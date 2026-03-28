Yina Calderón causó furor en redes sociales al transformarse en un nuevo personaje inspirado en Chespirito

Yina Calderón sorprendió al darle forma a un nuevo personaje al que bautizó como "La ChimoYina" - crédito @yinacalderontv/IG

Además de su faceta como DJ, su trabajo como emprendedora, sus cruces con otros creadores de contenido o sus apariciones en reality shows, algo que funcionó siempre a Yina Calderón a la hora de generar notoriedad en redes sociales fueron sus constantes cambios de look.

Ya fuese por sus atuendos, como el disfraz que usó en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y que bautizó como “La Veneno” hecho de cuero negro y acompañado de una capucha y dos cabezas de tono siniestro, una de cada lado; o por sus peinados (que incluyen desde cortes de pelo variados o tinturas a menudo llamativas con colores como aguamarina, fucsia o verde fluorescente), la huilense demostró una y otra vez tener la capacidad de polarizar opiniones constantemente.

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Por estos días, se encuentra vinculada como analista de lo que sucede en La casa de los famosos de Telemundo, dando reportes sobre los participantes con su particular estilo. Ese estilo se extendió una vez más a los disfraces, eligiendo dar vida a un nuevo personaje inspirado en una producción amada por todo el público latinoamericano.

En su cuenta de Instagram, Yina sorprendió a sus seguidores al aparecer con un disfraz que evocaba a La Chimoltrufia, personaje que hacía apariciones en el segmento cómico Los Caquitos, creado por Chespirito y en el que alternó con el Chompiras y el Botija durante el tiempo que dicho espacio estuvo al aire en la televisión.

El personaje era reconocido por los televidentes debido a su recurrente ignorancia, así como por su agresividad cuando se da cuenta de que ha sido engañada. De igual modo, hay sketches en los que la Chimoltrufia (interpretada por Florinda Meza) aparece cantando, a menudo de manera desafinada, hecho que usó Yina para su caracterización, bailando y cantando al ritmo de una canción popular.

Yina Calderón evocó a la Chimoltrufia en su más reciente disfraz - crédito @yinacaderontv/Instagram

“Nadie me hará odiar la cantada. Ya nos vemos”, expresó la creadora de contenido en la descripción e invitando a sus seguidores a verla en La Mesa Caliente, programa de la cadena norteamericana.

El video no tardó en hacerse viral, así como el nombre con el que bautizó al personaje: “La ChimoYina”, que rápidamente se viralizó y generó múltiples reacciones. Más que un simple guiño humorístico, la publicación de la creadora de contenido se interpreta también como una maniobra de promoción, ya que la influenciadora invitó a su audiencia a seguir el reality show mexicano en el que actúa como jurado, y allí mismo volvió a interpretar el personaje ante la sorpresa y las risas de las presentadoras de La Mesa Caliente.

La grabación despertó todo tipo de comentarios una vez el video se difundió. Unos celebraron el gesto, la mayoría apuntando medio en broma, medio en serio que el disfraz le calzaba perfecto. Eso sí, no faltaron quienes consideraron que se sumaba a la lista de cosas estrafalarias que estaba dispuesto a hacer para mantener notoriedad en redes sociales.

Yina Calderón defendió a Epa Colombia ante nueva polémica penitenciaria

Yina Calderón defendió a Epa Colombia y denunció intento de desprestigio en su contra - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

En días recientes se conoció que Epa Colombia enfrenta una nueva investigación por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) debido a un informe reservado sobre su conducta en la Escuela de Carabineros de Bogotá, donde permanece desde 2025.

Entre los hechos documentados por Noticias RCN, figuran la incautación de al menos cinco teléfonos celulares, artículos prohibidos en ese entorno, y el ingreso de un automóvil Mini Cooper color morado, que la reclusa habría presentado como obsequio para su pareja.

Yina Calderón se pronunció al conocerse este hecho y extendió su apoyo a la empresaria, con la que mantiene una amistad desde hace años. La huilense rechazó las acusaciones y cuestionó la veracidad de los hechos reportados.

“No sé si me da rabia o tristeza, quien puede ser tan malo para estar detrás de todo esto”, declaró la DJ en una historia de su cuenta de Instagram. “Tanto criminal, tanto bandido, tanto político corrupto suelto y ahí sí no dicen nada. Nosotros que la queremos no la hemos podido visitar. Ella es una mujer emprendedora, buena madre, buena hija”, añadió, aprovechando para denunciar la falta de acceso a visitas para allegados y amigos cercanos.