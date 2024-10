Así fue la trayectoria de Egidio Cuadrado, aclamado Rey Vallenato y cómplice musical de Carlos Vives

La trayectoria de Egidio Cuadrado en la música vallenato como cómplice de Carlos Vives - crédito COLPRENSA-CORTESIA DE GAIRA

En la madrugada del 21 de octubre de 2024 se dio a conocer la triste noticia de la muerte del rey vallenato y cómplice de Carlos Vives, Egidio Cuadrado, uno de los músicos colombianos con más reconocimiento en el exterior por su habilidad con las teclas del acordeón.

Egidio Rafael Cuadrado Hinojosa, nacido el 26 de febrero de 1953 en Villanueva, La Guajira, fue galardonado en los Latin Grammy de 2021 por su trayectoria musical. En esa ceremonia se destacó su versatilidad en el vallenato, recordando su logro de haberse coronado como Rey Vallenato en 1985 y su habilidad para fusionar distintos géneros con el folclor colombiano.

Egidio Cuadrado fue galardonado en los Grammy por su trayectoria en la música - crédito @carlosvives / Instagram

Su incursión en la música comenzó con la canción Así soy yo, de Rafael Zuleta, la primera composición que logró replicar en su acordeón próximamente a los 25 años de edad.

Fue en el año de 1991 que, en un importante cambio artístico, llegó a la televisión para participar en la recordada producción Escalona, exitosa novela que unió su camino musical con Carlos Vives, dupla que se hizo permanente hasta sus últimos días.

Incluso, el acordeonero confesó que Vives fue el encargado de volverlo rockero, “Carlos fue el encargado de descomponerme”, dijo en una entrevista para El Tiempo.

Buscó inspiración en la música ranchera

El talentoso acordeonero reveló en repetidas ocasiones que aunque el vallenato estuvo en su vida desde muy joven, las rancheras también era un género musical que había tomado fuerza en aquella época, incluso al punto de confesar que en un momento sintió más afinidad con esas composiciones que con la música de acordeón.

Egidio Cuadrado primero encontró inspiración la musica ranchera - crédito @carlosvives/X

“Yo antes tocaba pura ranchera… Yo me atrevo a decir que en ese momento a mí me gustaba más esa música que el vallenato”, dijo el guajiro para El Tiempo mientras interpretaba No volveré, de la autoría de Manuel Esperón.

‘Escalona’: la pieza clave de su éxito

En el año de 1991, llegó la producción Escalona, novela biográfica que impulso la carrera del acordeonero y la del samario Carlos Vives, en donde ambos hicieron sus versiones de los éxitos del maestro Rafael Escalona, dos álbumes que los llevó al inicio de la aventura musical juntos.

Según El Heraldo, la acogida del público fue tal, que en 1994 la dupla decide lanzar el proyecto Clásicos de la provincia, un álbum con el que rindieron tributo al vallenato de la época y en donde se encuentra el éxito atemporal La gota fría, grabación en la que el acordeonero brilló por su talento.

Egidio y Carlos comenzaron su exitosa dupla en la novela de Escalona - crédito captura de pantalla Netflix

El proyecto, de inicios de los 90, cuenta con las canciones de Alicia adorada, Matilde Lina, Altos del rosario, Compa’e Chipuco, La Celosa, entre otras 15 grabaciones que marcaron el inicio de una nueva ola vallenata en donde fusionaron el pop y el rock.

El cuaderno de Egidio

Según el medio Mi Diario, en una entrevista Carlos Vives reveló que si cómplice vallenato, Egidio Cuadrado tenía un cuaderno con todas las canciones del maestro Escalona, letras que fueron de apoyo para grabar las canciones en medio de la producción de la novela.

El samario explicó para ese portal que las hojas del cuaderno tenían los versos precisos que traían al el alma de Escalona, “las historias del ayer llenas de añoranzas y principalmente el alma de ese hombre que intentó construir una casa en el aire”, dijo Carlos.

El acordeón, su razón de ser

El Rey Vallenato confesó en 2021 que las teclas de su acordeón le daban vida, por lo que consideraba al instrumento parte de su felicidad y su razón de vivir. “Mi acordeón, significa todo para mí, es mi desayuno, mi almuerzo y mi cena… Sin él me sería imposible vivir”, dijo para Los Informantes.

El músico guajiro tuvo la oportunidad de llevar las melodías de su acordeón por el mundo, llegando a tocar para el rey de España, ante la torre Eiffel, el público de Rusia y también en Norteamérica, por lo que es y será considerado una leyenda del folclor colombiano.

Los galardones de Egidio

Egidio Cuadrado acompañó a Vives desde 1991 en Escalona hasta los últimos días, trayectoria en donde grabó 11 álbumes junto al samario, en donde marcaron la diferencia por ser el único acordeonero que le seguía las ideas de Vives de implementar más ritmos e instrumentos en el Vallenato.

La relación, de más de 25 años de trayectoria, los convirtió en la pareja musical más querida por la música latina .

Los galardones y premios de la trayectoria musical de Egidio Cuadrado - crédito @carlosvives/ X

Egidio Cuadrado dejo un legado musical que fue premiado por su compromiso en con la industria latina y el respeto al folclor, razón por la que fue galardonado por los premios Latin Billboard en 1995 por el proyecto Clásicos de la provincia, recibió doble disco de platino en 1996 por La tierra del olvido, llegó a tener el primer puesto en la lista latina de Billboard con Fruta fresca, fue nominado a los Grammy anglo como mejor artista de música tropical en el año 2000 y en 2002 se llevó el Grammy por mejor álbum tradicional gracias al disco Dejame entrar.