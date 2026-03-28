Colombia

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

Los elementos recuperados durante la operación se suman a evidencias previas que apuntan a la permanencia reciente del líder en la zona. Las autoridades continúan con los análisis forenses para confirmar la plena identidad de los abatidos

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El proceso de identificación en Medicina Legal busca establecer si entre los fallecidos por el bombardeo se encuentra Néstor Raúl Vera, alias Iván Mordisco - crédito Mario Quintero/Reuters
El proceso de identificación en Medicina Legal busca establecer si entre los fallecidos por el bombardeo se encuentra Néstor Raúl Vera, alias Iván Mordisco - crédito Mario Quintero/Reuters

La incertidumbre persiste en torno a la suerte de Néstor Raúl Vera, alias Iván Mordisco, líder del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, tras el operativo militar ejecutado en la madrugada del miércoles 25 de marzo de 2026.

Aunque el campamento intervenido por agentes de dactiloscopia de la Policía Nacional en el corregimiento de Pacoa, Vaupés, era señalado como uno de sus posibles refugios, las autoridades aún no confirman si el cabecilla figura entre los abatidos en el bombardeo.

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Entre los objetos incautados, un hallazgo sobresalió: unas gafas similares a las que utiliza habitualmente el cabecilla. Este elemento, aunque relevante para la investigación, no basta por sí solo para confirmar la presencia o muerte del disidente más buscado del país, por quien sigue vigente una recompensa de $5.000 millones.

Las gafas halladas en el campamento de Pacoa refuerzan la hipótesis sobre la posible presencia de Iván Mordisco - crédito Ferroso Lemos/Facebook
Las gafas halladas en el campamento de Pacoa refuerzan la hipótesis sobre la posible presencia de Iván Mordisco - crédito Ferroso Lemos/Facebook

El bombardeo aéreo sobre el campamento, ejecutado por dos aviones Super Tucano en la zona limítrofe entre Amazonas y Guaviare, cerca del río Apaporis, dejó un saldo de al menos seis presuntos disidentes abatidos.

Medicina Legal trabaja en la identificación de los cuerpos, entre los que ya fue reconocida alias Lorena, pareja sentimental de Mordisco. La operación permitió recuperar armamento de guerra, explosivos, equipos de campaña, dispositivos tecnológicos, manuales, insignias y componentes para drones, todos asociados a la estructura criminal que dirige el jefe disidente.

Las gafas: un rastro recurrente en los operativos contra “Mordisco”

El hallazgo de las gafas ha generado amplias especulaciones, ya que recuerdan un hecho similar ocurrido en abril de 2025. En aquella ocasión, tras un intenso operativo en el sur del Caquetá, la Policía Nacional recuperó, entre otros objetos personales, unas gafas formuladas con su marco, un computador portátil y un fusil atribuidos a Iván Mordisco.

El ministro de Defensa enfatizó que la recompensa contra "Iván Mordisco" sigue vigente - crédito @PedroSanchezCol/X
El ministro de Defensa enfatizó que la recompensa contra "Iván Mordisco" sigue vigente - crédito @PedroSanchezCol/X

El general Carlos Triana, que para ese momento fungía como director de la Policía Nacional, dijo que esos elementos fueron sometidos a análisis judicial, lo que reforzó la hipótesis de que el líder disidente estuvo presente en el lugar poco antes de la intervención. Triana también destacó la complejidad del acceso a las zonas donde se ocultan los cabecillas, lo que dificulta las operaciones y la recolección de pruebas concluyentes.

Los objetos personales hallados en ambos operativos constituyen pistas para los organismos de inteligencia, que buscan confirmar si el líder disidente fue abatido en el más reciente bombardeo. Sin embargo, la confirmación oficial depende de los análisis forenses que adelantan los expertos de Medicina Legal en Villavicencio, a donde fueron trasladados los cuerpos para su plena identificación.

Los golpes al círculo cercano de “Iván Mordisco”

La presión de las autoridades sobre el entorno más próximo de alias Iván Mordisco se ha intensificado en los últimos meses. La fuerza pública ha logrado la captura de varias personas de su confianza: cuatro de sus hermanos, conocidos con los alias de J, Conejo, José y Mono Luis, así como la entrega voluntaria de un cuñado en el Amazonas. Además, se documentó la muerte de su expareja sentimental, alias Jenny, en un bombardeo previo ejecutado por las Fuerzas Militares.

Operación militar en zona rural de Vaupés dejó seis personas muertas tras un bombardeo contra una estructura del bloque Amazonas- crédito Europapress
Operación militar en zona rural de Vaupés dejó seis personas muertas tras un bombardeo contra una estructura del bloque Amazonas- crédito Europapress

El país se mantiene atento a la identificación de los cinco cadáveres restantes recuperados en Pacoa. Mientras tanto, las autoridades insisten en que la operación representa un golpe significativo a la estructura de mando de las disidencias, debilitando el anillo familiar y de confianza que rodeaba a Mordisco.

El bombardeo del 25 de marzo es el undécimo dirigido contra estructuras bajo el mando de Iván Mordisco. La acción se sustentó en información de inteligencia, que reveló complicaciones de salud recientes en el jefe disidente y su necesidad de medicamentos especiales, lo que habría facilitado el rastreo de su ubicación durante la semana previa al ataque.

El comandante de la operación expresó que, al finalizar la intervención y tras verificar los resultados, las autoridades entregarán un informe detallado a la opinión pública. Además, reiteró el compromiso de las Fuerzas Militares con la seguridad de la región.

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