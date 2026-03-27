J Balvin, Ryan Castro, Pipe Bueno, Luis Alfonso, Paul McCartney y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

J Balvin y Ryan Castro hicieron que un reto viral se transformara en una nueva colaboración, "Pal Agua" - crédito cortesía J Balvin

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante la última semana, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, o la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

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Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional durante la última semana de marzo de 2026.

Lalywood presenta su LP ‘Declaraciones Menstruales’

La artista barranquillera presenta su más reciente producción discográfica, un álbum conceptual que refleja cada una de las fases del ciclo hormonal de la mujer, plasmando las emociones más puras y reales por las que pasan las mujeres cada mes.

Con este lanzamiento se presenta Domingo de Bajón, un tema sentido que representa la fase lútea, caracterizado por generar momentos de nostalgia, que se mezclan con sonidos suaves, lentos y de protesta.

“Este álbum postmoderno tiene como objetivo ayudar a sentir. No fue producido para explicar qué es la regla o cuáles son sus distintas fases, sino que busca que cada persona que la escuche sienta lo que vivimos las mujeres en general en cada fase del ciclo por medio de la música”. manifestó la artista en un comunicado de prensa.

Con un piano intenso y su interpretación vocal, Lalywood, presenta una canción sentida, llena de emociones y una voz en alza de protesta, voz, con la que muchas mujeres se pueden sentir identificadas, siendo este un llamado a eliminar tabúes referentes a un tema que es tan normal, como el abrir los ojos en cada despertar.

Oscar Caucaly presenta ‘The Call Of Pachamama’

El talentoso pianista colombiano, radicado en New York, presentó esta placa en la que se propuso evocar una profunda conexión con la naturaleza valiéndose de melodías y ritmos envolventes que abarcan desde el jazz contemporáneo y tradicional hasta el free jazz.

“Este disco surge del contacto que he tenido con la naturaleza y la música que me ha influenciado. Además, desde que llegue a NY siempre me ha sorprendido la forma en que se ven los cambios de las estaciones y como se transforma de manera radical la naturaleza.” comentó el músico.

Pipe Bueno y Luis Alfonso se juntaron una vez más en su nuevo sencillo “A.M.O.R.”

Dos de las voces más reconocidas de la música regional colombiana, volvieron a unir su talento para presentar esta pista, un juego de seducción y romance con letras cargadas de atracción, deseo y pasión, mientras exploran la conexión y la intimidad entre dos personas, con versos que combinan coqueteo, sensualidad y picardía.

Esta colaboración se suma a su historial de éxitos compartidos, incluyendo No Me Digas Que No (Remix), Lo Bueno Nunca Dura y Regalada Sales Cara (Remix), consolidando una química musical que sigue cautivando a sus seguidores y reafirmando su relevancia dentro del género.

Alex Manga presenta su álbum ‘El Presidente del Vallenato’

El reconocido artista del vallenato romántico lanzó con Codiscos una producción de 15 canciones en compañía del acordeonero Enaldo Barrera Jr., que reafirma su sello interpretativo y lo consolida como uno de los grandes referentes del vallenato romántico.

El lanzamiento en plataformas digitales llega acompañado de Ahora Soy Libre, el sencillo que lidera esta nueva etapa musical del artista. Se trata de una canción cargada de sentimiento que resalta la esencia romántica que ha caracterizado la carrera de Alex Manga y que conecta con las historias de amor que han marcado a varias generaciones amantes de la música vallenata.

El sencillo llega acompañado de un video oficial grabado a las afueras de Medellín, una producción audiovisual que desarrolla una emotiva historia y que complementa el mensaje de la canción a través de una narrativa visual cargada de sentimiento.

Rafa Pérez presenta “El Puntico”

El artista vallenato inició la expectativa alrededor de su próximo LP En Tiempo Real con una canción escrita por el fallecido Omar Geles.

Como primer adelanto, escogió un tema que combina la esencia del vallenato tradicional con una vibra fresca y contemporánea, construida sobre una base romántica y contagiosa, pensada tanto para dedicar como para bailar.

Pumba Dos Santos lanza “Secretico”, una historia de desamor al ritmo del afrobeat

El cantautor vallecaucano presenta su más reciente sencillo que, a ritmo de afrobeat, explora el desamor desde una perspectiva íntima y real, dando una mirada a las relaciones que se mantienen en la sombra, donde el miedo al qué dirán impide que salgan a la luz. La canción retrata el desequilibrio emocional que se genera cuando una de las personas asume mayor carga afectiva, mientras la otra mantiene el control sin comprometerse públicamente, dejando al descubierto una dinámica marcada por la incertidumbre y el silencio.

El videoclip, dirigido por el propio Pumba Dos Santos en colaboración con Agora Productions, fue grabado en Miami, presentando a los protagonistas en un encuentro alrededor de un partido de baloncesto.

Nanpa Básico presenta “Para Terminar En Nada”

Una de las voces en alza del rap latino en la actualidad, lanza el último adelanto de su próximo álbum de estudio, Que Tin y Que Tan, proponiendo una fusión de afrobeats a un ritmo pausado y una línea de guitarra sensual.

Desde la introspección, el tema explora la frustración de entregarlo todo a algo que no estaba destinado a durar, algo extendido al videoclip codirigido por Nanpa Básico y Melissa Dussan.

J Balvin y Ryan Castro se juntaron en “Pal Agua”

Hace unos días, a través de sus redes sociales, J Balvin retó a su colega a “montarse” en un tema en menos de 24 horas. En ese momento presentó la base de la canción y su participación en ella. El reto no tardó en hacerse viral y, como era de esperarse, Ryan Castro respondió al llamado en tiempo récord.

El resultado de este reto es el segundo sencillo entre los artistas paisas en menos de un mes, luego de que estrenaran Tonto, junto a SOG y DJ Snake.

Monsieur Periné y Carlos Vives hicieron equipo en “El Avión”

La agrupación liderada por Catalina García presenta su nuevo sencillo junto al samario, en el que viene a ser el cuarto adelanto de su próximo álbum, pactado para estrenarse el próximo 30 de abril a través de 5020 Records.

Con una mezcla vibrante de pop latino, ritmos caribeños y el sello musical que ha definido a Monsieur Periné a lo largo de su carrera, la canción juega con la metáfora del viaje para recordar la fugacidad de la vida, haciendo alusiones a los inmigrantes.

“Muchas veces las decisiones de migrar no tienen que ver solo con papeles o fronteras, sino con lo que uno lleva en el corazón y con la búsqueda de una vida mejor. La historia de los migrantes es la historia de personas que dejan todo por una oportunidad, y eso siempre tiene un costo emocional” manifestó Catalina García en un comunicado de prensa.

Por su parte, Carlos Vives expresó: “Cuando ellos trajeron El Avión, enseguida sentimos que tenía algo especial. Nos sumamos a la canción con mucha alegría; fue un proceso creativo muy divertido que se siente tanto en la música como en el video. Es una canción muy alegre, muy rumbera y muy especial para nosotros”.

Greeicy y Cultura Profética unen fuerzas en “Mantis”

Compuesto por Greeicy, Branbel y Willy Rodríguez, vocalista de Cultura Profética, este sencillo invita a los oyentes a reconocer la llama de la vida, el poder intrínseco de transformación presente en cada ser humano y el llamado a confiar en medio de las adversidades.

Según reveló Greeicy días atrás en su cuenta de Instagram, el tema nació luego de que una mantis religiosa se le posara junto a su oído, un hecho inusual.

“Esta canción, yo concluí —porque salió en muy poquito tiempo— que no la escribí yo, que fue una canción que llegó de una manera muy especial”, afirmó la caleña. “Habla de esa candela que tenemos adentro todos, de esa lucecita que está dentro de vos y que se prende y que es lo que enciende tu llama de vida, lo que te motiva, lo que te hace sentir: yo tengo, yo tengo esa fuerza pa’ seguir, yo tengo esa candela que prende mi vida, que prende mis sueños, que prende mis metas”, agregó.

Ricky Martín se juntó con Los Ángeles Azules y Tini para reinventar “Vuelve”

La recordada balada que publicó en 1998, en el pico de su carrera, fue reinterpretada por el puertorriqueño junto a dos figuras esenciales de la música latinoamericana, fusionando la esencia romántica del tema original con el inconfundible sonido de la cumbia de Los Ángeles Azules y la sensibilidad pop contemporánea de Tini, dando como resultado una reinterpretación que conecta con nuevas audiencias sin perder su esencia.

El sencillo viene acompañado de un video musical, dirigido por Andrés Ibañez y filmado entre Miami y Los Ángeles.

Eladio Carrión celebra el aniversario de ‘3MEN2 KBRN’ con su tema “De Chamaquito”

El rapero decidió rescatar uno de los temas de su LP de 2023, regresando a su esencia con un freestyle crudo grabado durante su paso por España. Sobre una instrumental minimalista, el artista reflexiona sobre sus inicios, el hambre de cuando era joven y las decisiones que marcaron su camino. Con barras directas y un tono honesto, repasa el sacrificio, la disciplina y la mentalidad que lo llevaron de soñar “de chamaquito” a convertirse en una de las voces más respetadas del rap latino.

Mari La Carajita lanza su nuevo tema “De Locos”

La artista venezolana presenta su nuevo sencillo bajo el sello discográfico AP Global Music, con un ritmo envolvente y una energía pensada para conectar con el público desde la primera escucha, con la sensualidad y el baile como guías.

El tema gira en torno a la química espontánea que surge entre dos personas, explorando el magnetismo del movimiento, la sensualidad y la atracción que se despierta en esos encuentros inesperados.

Aviónica presenta su álbum en vivo ‘Una Tarde En Miami’

Grabado íntegramente en Criteria Studios, el nuevo disco en vivo de la agrupación boliviana reúne nueve interpretaciones en directo de las canciones originales de YOSSI (2025), registradas como parte de un proceso personal de reconexión artística. Más que documentar un show, el proyecto nace de una necesidad de acercarse a estas pistas desde una óptica más íntima: volver a cantar, volver a habitar las canciones y volver a estar en escena antes de volver al escenario.

Babasónicos presenta remix de “Tiempo Off”

La agrupación argentina inició 2026 presentando una serie de remezclas, siendo la más reciente a una de las pistas que forman parte de CUERPOS, Vol. 1.

El elegido fue el DJ neerlandés Colyn, que ya se encargó de remezclar La Pregunta junto a Von Boch, valiéndose de un beat contagioso y ligado al trance, el productor consigue darle un giro a la versión original del tema, sin sacrificar las singularidades de la banda.

El Haragán y Compañía rehicieron “Juan El Descuartizador” junto a José Andrëa

La banda mexicana presenta una nueva lectura de uno de sus clásicos junto al exvocalista de Mägo de Oz y su proyecto Kabrönes.

La reinterpretación propone una atmósfera más pesada y actual. Las guitarras toman un carácter más agresivo, la base rítmica gana contundencia y la producción empuja el tema hacia un sonido más cercano al metal contemporáneo, sin perder la esencia narrativa que convirtió a la canción en un clásico dentro del repertorio de la banda.

Paul McCartney presenta “Days We Left Behind”

El británico presentó un nuevo sencillo esta semana, con la nostalgia como guía, dominada por el piano y la guitarra acústica y con ese equilibrio entre desgarro y gentileza que ha caracterizado sus canciones a lo largo de su carrera musical que ya suma 70 años.

Jungle presenta su vibrante sencillo “Carry On”

El colectivo británico volvió a recurrir al baile y el R&B en el primer adelanto oficial del que será su quinto larga duración. Con la voz de Lydia Kitto, el tema transcurre en un equilibrio entre la melodía supercuidada y un ritmo, que partiendo de lo sutil, es capaz de hacer mover al oyente a placer.