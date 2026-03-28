Presunto ladrón recibió una golpiza con cascos tras intentar hurtar motocicleta en Bogotá: todo quedó en video

El presunto ladrón fue golpeado con patadas y cascos - crédito @PasaenBogotá/X

Un presunto ladrón fue retenido y agredido por habitantes del sector Rafael Uribe, en las proximidades del Centro Comercial Caracas, en el sur de Bogotá. Según información divulgada por la página Pasa en Bogotá, el hombre, junto a un cómplice, no solo habría intentado robar una motocicleta sino que, al parecer, apuñaló al propietario durante el asalto.

La reacción de la comunidad fue inmediata. Según el video difundido en redes sociales, tras percatarse de la situación, varias personas lograron atrapar al sospechoso, que fue sometido a golpes antes de la llegada de las autoridades. El otro implicado, según testimonios, logró huir del lugar.

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Los linchamientos se han convertido en una respuesta ante el incremento de la percepción de inseguridad y la reiteración de hechos delictivos que han llevado a que algunos ciudadanos intervengan directamente frente a la delincuencia, ante la desconfianza en las autoridades.

Este es un ejemplo de linchamiento en Bogotá. En el sur de la ciudad, ante un caso de robo, la comunidad reaccionó y atrapó a un presunto delincuente - crédito Captura video

Sin embargo, en el video se oyó a una mujer intercediendo por el linchado, que pedía a gritos que “no le pegaran más”.

Efectivos de la Policía Metropolitana de Bogotá hicieron presencia en el sitio para controlar la situación y trasladar al presunto implicado a un centro asistencial. El propietario de la motocicleta, herido durante el intento de robo, fue atendido por los servicios de emergencia.

Los internautas aprovecharon la publicación para reclamar a las autoridades el incremento de asaltos, hurtos a mano armada y casos de extorsión. Además criticaron a los ciudadanos que pretenden detener la “paloterapia”.

La rabia de la ciudadanía no solo fue en el linchamiento, también en los comentarios de las redes - crédito captura de pantalla @PasaenBogota/X

“Vieja malparida que gritaba NOOOOO NO LE PEGUEN, ojalá nunca le pase nada a su familia por culpa de esas ratas malparidas (sic)”; “Toca darle en una rodilla y que quede renco para que no vuelva a joder (sic)”; “Excelente por esa comunidad. Y esa vieja alcahueta que dice que no le peguen más, pues entonces que ella le regale su celular, su dinero y le de posada a esos delincuentes en su casa (sic)″; “Con ese calzado y ese corte ...de quién sospeCHAMOS? (sic)”,“Apuñalar al dueño de la moto es crueldad innecesaria; la respuesta de la comunidad es la consecuencia natural. La delincuencia se alimenta del miedo, pero se frena con la unión de los ciudadanos. Un mensaje claro para los que creen que Bogotá es tierra de nadie“, fueron algunos de los comentarios.

Aumentan los casos de justicia por mano propia y linchamientos públicos en Bogotá

Expertos y líderes locales advierten que el aumento de estos casos refleja el descontento por la impunidad, la desconfianza en la justicia y el deterioro de la convivencia en Bogotá.

De acuerdo con un análisis emitido desde el Concejo de Bogotá, la ciudadanía insiste en reaccionar de manera violenta como respuesta a que, a pesar de la intervención policial, muchos de los detenidos reinciden en sus conductas.

Los ciudadanos se organizan en manada para atacar a los delincuentes - crédito Colprensa y @ColombiaOscura/X

El fenómeno no ha dejado de ser un desafío urgente para las autoridades distritales. De hecho, en marzo de 2026, el alcalde Carlos Fernando Galán reportó que sostuvo una reunión con la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, para buscar soluciones que detengan el círculo de impunidad.

Ya que los linchamientos no suelen ser medidos estadísticamente, “todo indica que cada vez son más frecuentes en Bogotá los casos en que los ciudadanos se toman la justicia por su mano, según la misma Policía que tiene que intervenir para evitar que los maten”.

“Lo grave es que los detiene para salvarlos de las golpizas, pero los suelta porque no hay evidencias para judicializarlos por sus delitos, y el círculo vicioso de la impunidad sigue rondando estos hechos a diario”, consta en el reporte del Concejo bogotano.