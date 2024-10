Gareth Sella marchó a favor de Petro y recordó las protestas de 2021: “Seguimos siendo la primera línea, así no les guste”

Viceministro de las Juventudes reafirmó que el Gobierno es "primera línea" - crédito @Andres_Cortes99/X

El miércoles 23 de octubre, los simpatizantes del presidente Gustavo Petro se movilizaron por las calles de varias ciudades de país en señal de aprobación de su gestión en estos más de dos años de Gobierno. Además, se mostraron en contra de las recientes decisiones del CNE por caso de presunta violación de topes en la campaña de 2022.

Cali no fue la excepción, y a pesar de que sus habitantes viven un momento trascendental por la realización de la Cumbre de la Biodiversidad, COP16, no dudaron en sacar un espacio para acompañar las movilizaciones que transcurrieron sin contratiempos en sus puntos de encuentro de ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Montería, Villavicencio, Cúcuta, Bolívar, Medellín, Ibagué y Caquetá.

El viceministro de las Juventudes participó en las marchas a favor de Petro - crédito @GarethSella/X

Uno de los funcionarios que no faltó a la cita en Cali fue Gareth Sella, viceministro de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad, que lidera la vicepresidenta Francia Márquez. Sella aprovechó la coyuntura para recordar su aporte durante el Paro Nacional de 2021, pero en Bogotá, contexto donde le dispararon con una bala de goma, provocándole la pérdida de un ojo.

En ese sentido, el viceministro se dirigió a la multitud desde “Puerto Resistencia”, felicitando a los caleños que participaron en aquellas movilizaciones en contra de las medidas del entonces Gobierno Duque: “Soy el viceministro de las juventudes del Ministerio de la Igualdad. Como están diciendo los ‘compas’, ‘amigo, capucha, gracias por su lucha’”, expresó inicialmente.

Del mismo modo, expresó que él también fue uno de ellos, que con capucha y escudo se manifestó. “(...) aquí ustedes tienen un viceministro que se puso la capucha y no me da vergüenza decirlo, ni miedo. Yo estoy orgulloso de haberles aprendido a portar un escudo con dignidad, un casco con dignidad, una capucha con dignidad porque había un Estado que nos perseguía, nos mataba, nos asesinaba, nos desaparecía”, agregó.

El viceministro recordó su pasado como manifestante de las marchas de 2021 - crédito @GarethSella/X

Indicó que el monumento de la resistencia, que se edificó durante dichas marchas, representa a los “compas” que murieron por las presuntas agresiones policiales. “Muchos perdimos muchas cosas, y ustedes lo saben bien. Ese monumento está lleno de esos ‘compas’ que perdimos, estamos acá por ellos. A mí me dispararon en un ojo, dejé de ver un poco, pero no dejamos de soñar, porque ustedes estaban en esta lucha. Mientras estaba en una cama recuperándome los veía con admiración tremenda diciendo esta gente no se rinde”, anotó.

En otro de los apartes de su intervención desde la tarima instalada frente al monumento, Sella reafirmó que el Gobierno que representa sigue perteneciendo a la “primera línea del cambio”:

“Vengo acá y se los digo, somos la primera de línea del cambio, seguimos siendo la primera línea, asi no les guste a un par de revistas, o lo que sea, así les parezca escandaloso que un viceministro se vista así, tenga tatuajes y gafas, y si hay un taxista y diga que es primera línea, pues sí, todos somos primera línea”, enfatizó el viceministro.

Cabe recordar que, dos semanas después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) iniciara una investigación y formulara cargos contra la campaña de Gustavo Petro para la presidencia de 2022, por presunta violación de los topes de financiación en algunas ciudades, se llevaron a cabo dichas marchas en apoyo al presidente.

Viceministro afirmó que el "pueblo apoya el Gobierno" - crédito @GarethSella/X

El mandatario, al referirse a su caso, denunció que dicha investigación es en realidad un intento de golpe de Estado y acusó a los magistrados del CNE de cometer un delito de prevaricato con intención deliberada. Ante esta situación, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y varios sectores sociales, especialmente sindicatos, convocaron movilizaciones en respaldo al mandatario.

“Este Gobierno es del pueblo, se defiende con el pueblo, se defiende en las calles, y aquí estaremos, estaremos siempre con la gente”, puntualizó Sella.