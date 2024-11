Petro habló sobre la posibilidad de reelegirse como presidente para 2026: “Nosotros sí queremos seguir”

Gustavo Petro habló sobre las elecciones presidenciales de 2026- crédito Colprensa

En la Comisión Mixta Nacional para Asuntos Campesinos, que se llevó a cabo en el Congreso de la República el 22 de noviembre de 2024, el presidente de la República, Gustavo Petro, habló sobre la importancia de la entrega de tierras a la población campesina.

A su vez, explicó las razones para impulsar la reforma agraria en el país, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz de 2016 firmados con las extintas Farc, la necesidad de dejar de depender de la extracción de combustibles fósiles como el petróleo o el gas natural, y el desarrollo social de los colombianos.

En ese sentido, el primer mandatario solicitó al Congreso de la República poner en consideración su propuesta para que este proyecto de ley de reforma agraria sea aprobado en los debates correspondientes y se implemente lo más rápido en el país.

Durante su intervención, Petro aprovechó para enviar un mensaje a los colombianos sobre su futuro en las próximas elecciones presidenciales.

Petro habló sobre las elecciones de 2026 -crédito: @infopresidencia/X

“Nos esperan para cerrar una brecha de inequidad en el país y por eso los invito a organizarnos porque van a querer sacarnos de este Gobierno rápido, no porque me quiera reelegir, sino porque ellos no quieren que sigan las reformas por miedo a que se vuelvan realidad y se profundicen”, sostuvo.

Según sus consideraciones, el miedo que tienen varios sectores del país que se oponen a sus iniciativas significa que, supuestamente, no quieren que Colombia sea democrática, sino que se mantengan las cosas para mantener el poder de la tierra.

Gustavo Petro afirmó que su mayor anhelo es que el su proyecto político se mantenga en el poder - crédito: Mauricio Dueñas Castañeda/Efe

“No quieren que Colombia sea democrática, quieren que el país siga siendo su hacienda para heredarla a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a perpetuidad y no permitir a nadie de Colombia que no sean ellos que no puedan disfrutar este paraíso”, aseveró.

Así las cosas, mencionó que aunque no está entre sus planes alargar su estadía en la Casa de Nariño por cuatro años más, anhela que su proyecto político sea el que guíe el país en el próximo periodo presidencial.

“Nosotros sí queremos seguir, pero yo no como presidente, sino el pueblo en el poder, pero van a intentar decir que aquí no entremos más, nos quieren sacar del otro palacio y de todos los palacios del poder”, enfatizó.

El duro mensaje de Petro a César Gaviria: el expresidente se defendió

El presidente Petro señaló al expresidente César Gaviria de haber impulsado leyes que beneficiaron al narcotráfico - crédito: Canal Congreso

El presidente de la República, Gustavo Petro, señaló al expresidente César Gaviria de tener presuntos vínculos con narcotraficantes durante su periodo como representante a la Cámara. Según Petro, el líder único del Partido Liberal, fomentó junto con el líder del Cartel de Medellín, Pablo Escobar incitativas que favorecían al narcotráfico.

“Pablo Escobar se sentó allá atrás, era del Partido Liberal y estaba justo al lado de César Gaviria y haciendo leyes en favor de los narcotraficantes. Ese Congreso vio cómo le quitaron las tierras a los campesinos y se la dieron a la mafia”, agregó.

De igual manera, expuso que el Congreso de esa época no evitó que se radicaran tales leyes, lo que permitió que los narcotraficantes se quedaran con las tierras que debían estar destinadas para los campesinos.

“Se adueñaban de la tierra y pagaban a asesores militares de Israel, que no se llamaban Pegasus, sino que se llamaba Yair Klein. Por lo que Israel nos volvió a hacer la misma, nos lo trajeron y ahora sigue allá refugiado en su país”, aseveró el primer mandatario.

Frente a los cuestionamientos del primer mandatario, César Gaviria, junto al Partido Liberal, emitieron un comunicado en el que se defendieron de las polémicas acusaciones. En la misiva, se describieron en las acciones del exmandatario frente a las actividades delictivas de Escobar y como estas le costaron la vida a Rodrigo Lara y a Luis Carlos Galán.

“A las mentiras del presidente le respondemos con hechos: el Partido Liberal fue el primero en enfrentarse a Pablo Escobar. Desde mi presidencia de la Cámara de Representantes, junto a Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara y otros liberales, denunciamos los vínculos del narcotráfico con la política”, se lee en el documento.

Asimismo, sostuvo que las denuncias realizadas por él y sus compañeros desembocaron en la Operación Tranquilandia una de las estrategias más importantes para combatir el narcotráfico en esa época.