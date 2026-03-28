Así se vivirá el concurso nacional de pizza y sopas en hornos de leña en Cundinamarca

El municipio del oriente de Cundinamarca extenderá su programación el 11 y 12 de abril - crédito Alcaldía de Fomeque

La agenda cultural y deportiva de Fómeque tendrá un nuevo impulso el fin de semana del 11 y 12 de abril con la realización de dos eventos gastronómicos y dos competencias deportivas que involucran a establecimientos y deportistas de la región. El municipio, ubicado en el oriente de Cundinamarca, congregará a visitantes y habitantes en actividades que ponen en primer plano la tradición culinaria y el deporte local.

El sábado 11 de abril, Fómeque recibirá a representantes de Fómeque, Choachí y Ubaque en la tercera edición de “Pizza al Parque en hornos de leña”, una jornada en la que panaderías y restaurantes competirán en la elaboración de pizzas artesanales. El certamen premiará la propuesta más innovadora entre los participantes, quienes utilizan hornos de leña como parte esencial del proceso, revalorizando técnicas tradicionales de cocción. Los organizadores han señalado que el objetivo es mostrar el potencial gastronómico de la región y estimular la creatividad de los cocineros.

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El domingo 12 de abril será el turno de la tercera versión de “Sopas en leña y carnes en hornos de leña”, con la presencia de establecimientos de Fómeque, Choachí, Ubaque y Cáqueza. Durante este evento, los concursantes presentarán recetas que rescatan la identidad culinaria local, y un jurado reconocerá el plato considerado más tradicional de la jornada. Según la administración municipal, esta competencia busca reivindicar el valor de las preparaciones ancestrales y promover el intercambio de saberes entre las comunidades participantes.

Las fiestas culinarias y deportivas transforman el municipio en un encuentro de saberes, sabores y retos físicos. El impulso al turismo local y la creatividad comunitaria marcan la agenda cultural - crédito Alcaldía de Fomeque

En ambas jornadas, el público podrá adquirir y degustar los amasijos tradicionales de Fómeque, como el pan de sagú, pan de maíz y maíz pelao, productos que forman parte del patrimonio gastronómico del municipio. Además, los asistentes tendrán acceso a una muestra de emprendimientos locales, que incluye productos artesanales y agroindustriales, en una apuesta por visibilizar la diversidad productiva de la zona.

De manera paralela, el domingo 12 de abril se desarrollarán dos competencias deportivas de alcance regional. Por un lado, se celebrará el segundo Circuito de Escuelas de Ajedrez de Cundinamarca, un evento que prevé la participación de alrededor de 450 ajedrecistas provenientes de diferentes municipios. Esta cita reforzará el interés por el ajedrez en la región y servirá como encuentro para jóvenes talentos y entrenadores.

Las autoridades locales impulsarán actividades que integran concursos culinarios y pruebas atléticas - crédito Alcaldía de Fomeque

En simultáneo, la carrera Trail Running Fowa ofrecerá recorridos de 8, 18, 28 y 48 kilómetros, partiendo desde el casco urbano de Fómeque y transitando por diversas veredas del municipio. Los organizadores destacan que la competencia permitirá a los corredores y espectadores apreciar los paisajes naturales de la zona, sumando una dimensión turística y ambiental a la jornada. La carrera espera convocar a deportistas locales y visitantes, consolidando a Fómeque como escenario para actividades de turismo deportivo.

La administración municipal, liderada por el alcalde Esneider Acosta, ha manifestado su interés en posicionar a Fómeque como un destino integral, donde la oferta gastronómica y la agenda deportiva contribuyan al fortalecimiento del turismo y la economía local. Según Acosta, la realización de estos eventos busca “unir tradición, gastronomía y deporte para resaltar lo mejor de nuestra identidad” y “dinamizar la economía a través de la promoción de nuestros emprendedores y cocineros”.

El alcalde fomiqueño apuesta por una estrategia integral que promueve la participación de comunidades y negocios regionales - crédito Alcaldía de Fomeque

La convocatoria está dirigida tanto a habitantes como a visitantes, quienes encontrarán en Fómeque un espacio para el disfrute familiar y el acercamiento a la cultura regional. Las actividades del fin de semana buscan potenciar el flujo de turistas y la circulación de productos locales, en un esfuerzo articulado entre la administración, los empresarios y la comunidad.

Con la combinación de concursos gastronómicos, muestras de emprendimiento y competencias deportivas, Fómeque se prepara para recibir a cientos de personas en una programación que destaca la riqueza cultural y natural del municipio. El regreso de estos eventos representa una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios y proyectar el municipio como un referente de tradición y actividad física en la región de Cundinamarca.