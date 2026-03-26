Expertos verifican si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos tras bombardeo a campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare

Tras el operativo militar del 25 de marzo, se busca confirmar la muerte de Iván Mordisco, máximo líder del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc - crédito AFP

Tras un operativo militar ejecutado en la madrugada del miércoles 25 de marzo de 2026, un grupo especial de dactiloscopia de la Policía ingresó a un campamento donde posiblemente se encontraba Néstor Raúl Vera, alias Iván Mordisco, cabecilla del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

Se trató de un bombardeo aéreo, ejecutado por dos aviones Super Tucano, que tuvo lugar en una zona limítrofe entre los departamentos de Amazonas y Guaviare, específicamente cerca del río Apaporis.

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Según reveló una fuente a Infobae Colombia, el ataque fue dirigido contra un campamento donde presuntamente “Iván Mordisco” se encontraba junto a doce integrantes de su círculo de seguridad.

Durante el operativo se logró la incautación de armamento de guerra, explosivos, equipos de campaña, dispositivos tecnológicos, material de comunicaciones y otros elementos asociados a esta estructura criminal, como manuales, insignias y componentes para el uso de drones.

La operación coordinada por dos aviones Super Tucano se centró en el campamento donde Iván Mordisco estaba rodeado de su círculo de seguridad- crédito Ejército de Colombia/X

Según la fuente citada, “Iván Mordisco” habría presentado complicaciones de salud en los últimos meses, lo que lo habría llevado a adquirir medicamentos especiales. Este hecho habría facilitado el rastreo de su ubicación durante una semana previa al ataque, aunque la confirmación de su muerte depende del análisis forense que ahora realiza Medicina Legal junto con otros cinco presuntos integrantes de esta esructura que resultaron abatidos.

El último reporte indica que serán trasladados a Villavicencio (Meta), donde personal especializado de Medicina Legal continuará con las tareas de identificación para determinar si alguno corresponde al líder disidente.

Por su parte, el comandante de la operación señaló que, una vez concluida la intervención y verificados los resultados, las autoridades entregarán un informe detallado a la opinión pública y reiteró el compromiso de las fuerzas militares con la seguridad en la región.

Comandante de las Fuerzas Militares indicó que la operación continúa en desarrollo - crédito @COMANDANTE_FFMM/X

Mientras que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, enfatizó que la recompensa contra “Mordisco” aún está vigente: “El objetivo de la campaña es que el Estado neutralice a alias ‘Mordisco’, por quien se ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos. La mejor opción es su desmovilización, al igual que la de quienes aún permanecen en estas estructuras ilegales”.

El ministro de Defensa enfatizó que la recompensa contra "Iván Mordisco" sigue vigente - crédito @PedroSanchezCol/X

La Fiscalía ha iniciado comunicaciones con las Fuerzas Militares con el fin de obtener detalles adicionales sobre la operación y sus resultados inmediatos. El proceso de identificación y verificación de los cuerpos será determinante para confirmar el posible deceso de alias Iván Mordisco.

“Iván Mordisco” ha logrado escabullirse de las autoridades en los últimos bombardeos

El último bombardeo reportado se registró el 2 de marzo, cuando las Fuerzas Militares lanzaron una operación aérea contra las estructuras de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco en zona rural de San José del Guaviare.

Cinco cuerpos hallados tras el bombardeo aéreo en la frontera entre Amazonas y Guaviare serán identificados mediante análisis de huellas dactilares en Medicina Legal - crédito Europa Press

La ofensiva fue ejecutada por fuerzas especiales y la operación continuó en desarrollo durante varios días posteriores.

El objetivo de la acción militar fueron dos cabecillas cercanos a Mordisco, entre ellos alias Pescado, señalado de tener injerencia directa en la estructura armada que delinque en esa región. Las autoridades identificaron a Pescado como Luis Felipe Jiménez Ramírez, de 52 años, nacido el 12 de diciembre de 1973, que también es conocido como alias Héctor Aguilar.

Dentro de la organización, Jiménez Ramírez ocupó cargos como cabecilla de milicias de la Columna Julio Mario Tavera y tercer cabecilla de la Compañía Drigelio Almarales. Posteriormente, asumió como tercer cabecilla de la Compañía Jainover García y segundo cabecilla de la facción de la Subestructura Primera, hasta convertirse en máximo cabecilla del Bloque Móvil Martín Villa.

En el transcurso de la ofensiva, seis integrantes de la disidencia fueron capturados y más de 30 armas resultaron incautadas en el área intervenida. En este caso, no se reportaron disidentes abatidos o heridos como resultado directo del bombardeo, de acuerdo con los primeros informes divulgados.

El proceso de identificación en Medicina Legal busca establecer si entre los fallecidos por el bombardeo se encuentra Néstor Raúl Vera, alias Iván Mordisco - crédito Mario Quintero/Reuters

Durante la operación resultaron heridos tres militares: dos soldados profesionales del Ejército y un oficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Los tres uniformados fueron trasladados desde San José del Guaviare al Hospital Militar Central en Bogotá para recibir atención médica. Aunque los militares permanecieron bajo observación, uno de ellos requirió intervención quirúrgica en las horas siguientes.

Alias Pescado fue señalado dentro de la estructura armada como instructor de entrenamiento de guerrillas, responsable de la formación en manejo de armas y de dirigir centros de entrenamiento delictivo. Su captura es considerada relevante para las autoridades debido a su papel en la capacitación y fortalecimiento de las capacidades operativas de la organización ilegal.

La operación militar evidenció la persistencia de la ofensiva estatal contra las disidencias armadas en el sur del país y la búsqueda de neutralizar a los mandos medios y altos responsables de actividades delictivas en la región.