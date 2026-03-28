Colombia

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 28 de marzo

Para que no te tome por sorpresa, conoce cuáles serán los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Guardar
Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)
Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

Este sábado 28 de marzo, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico a lo largo del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losusuarios. Para proteger la integridad de losempleadosy prevenir contratiempos.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Estación de Servicio Trileno Aeropuerto, Urbanizaciones Villa Del Rio, El Lago, barrios Carlota, El Prado, San Luis, San Gil, Los Almendros, Caobos, Palmas del Rio, Villas Del Rosario, Juan Vargas, Santander, Parques De La Carlota, Nuevo Amanecer, La Fuente, La Primavera, Luis Carlos Galán, Aguas Claras, Villa Olímpica, La Pradera, Por la Barbosa Que Queremos, Los Alamos, así como sectores de San Jorge, Marsella y de la vereda Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:30 - 05:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Loma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Cristalina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Veredas Las Curumutas, Santa Teresa y La Reserva.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chorolo Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Cristalina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guadalupe.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Honda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Mutis sectores de la carrera 4W y calles 56 y 57 con carrera 3W.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Lagos Del Cacique sectores de las carreras 53 y 54 entre calles 71 y 74.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Yarima.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Molagavita.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Higueros y Caney.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guadalupe.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Honda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Dan.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pozo Negro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Locación, Guinea y Puerto Arena.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Palmar.

Sector(es): Veredas Peña Grander y sectores de Las Vueltas y Opocon.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios La Fuente, La Y, La Pradera y Santa Fe.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Estación de Servicio Trileno Aeropuerto, Urbanizaciones Villa Del Rio, El Lago, barrios Carlota, El Prado, San Luis, San Gil, Los Almendros, Caobos, Palmas del Rio, Villas Del Rosario, Juan Vargas, Santander, Parques De La Carlota, Nuevo Amanecer, La Fuente, La Primavera, Luis Carlos Galán, Aguas Claras, Villa Olímpica, La Pradera, Por la Barbosa Que Queremos, Los Alamos, así como sectores de San Jorge, Marsella y de la vereda Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Reducir el uso de aparatos electrodomésticos o las luces de tu casa te ayudará en gran medida para ahorrar dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Reducir el uso de aparatos electrodomésticos o las luces de tu casa te ayudará en gran medida para ahorrar dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.

Temas Relacionados

Cortes de luz en SantanderÚltimas actualizacionesCortes de Luz ColombiaCortes de Luz en Santander

Más Noticias

Rodallega le da la victoria a Santa Fe y se mantiene con vida en la Liga BetPlay

El León superó 2-1 al Bucaramanga como visitante, en un partido que se saldó con la expulsión de Daniel Torres por una acción que requirió la presencia del VAR

Rodallega le da la victoria a Santa Fe y se mantiene con vida en la Liga BetPlay

Presunto ladrón recibió una golpiza con cascos tras intentar hurtar motocicleta en Bogotá: todo quedó en video

El joven fue atado a un poste, en medio de una turba enfurecida que le propinó todo tipo de golpes, cerca al Centro Comercial Caracas, en el sur de la capital

Presunto ladrón recibió una golpiza con cascos tras intentar hurtar motocicleta en Bogotá: todo quedó en video

El Pacto Histórico consiguió 42 curules en el Congreso, según los escrutinios

La congresista electa María Fernanda Carrascal aseguró que el movimiento político es la “fuerza más grande” en la Cámara de Representantes

El Pacto Histórico consiguió 42 curules en el Congreso, según los escrutinios

Piden ayuda para familia del adolescente de 14 años que recibió una puñalada en su rostro por usar una gorra de Nacional

De acuerdo con el reporte de allegados de la víctima, la herida compromete parte de su cara, un ojo y una sección del cerebro

Piden ayuda para familia del adolescente de 14 años que recibió una puñalada en su rostro por usar una gorra de Nacional

Sofía Vergara, entre las “mujeres poderosas” de la revista People: no es la única colombiana

Hasta siete mujeres nacionales fueron destacadas en la tradicional lista anual del portal en su edición en español

Sofía Vergara, entre las “mujeres poderosas” de la revista People: no es la única colombiana
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

Expertos verifican si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos tras bombardeo a campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

ENTRETENIMIENTO

Sofía Vergara, entre las “mujeres poderosas” de la revista People: no es la única colombiana

Sofía Vergara, entre las “mujeres poderosas” de la revista People: no es la única colombiana

Yina Calderón causó furor en redes sociales al transformarse en un nuevo personaje inspirado en Chespirito

Westcol confirmó la fecha del esperado encuentro con Álvaro Uribe Vélez tras éxitoso ‘stream’ con el presidente Petro

J Balvin, Ryan Castro, Pipe Bueno, Luis Alfonso, Paul McCartney y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Actor de ‘La Reina del Flow’ dio su punto de vista sobre lo ocurrido con Carolina Ramírez: “Intereses personales”

Deportes

Rodallega le da la victoria a Santa Fe y se mantiene con vida en la Liga BetPlay

Rodallega le da la victoria a Santa Fe y se mantiene con vida en la Liga BetPlay

Carlos “El Pibe” Valderrama le mandó duro mensaje a la selección Colombia: “Así de sencillo”

Hora y dónde ver en Colombia el amistoso México vs. Portugal: los lusos se prueban ante los anfitriones del Mundial 2026

Fuerte cruce de Dairon Asprilla con un aficionado: relación rota entre hinchas y jugadores de Atlético Nacional

Técnico de Millonarios reveló el plan para recuperar a Falcao García: tendría fecha para volver a jugar