Actor de ‘La Reina del Flow’ dio su punto de vista sobre lo ocurrido con Carolina Ramírez: “Intereses personales”

Uno de los actores clave en 'La Reina del Flow' se refirió a la muerte de Yeimy Montoya y cómo abordo las escenas finales junto a dicho personaje - crédito @fenixentertainment/Instagram

La tercera temporada de La reina del flow despertó una gran expectativa y alcanzó altos niveles de audiencia tanto en televisión como en streaming desde su estreno.

Con el paso de los capítulos, comenzaron a surgir reacciones negativas sobre el rumbo de la historia, producto de la ausencia prolongada de Carolina Ramírez, actriz que interpretó a Yeimy Montoya, generando debate entre los seguidores de la serie de Caracol Televisión y Netflix.

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La controversia aumentó con la llegada del capítulo 41, cuando se anunció la muerte de la protagonista, víctima de complicaciones del chagas y lupus que contrajo luego de un accidente de avión al que sobrevivió, en los primeros episodios.

Las redes sociales reflejaron el descontento de los fanáticos, mientras que algunos integrantes del elenco comenzaron a pronunciarse sobre la decisión creativa. Juan Manuel Restrepo, quien participó en la serie desde sus comienzos, primero como Charly Flow adolescente y después como Erick “Pez Koi” Cruz Montoya, el hijo de Yeimy y Charly Flow, fue uno de los que habló al respecto.

El actor que interpretó al hijo de la protagonista, reconoció que lloró incluso más que Carolina Ramírez durante las grabaciones de las escenas finales - crédito @lrdfxespana/X

Durante una transmisión en vivo, el actor afirmó que lo ocurrido en la ficción era un reflejo de lo frágil que podía ser la vida real. “En la vida pasan este tipo de cosas. Cuando tú menos piensas, todo está tan bien y [chasquido] pasa lo menos esperado. O sea, La Reina del Flow muestra la vida real como es. Se puede morir la protagonista”, explicó.

El actor afirmó que fue duro para él ver cómo mataron a Yeimy “en dos ocasiones” y confesó que durante la grabación de esas escenas se sentía mal como personaje y como actor. “El personaje ya había llorado tanto que no tenía que llorar, simplemente estar ahí triste y todo, pero cortaban y a mí se me venía la tristeza porque yo decía: ¿Cómo van a hacer esto? Pero por la actriz. ¿Cómo van a tomar esa decisión?“, afirmó.

Esto dio pie a que Juan Manuel destacara el vínculo que compartía en el set con la propia Carolina Ramírez.

“Esa mujer en la vida real, para mí es mi mamá actoral, me dejó unos conocimientos, es una mujer que ha hecho 20 series, 30. Normalmente los actores como ella son personas supersabias y ella en la vida real es como justiciera, una artista. Yo la amo”, indicó.

Más adelante, Restrepo expresó su postura sobre la decisión creativa y se puso del lado de los televidentes: “Quién sabe quién tomó esa decisión, lo hicieron por intereses personales, se le pudo haber seguido contando mucho, pues en el papel, pero sin Yeimy no hay flow”, expresó, haciendo referencia al hashtag que se viralizó en las últimas semanas. “Son cosas que uno no controla, pero que me parece que la gente no está feliz con eso, cien por ciento”, puntalizó.

Carolina Ramírez le dio la espalda a la polémica por la muerte de su personaje en ‘La reina del flow’

La respuesta de la actriz ante las manifestaciones de enfado e indignación por el final de su personaje tomó por sorpresa a sus seguidores - crédito @carlostorresfanpage/TikTok

En medio del impacto por el modo en que se decidió llevar la historia, la propia Carolina reflexionó sobre la distancia que mantiene hoy respecto al proyecto, causando sorpresa entre sus seguidores.

“Ay chicos perdónenme, eso está como de octavo en mis prioridades pero sobre todo porque yo le hice un duelo hace rato”, contó durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, remarcando que ahora su prioridad está en su embarazo.

“Es imposible padecer algo cuando estás pasando tan increíble con sus cositas, sustitos y cuidados, ya me empezó a doler la espalda. Este muchachito o muchachita va a ser enorme”, afirmó, emocionada.

Pese a ello, las reacciones del público oscilaron entre el apoyo a Carolina y la extrañeza por referirse de un modo tan impersonal a la serie que más notoriedad le dio en los últimos años.