Colombia busca el cadáver de José María Melo, el presidente que fue fusilado en Norteamérica

Gustavo Petro confirmó que está buscando el cadáver de José María Melo - crédito @Westcol/Kick

Durante la conversación que sostuvo el presidente Gustavo Petro con Westcol en la Casa de Nariño, que se transmitió a través de la plataforma Kick y luego fue replicada en las redes sociales del mandatario y el creador de contenido, Petro habló de varios aspectos de los que se tenía poco conocimiento.

Por ejemplo, durante el recorrido por un pasillo en el que están los retratos de varios expresidentes de Colombia, Gustavo Petro indicó que faltaba el cuadro en honor a José María Melo, figura importante de la independencia de Colombia.

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“Aquí falta el único presidente indígena que ha tenido Colombia y que fue el último comandante del Ejército Libertador, José María Melo. No lo tienen porque fue indígena”, indicó Gustavo Petro.

Sumado a ello, el presidente Petro confirmó que está avanzando junto a gobiernos de Norteamérica para encontrar el cadáver de José María Melo y reveló que tiene un cuarto en la Casa de Nariño en el que rinde homenaje a los héroes olvidados del país.

“Él murió fusilado en Chiapas; yo estoy buscando el cadáver con el gobierno americano, pero no lo hemos encontrado. Yo he logrado hacer los cuadros y los monumentos; los tenemos en un salón especial, pero este pasillo lo dejaron solo para gente de élite”.

El mandatario indicó que hay varios héroes de la patria que han sido olvidados - crédito @Westcol/Kick

¿Quién fue José María Melo?

José María Melo fue un líder militar y político destacado inicialmente por su labor en movimientos sociales y artesanales del siglo XIX. Nació en Chaparral, Tolima, en 1800; desde joven se unió a las filas patriotas que combatieron por la independencia, participando en batallas bajo las órdenes de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, consolidando con ello un prestigio militar relacionado con las causas populares.

Tras la independencia, Melo continuó su carrera militar hasta alcanzar el grado de general. Su paso por el Ejército de la Gran Colombia y luego de la República de la Nueva Granada lo llevó a recorrer distintas regiones del país, donde conoció de cerca las dificultades de los sectores populares, especialmente de los artesanos y trabajadores urbanos. Su pensamiento político se fue moldeando por influencias de corrientes progresistas europeas, como el socialismo utópico, y por la realidad social de la época.

En 1840, Melo estableció fuertes vínculos con los artesanos de Bogotá que buscaban una mayor representación política y mejores condiciones de vida. Fue un defensor de las Sociedades Democráticas, organizaciones creadas por los artesanos para reclamar sus derechos frente al Estado y a los sectores económicos dominantes.

Es poca la información que se tiene en Colombia sobre José María Melo - crédito @colombia_hist/X

En 1854 lideró un golpe de Estado en el que fue derrocado José María Obando; de esa forma, Melo asumió la presidencia durante un breve periodo e impulsó reformas orientadas a proteger la producción local y ampliar la participación política de las clases populares. Meses más tarde, una coalición de fuerzas liberales y conservadoras lo derrocó tras varios meses de enfrentamientos.

Tras su caída, Melo fue exiliado y terminó sus días entre América Central y Norteamérica, donde murió fusilado en 1860. Su legado sigue siendo motivo de debate: algunos, como el presidente Gustavo Petro, lo consideran pionero de los movimientos sociales en Colombia, mientras otros lo ven como un caudillo que desafió el orden institucional.

Expertos consideran que el cadáver de Melo podría estar en Chiapas - crédito Presidencia

La última vez que el nombre de Melo había sido mencionado fue cuando el expresidente de México Andrés Manuel López Obrador indicó que sus restos estaban siendo buscados en La Trinitaria, Chiapas.

“Están buscándose los restos del general José María Dionisio Melo y Ortiz, el único presidente indígena de Colombia, quien luchó durante el movimiento de reforma aquí en México junto con el general Ángel Albino Corzo y bajo las órdenes del presidente Benito Juárez, por lo cual fue asesinado en 1860 por una pandilla de conservadores que operaba en nuestro territorio”, declaró López Obrador en ese momento.