Sofía Vergara, entre las “mujeres poderosas” de la revista People: no es la única colombiana

Sofia Vergara fue destacada entre las "25 mujerse poderosas de 2026" de acuerdo con la revista People - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

En la edición 2026 de la lista “Las 25 mujeres más poderosas” realizada tradicionalmente por la revista People en Español con motivo del mes de la mujer, se reconoce una vez más el trabajo de figuras destacadas de distintos ámbitos como la música, los negocios, los medios, el deporte y la gestión empresarial.

Entre las seleccionadas, destacó la presencia de varias colombianas por sus logros y aportes en sus respectivos campos, y la encargada en liderar esta lista es Sofía Vergara.

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El artículo dedicado a la Toty destacó que a pesar de que el final de Modern Family parecía “una lotería que no le volvería a tocar más”, a seis años de su conclusión la colombiana “sigue en primera fila con proyectos de televisión, películas, iniciativas empresariales y patrocinio de marcas”.

En ese sentido, la revista destacó las múltiples ocupaciones de la barranquillera de 53 años, incluyendo su incorporación como jurado de America’s Got Talent de la cadena NBC, donde comparte esa responsabilidad con Simon Cowell, Mel B y Howie Mandel.

Los múltiples proyectos televisivos, cinematográficos y empresariales de la "Toty" fueron claves en su mención en la lista de People en Español - crédito @sofiavergara/Instagram

“Luego de la serie animada Koati que estrenó el año pasado, próximamente la veremos en la comedia Thumb junto a la australiana Milly Alcock –protagonista de la superproducción Supergirl– y la comediante Awkwafina", destacó el medio, hecho que se suma a las apariciones de Vergara en Griselda como protagonista y productora ejecutiva, Mi Villano Favorito como actriz de doblaje, y sus apariciones en sendos comerciales del Super Bowl LX.

La nota también hizo mención a su sentido del glamour. “Solo hay que ver el modelo de Zuhair Murad que lució en la fiesta de Vanity Fair tras la gala de los premios Oscar”, se mencionó allí.

Otra colombiana destacada fue la cantante Goyo, reconocida por su trabajo previo en ChocQuibTown y hoy con una carrera solista.

En su caso, el artículo hizo mención a la publicación de su debut como solista, Pantera, con fuerte inspiración del afrobeats que le llevó a viajar a Nigeria, letras reivindicativas alrededor de su raza y de la mujer, siendo ambos hechos los que la llevaron a ser presentadora en la gala de los Premios Billboard de la Música Latina.

Goyo lanzó su debut como solista 'Pantera', que incluye colaboraciones con Greeicy y Luisfer La Voz, entre otros artistas, lo que le valió el reconocimiento de People en Español - crédito @goyo/Instagram

De igual modo, hizo mención al trabajo que actualmente adelanta alrededor del que será su segundo material solista, por el que viajó a Nigeria. “[Fue bonito] estar en ese proceso de conocer otras culturas, específicamente de este país africano, la cuna de los afrobeats. Tener la oportunidad de compartir con diferentes artistas allá, explorar y vivir muchas cosas para poder contarlas. Voy a ir a Cali también a trabajar con amigos. Me la paso haciendo música y espero tener un álbum pronto”, contó la chocoana al medio en una entrevista.

La nota también destacó el modo en que Goyo sigue apelando a sus raíces afrolatinas y a su hija Saba como las fuentes creativas de su trabajo en esta nueva etapa luego del final de su etapa con ChocQuibTown y de su matrimonio con Tostao. “Mi fuerza, la verdad, viene de eso, de pensar en mi familia y en mi cultura, en las mujeres, el dejar de alguna manera una voz que pueda contar historias como la mía. De eso se trata Pantera también, como tener ese coraje y esa valentía de seguir adelante”, expresó.

Otras colombianas mencionadas en la lista incluyen a Vanessa Pombo, vicepresidenta senior para planificación de producciones sin guion de la cadena Telemundo, incluyendo formatos como La casa de los famosos, Top Chef VIP o Exatlón; Rita Jaramillo, directora editorial de Penguin Random House; la presentadora cartagenera Daniella Durán; Yasmín Peña, consejera financiera radicada en Estados Unidos; y Carolina Rincón Sato, líder de Comunicaciones de Segmentos en Verizon.