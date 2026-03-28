Colombia

Yina Calderón causó furor en redes sociales al transformarse en un nuevo personaje inspirado en Chespirito

La creadora de contenido sorprendió a sus fans con una divertida caracterización del recordado personaje interpretado por Florinda Meza, generando reacciones de todo tipo entre seguidores y detractores

Guardar
Yina Calderón lanza dardos a Karola y cuestiona su actitud en La casa de los famosos Colombia - crédito @yinacalderontv/IG
Yina Calderón sorprendió al darle forma a un nuevo personaje al que bautizó como "La ChimoYina" - crédito @yinacalderontv/IG

Además de su faceta como DJ, su trabajo como emprendedora, sus cruces con otros creadores de contenido o sus apariciones en reality shows, algo que funcionó siempre a Yina Calderón a la hora de generar notoriedad en redes sociales fueron sus constantes cambios de look.

Ya fuese por sus atuendos, como el disfraz que usó en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y que bautizó como “La Veneno” hecho de cuero negro y acompañado de una capucha y dos cabezas de tono siniestro, una de cada lado; o por sus peinados (que incluyen desde cortes de pelo variados o tinturas a menudo llamativas con colores como aguamarina, fucsia o verde fluorescente), la huilense demostró una y otra vez tener la capacidad de polarizar opiniones constantemente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por estos días, se encuentra vinculada como analista de lo que sucede en La casa de los famosos de Telemundo, dando reportes sobre los participantes con su particular estilo. Ese estilo se extendió una vez más a los disfraces, eligiendo dar vida a un nuevo personaje inspirado en una producción amada por todo el público latinoamericano.

En su cuenta de Instagram, Yina sorprendió a sus seguidores al aparecer con un disfraz que evocaba a La Chimoltrufia, personaje que hacía apariciones en el segmento cómico Los Caquitos, creado por Chespirito y en el que alternó con el Chompiras y el Botija durante el tiempo que dicho espacio estuvo al aire en la televisión.

El personaje era reconocido por los televidentes debido a su recurrente ignorancia, así como por su agresividad cuando se da cuenta de que ha sido engañada. De igual modo, hay sketches en los que la Chimoltrufia (interpretada por Florinda Meza) aparece cantando, a menudo de manera desafinada, hecho que usó Yina para su caracterización, bailando y cantando al ritmo de una canción popular.

Yina Calderón evocó a la Chimoltrufia en su más reciente disfraz - crédito @yinacaderontv/Instagram
Yina Calderón evocó a la Chimoltrufia en su más reciente disfraz - crédito @yinacaderontv/Instagram

“Nadie me hará odiar la cantada. Ya nos vemos”, expresó la creadora de contenido en la descripción e invitando a sus seguidores a verla en La Mesa Caliente, programa de la cadena norteamericana.

El video no tardó en hacerse viral, así como el nombre con el que bautizó al personaje: “La ChimoYina”, que rápidamente se viralizó y generó múltiples reacciones. Más que un simple guiño humorístico, la publicación de la creadora de contenido se interpreta también como una maniobra de promoción, ya que la influenciadora invitó a su audiencia a seguir el reality show mexicano en el que actúa como jurado, y allí mismo volvió a interpretar el personaje ante la sorpresa y las risas de las presentadoras de La Mesa Caliente.

La grabación despertó todo tipo de comentarios una vez el video se difundió. Unos celebraron el gesto, la mayoría apuntando medio en broma, medio en serio que el disfraz le calzaba perfecto. Eso sí, no faltaron quienes consideraron que se sumaba a la lista de cosas estrafalarias que estaba dispuesto a hacer para mantener notoriedad en redes sociales.

Yina Calderón defendió a Epa Colombia ante nueva polémica penitenciaria

Yina Calderón defendió a Epa Colombia y denunció intento de desprestigio en su contra - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

En días recientes se conoció que Epa Colombia enfrenta una nueva investigación por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) debido a un informe reservado sobre su conducta en la Escuela de Carabineros de Bogotá, donde permanece desde 2025.

Entre los hechos documentados por Noticias RCN, figuran la incautación de al menos cinco teléfonos celulares, artículos prohibidos en ese entorno, y el ingreso de un automóvil Mini Cooper color morado, que la reclusa habría presentado como obsequio para su pareja.

Yina Calderón se pronunció al conocerse este hecho y extendió su apoyo a la empresaria, con la que mantiene una amistad desde hace años. La huilense rechazó las acusaciones y cuestionó la veracidad de los hechos reportados.

No sé si me da rabia o tristeza, quien puede ser tan malo para estar detrás de todo esto”, declaró la DJ en una historia de su cuenta de Instagram. “Tanto criminal, tanto bandido, tanto político corrupto suelto y ahí sí no dicen nada. Nosotros que la queremos no la hemos podido visitar. Ella es una mujer emprendedora, buena madre, buena hija”, añadió, aprovechando para denunciar la falta de acceso a visitas para allegados y amigos cercanos.

Temas Relacionados

Yina CalderónChimoltrufiaLa casa de los famososColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga están obligados a ganar por el partido de la fecha 14 EN VIVO: siga el minuto a minuto

El equipo Leopardo recibe en su casa al conjunto Cardenal, anticipando novedades en su plantilla para este importante juego

Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga están obligados a ganar por el partido de la fecha 14 EN VIVO: siga el minuto a minuto

Retaliación por procedimiento de hace más de dos años habría motivado el asesinato de policía frente a su hijo en Santander

Los dos hombres señalados de participar en la muerte del uniformado, ocurrida el 25 de marzo, se entregaron a las autoridades luego de que las investigaciones avanzaran y se ofreciera una recompensa

Retaliación por procedimiento de hace más de dos años habría motivado el asesinato de policía frente a su hijo en Santander

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez advirtió que al próximo presidente le tocará reorganizar salud, pensiones y economía

El presidente del Grupo Aval aseguró que el próximo gobierno tendrá que impulsar el crecimiento económico, recuperar la confianza para atraer inversión y tomar decisiones fiscales

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez advirtió que al próximo presidente le tocará reorganizar salud, pensiones y economía

Carlos “El Pibe” Valderrama le mandó duro mensaje a la selección Colombia: “Así de sencillo”

El excapitán de la Tricolor fue crítico por la manera como el equipo perdió ante Croacia y advirtió sobre situaciones que le pueden costar caro en el certamen de la FIFA

Carlos “El Pibe” Valderrama le mandó duro mensaje a la selección Colombia: “Así de sencillo”

Ante denuncias de presunto acoso sexual por parte de uno de sus directores, Caracol Radio activó mecanismos internos de atención

La emisora confirmó la recepción de comunicaciones anónimas que señalan presuntas conductas de acoso sexual atribuidas a un director del servicio informativo

Ante denuncias de presunto acoso sexual por parte de uno de sus directores, Caracol Radio activó mecanismos internos de atención
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

Expertos verifican si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos tras bombardeo a campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

ENTRETENIMIENTO

Westcol confirmó la fecha del esperado encuentro con Álvaro Uribe Vélez tras éxitoso ‘stream’ con el presidente Petro

Westcol confirmó la fecha del esperado encuentro con Álvaro Uribe Vélez tras éxitoso ‘stream’ con el presidente Petro

J Balvin, Ryan Castro, Pipe Bueno, Luis Alfonso, Paul McCartney y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Actor de ‘La Reina del Flow’ dio su punto de vista sobre lo ocurrido con Carolina Ramírez: “Intereses personales”

Así reaccionó Kika Nieto al ver por primera vez su vestido de novia: “Tengo miedo”

Cristina Hurtado confesó que hizo trampa cuando era presentadora de popular programa de concurso: “Les daba las respuestas”

Deportes

Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga están obligados a ganar por el partido de la fecha 14 EN VIVO: siga el minuto a minuto

Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga están obligados a ganar por el partido de la fecha 14 EN VIVO: siga el minuto a minuto

Carlos “El Pibe” Valderrama le mandó duro mensaje a la selección Colombia: “Así de sencillo”

Hora y dónde ver en Colombia el amistoso México vs. Portugal: los lusos se prueban ante los anfitriones del Mundial 2026

Fuerte cruce de Dairon Asprilla con un aficionado: relación rota entre hinchas y jugadores de Atlético Nacional

Técnico de Millonarios reveló el plan para recuperar a Falcao García: tendría fecha para volver a jugar