Hora y dónde ver en Colombia el amistoso México vs. Portugal: los lusos se prueban ante los anfitriones del Mundial 2026

La selección de Portugal tendrá su primer partido de 2026 contra México, uno de los anfitriones del Mundial de la FIFA - crédito @selecaoportugal/X

Sigue la doble fecha FIFA en marzo, cuando se disputa no solo la repesca europea y el Torneo de Repechaje para el Mundial 2026, sino varios encuentros amistosos en distintas partes del planeta, sobre todo de los 48 participantes en el certamen que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

México y Portugal tendrán uno de esos duelos de fogueo que promete muchas emociones por la historia de los dos conjuntos a nivel internacional, sus figuras y los europeos quieren evaluar a aquellos hombres para la convocatoria del torneo que arrancará el 11 de junio.

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Los lusos no contarán con algunos de sus hombres importantes, lo que será una oportunidad para el técnico Roberto Martínez para mirar variantes y nuevos jugadores para el mundial, en el que enfrentará a Uzbekistán, un ganador del Torneo de Repechaje y a la selección Colombia.

Hora y dónde ver México vs. Portugal

La selección Portugal visitará la Ciudad de México para enfrentar este sábado 28 de marzo de 2026 a la selección México en un partido amistoso de la fecha FIFA, programado a las 8:00 p. m. (hora de Colombia), y marcará la reapertura del estadio Azteca, el primer recinto en la historia en albergar tres Copas Mundiales.

El encuentro, que se transmitirá por las plataformas de Ditu y Disney+ Premium, ocurre faltando menos de tres meses para el inicio del Mundial, ofreciendo a ambos equipos un escenario crucial para probar variantes y evaluar a jugadores antes de definir sus plantillas definitivas.

La selección de Portugal está motivada para jugar en el estadio Azteca, a pesar de sus bajas - crédito @selecaoportugal/X

En la previa, Portugal, dirigida por el seleccionador español Roberto Martínez, llega como favorita, sustentada en su ubicación como número cinco del ranking FIFA, mientras que México ocupa el decimosexto lugar. Esta diferencia en la clasificación otorga especial relevancia al partido dentro del calendario preparatorio de ambos combinados nacionales de cara a la próxima Copa del Mundo.

La selección europea deberá afrontar varias ausencias notables: Cristiano Ronaldo, fuera de la convocatoria mientras se recupera de una lesión muscular, así como Diogo Costa, Rúben Dias, Rafael Leao y Rodrigo Mora, tampoco estarán disponibles. A pesar de estas bajas, los lusitanos apuestan por el liderazgo de Vitinha en la zona medular y la capacidad ofensiva de João Félix y Gonçalo Ramos para imprimir presión sobre una selección mexicana también disminuida por lesiones de figuras habituales.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, de 41 años, no fue convocado por una lesión en Al Nassr - crédito Armando Franca/AP

Así llegan los mexicanos

En el caso de la Tri, entre las novedades figuran los nacionalizados Álvaro Fidalgo, mediocampista español del Real Betis, Julián Quiñones, delantero colombiano en un excelente momento con el Qadisiyah de Arabia, y el argentino Germán Berterame, que aún busca consolidarse tras su llegada al Inter Miami de la MLS.

Entre los elementos de experiencia, el delantero Raúl Jiménez, del Fulham de la Premier League, y el portero Guillermo Ochoa, de 40 años, destacan por liderar la actual convocatoria y por su peso histórico en el combinado mexicano. “Memo” busca asegurar un lugar en la lista final del entrenador para disputar la que sería su sexta participación mundialista, igualando a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Guillermo "Memo" Ochoa ha hecho parte de la selección de México desde el mundial de Alemania 2006 - crédito Marco Ugarte/AP

En el plantel mexicano también sobresale Armando González, delantero de 22 años del Guadalajara, considerado la nueva esperanza ofensiva del país tras consolidarse como goleador en la liga local. Su aparición representa el relevo generacional pensado para tomar el protagonismo posteriormente ejercido por Jiménez, una transición importante en el esquema del técnico.

Tanto México como Portugal aprovecharán este amistoso para afinar tácticas y probar jugadores, conscientes de que las oportunidades para ajustar sus plantillas son cada vez más escasas conforme se acerca el debut mundialista. Faltando menos de tres meses para el inicio del mayor torneo de selecciones, la cita en el estadio Azteca no solo reviste importancia por la calidad de los protagonistas, sino por el contexto de incertidumbre provocado por lesiones y adaptaciones que afectan por igual a ambos equipos.