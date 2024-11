Valentino Lázaro reveló que Aida Victoria Merlano le dejó de hablar por Westcol: qué contó el ‘influencer’

Valentino Lázaro habló sobre su relación con Aida Victoria Merlano- crédito @valentinolazaro y @aidavictoriam/IG

El influencer Valentino Lázaro es tema de conversación en las redes sociales luego de que en una entrevista compartiera detalles sobre cómo es su actual relación con Aida Victoria Merlano.

De acuerdo con las revelaciones que dio el instagramer y bailarín, por estos días no sostiene una buena relación con la barranquillera “por culpa de Westcol”, ya que eso es lo que le habría dicho en una conversación que sostuvieron hace unos días.

El joven estuvo como invitado en el programa XYZ Generaciones en la ciudad, de RCN Radio, y allí se refirió a varios temas personales, profesionales y sociales, como la situación que estaría ocurriendo con Aida Victoria, pues todo parece indicar que ella tomó la decisión de romper lazos con Valentino desde que estaba en una relación sentimental con Westcol.

Aida Victoria Merlano habría tomado la decisión de dejarle de hablar a Valentino Lázaro - crédito @aidavictoriam/Instagram

El tema se conoció porque Valentino empezó opinando en el programa de radio que él no entendía la razón por la que Aida había terminado de novia y enamorada de una persona como Luis Villa, el streamer más visto de Latinoamérica en Kick, especialmente porque la considera una mujer empoderada y que no merecía estar con ese hombre.

Fue en ese momento que reveló que debido a los comentarios que él ha hecho en su momento respecto a esa relación y a la actitud que tomó Aida Victoria Merlano cuando estaba comprometida con Westcol, ahora ella no le quiere hablar.

“Lo que yo nunca entendí es por qué una mujer como Aida Merlano, tan empoderada, qué hacía con un tipo como él, qué hacía con él”, empezó diciendo el influencer Valentino.

Seguido, contó que la buscó para que crearan contenido juntos, para las redes sociales, pero que ella se negó y le explicó cuándo y a partir de cuál acción fue que decidió no compartir más con él.

“Hace poquito, ella me dijo. Hace como dos semanas tuvimos una conversación por notas de voz y ella me dijo que no quería colaborar conmigo porque yo había hablado mal de ella y yo le dije: ‘Yo no he hablado mal de ti, solo dije que me parecía una payasada que estés con Westcol, después de que fueras mi ídola. Te estoy diciendo en modo fan, me decepcionaste, pero eso no es hablar mal de ti’”, contó Valentino Lázaro.

Valentino Lázaro confesó que Aida Victoria Merlano no le quiere hablar - crédito @valentinolazaroh/IG

Los presentes en la entrevista apoyaron ante los micrófonos la noción de Valentino y confirmaron que las palabras que usó Lázaro en su momento para referirse a Aida y su relación con Westcol no eran desacertadas. Además, lo animaron a que siguiera explicando lo que pensaba sobre ella y cómo cambió la percepción a lo que ha visto después de que terminó nuevamente con el streamer.

“Eso no es hablar mal, Aida, ¿por qué te atacas? No te ataques. Aida no es tan completa, al parecer, tenía una imagen y un personaje de completa porque es que ¿qué pasó ahí? O explícame eso porque cómo vas a decir que en la vida real eres eso, pero tu novio es un baboso”, expresó Lázaro.

Adicionalmente, Valentino aseguró que cuando vio que Aida estaba enamorada nuevamente de Luis Villa se sintió decepcionado, explicó lo que pensó en el momento en el que regresaron, pero también de cuando volvieron a tomar la decisión de separarse por temas de infidelidad.

“A mí me dolió porque yo la admiraba, mucho, y todos los días la veía y decía: ‘Wow, icónica, la amo, me encanta’. Pero luego, como persona gay, Aida, si ves esto, te digo que me dolió muchísimo que te metieras con una persona que nos hacía tanto daño”, aseveró Valentino, evidentemente ofuscado.

Valentino Lázaro confesó que le dolió que Aida Victoria Merlano se metiera con Westcol - crédito @valentinolazaroh/IG

Finalmente, en la entrevista recordaron algunas de las frases que ha dicho Westcol en sus transmisiones en vivo en contra de la población LGBTI y sobre la manera en como los trataría.

“Ha dicho que si su amigo se volvía gay y un hombre a su casa lo sacaba con 17 escopetazos, y lo que pasa es que eso que dijo terminó diciendo como que era humor, pero yo digo: ‘Te callas, no hagas humor conmigo’. Y luego dijo que si una hija le salía trans la apoyaba, pero contra una pared y le desgarraba metiéndole un palo”, finalizó.