque con arma cortopunzante que ocurrió el 23 de marzo de 2026 en el municipio de Soacha.

De acuerdo con los reportes de allegados del joven, la puñalada que recibió fue motivada únicamente por el hecho de portar una gorra alusiva al Club Atlético Nacional, pese a que versiones preliminares indican que el joven se resistió a un atraco en el que delincuentes querían arrebatarle su gorra.

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Durante días, el joven debió permanecer con el cuchillo clavado en su rostro y estuvo en coma, de acuerdo con la información que suministraron los padres del menor a Blu Radio, que afirmaron que el joven estuvo en el Hospital Cardiovascular sin atención especializada. De hecho, denunciaron demoras administrativas de Servisalud.

Esta es la cadena que circula en grupos de aficionados al Atlético Nacional - crédito @erikx_19/X

“Acá no hay especialistas, no hay nada... toca esperar que ellos respondan el correo. Imagínese un correo con un menor de edad y acá no dejan entrar a un familiar ahí”, dijo Milton Urrego, padre del menor, durante la entrevista que concedió un día después del ataque.

En redes piden ayuda económica para la familia

Tres días después, en redes comenzó a circular con mayor fuerza la versión de que el hecho se debió a una posible represalia contra el menor de edad por el uso de la gorra deportiva.

Aficionados al equipo deportivo y creadores de contenido barristas comenzaron a difundir en las plataformas digitales una cadena de solidaridad que solicita ayuda económica para la familia Urrego. Allí se lee que Milton Urrego ha debido dejar su trabajo como taxista para acompañar a su hijo durante la hospitalización, lo que ha dificultado la cobertura de los costos médicos y el sostenimiento familiar.

“Juan Esteban ahora batalla entre la vida y la muerte. Todo esto por el simple hecho de portar una gorra. Es hijo de un hincha del CLUB ATLÉTICO NACIONAL, el cual necesita de la ayuda de todos los futboleros y padres de familia (sic)″ se leyó en la cadena.

Cadena de solidaridad por Juan Esteban Urrego - crédito @felipbr_/X

Desde las organizaciones de hinchas difundieron mensajes de rechazo a la violencia con un llamado a la ayuda. “Por eso le pedimos a esta hinchada y familia verdolaga que se pongan la mano en el corazón y apoyemos con cualquier aporte a nuestro amigo, parcero y/o conocido que hoy necesita este apoyo económico, y adicional de una oración”.

Se han habilitado canales de donación a través de Nequi y DaviPlata, en el número 3102845695, para quienes deseen aportar a la recuperación del joven y al sostenimiento de su familia.

El caso está despertando la indignación entre seguidores del fútbol y padres de familia, que reiteran el mensaje: “Una gorra no vale una vida”.

Las capturas por hechos de intolerancia en Bogotá

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana, alertó el 18 de marzo de 2026 que el impacto de la intolerancia como detonante de hechos violentos en la ciudad está requiriendo refuerzos de las autoridades pese a un leve descenso.

Según datos oficiales, en 2026 se incautaron 315 armas de fuego y 49.000 armas blancas, como una respuesta sostenida ante el uso de la violencia en riñas y conflictos cotidianos.

Un video del altercado, ampliamente difundido en redes sociales, muestra la secuencia completa de la riña por objetos fraudulentos en sectores concurridos de Bogotá - crédito @PasaenBogotá/X

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, destacó la reducción del 14% en homicidios en lo corrido del año, pero insistió en la necesidad de fortalecer las sanciones judiciales frente a conductas violentas.

Las autoridades presentaron el cartel de los siete más buscados por homicidio agravado en Bogotá, de los cuales cuatro están vinculados a casos originados en riñas, una problemática que en 2025 representó cerca de un tercio de los asesinatos en la ciudad.