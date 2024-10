Carolina Acevedo confesó haber trabajado en la serie mexicana ‘Rebelde’: la actriz habría sido víctima de acoso por un productor

Carolina Acevedo confesó haber estado en la serie mexicana Rebelde en donde vivió un momento incómodo con un productor - crédito @acevedocarolina / Instagram

Carolina Acevedo, actriz recordada por su participación en De pies a cabeza, estuvo como invitada en el pódcast La sala de Laura Acuña, en donde reveló que en su larga trayectoria actoral ha vivido éxitos, pero también ha tenido que pasar por momentos incómodos.

La también modelo confesó que en el mejor momento de su carrera actoral tuvo la oportunidad de estar en un par de capítulos de la famosa serie mexicana Rebelde, en donde interpretó un pequeño papel, que terminó rápidamente por no acceder a supuestas insinuaciones sexuales de un productor.

“Yo trabajé en RBD, era una novia del personaje Poncho, yo era una niña, tenía como 21 años... Grabamos en Acapulco y uno de los productores, una noche en una fiesta me puso la mano en la pierna, y yo lo miré y le quité la mano, volvió y me la puso y se la quité otra vez y al otro día ya no tenía personaje... Me sacaron por eso y quién sabe que más quería”, dijo Carolina.