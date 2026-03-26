Colombia

Expertos explican para qué funciona envolver las tarjetas de crédito y débito en papel aluminio

Un recurso habitual cobra relevancia entre los usuarios de medios de pago sin contacto, que buscan reducir la probabilidad de que sus datos bancarios sean captados ilícitamente mediante métodos electrónicos en lugares concurridos

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
¿Papel aluminio para proteger tarjetas? El truco casero que expertos analizan frente al robo de datos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

En un contexto donde los pagos digitales se han convertido en parte esencial de la vida cotidiana, también crecen las alertas sobre los riesgos asociados a la seguridad financiera.

El uso masivo de tarjetas con tecnología ‘contactless’ ha facilitado las transacciones, reduciendo tiempos y eliminando la necesidad de contacto físico. Sin embargo, este mismo avance ha dado paso a nuevas formas de fraude que preocupan tanto a usuarios como a expertos.

En medio de este panorama, ha comenzado a popularizarse un método tan sencillo como inesperado: envolver las tarjetas bancarias en papel aluminio para evitar el robo de datos. Una acción que, aunque a primera vista puede parecer una solución improvisada o incluso exagerada, especialistas en ciberseguridad explican que esta práctica sí tiene fundamentos científicos que la respaldan.

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Las tarjetas modernas incorporan sistemas de identificación por radiofrecuencia, lo que permite realizar pagos sin contacto mediante la transmisión de ondas electromagnéticas a corta distancia y esta tecnología, que ha sido clave para agilizar compras en comercios, transporte y otros servicios, también puede ser explotada por delincuentes a través de técnicas como el ‘skimming’ inalámbrico.

El papel aluminio gana popularidad como protección para tarjetas bancarias - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney
El papel aluminio gana popularidad como protección para tarjetas bancarias - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney

Este tipo de fraude consiste en el uso de dispositivos lectores capaces de interceptar la señal de una tarjeta sin necesidad de que exista contacto directo.

En espacios concurridos, como aeropuertos, estaciones de transporte público o centros comerciales, un ciberdelincuente puede acercarse lo suficiente a una persona para intentar captar información sensible, como el número de la tarjeta o datos asociados a la cuenta.

Es en este punto donde entra en juego el papel aluminio y, de acuerdo con los expertos, este material actúa como un excelente conductor eléctrico, lo que le permite bloquear o dispersar las ondas electromagnéticas.

Al envolver una tarjeta con aluminio, se crea una especie de barrera protectora conocida como “jaula de Faraday”, un principio físico que impide que las señales externas ingresen o que las internas sean detectadas.

En la práctica, esto significa que la tarjeta queda aislada de posibles intentos de lectura no autorizada, reduciendo así el riesgo de que su información sea capturada por terceros y por esta razón, el método ha ganado popularidad como una alternativa rápida, económica y fácil de aplicar, especialmente en situaciones donde las personas están expuestas a grandes aglomeraciones.

Las tarjetas ‘contactless’ se envuelven en papel aluminio ante nuevos riesgos de fraude - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney
Las tarjetas ‘contactless’ se envuelven en papel aluminio ante nuevos riesgos de fraude - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney

No obstante, los especialistas insisten en que este truco no debe considerarse una solución definitiva, ya que, si bien puede aportar una capa adicional de protección, no sustituye otras medidas de seguridad más robustas.

Entre las recomendaciones más frecuentes se encuentran el uso de billeteras o fundas con tecnología de bloqueo sistemas de identificación por radiofrecuencia, la activación de notificaciones automáticas ante cualquier movimiento bancario y la revisión constante de los extractos para identificar transacciones sospechosas.

Asimismo, destacan que la prevención también pasa por el conocimiento, pues muchos usuarios desconocen cómo funcionan las tecnologías incorporadas en sus tarjetas o los riesgos que estas pueden implicar y esta falta de información puede derivar en una falsa sensación de seguridad o, por el contrario, en la ausencia de medidas básicas de protección.

En ese sentido, la educación digital se posiciona como un elemento clave para enfrentar los desafíos actuales. Comprender el funcionamiento de los sistemas de pago y estar al tanto de las posibles amenazas permite tomar decisiones más informadas y adoptar hábitos que reduzcan la exposición al fraude.

Primer plano de una mano sosteniendo una tarjeta de crédito blanca junto a un terminal POS que muestra "APPROVED" y "$39.00", con víveres en un cinturón transportador al fondo.
Papel aluminio y tarjetas bancarias: el equilibrio entre ingenio cotidiano y desafíos reales de la ciberseguridad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

En definitiva, envolver las tarjetas en papel aluminio puede ser una estrategia útil dentro de un enfoque más amplio de seguridad financiera. Aunque no es infalible, su respaldo en principios físicos lo convierte en un recurso válido para minimizar riesgos en determinados contextos. Un gesto cotidiano que, en medio del avance tecnológico, demuestra cómo incluso las soluciones más simples pueden tener un impacto en la protección de la información personal.

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