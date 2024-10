Netflix anunció el estreno del documental ‘Los niños perdidos’, inspirado en los hermanos Mucutuy

Netflix estrenará el documental de los niños indígenas en que se perdieron en la selva colombiana - crédito Colombia/Presidencia

La plataforma de películas y series Netflix, en colaboración con Caracol Televisión, confirmó que pronto llegará a su catálogo la historia de los hermanos Mucutuy, cuatro niños indígenas que paralizaron el país después de perderse en la selva por 40 días tras sobrevivir a un accidente de avión.

La historia de los niños conmocionó al país por las angustiantes semanas en las que se especulaba que los menores de edad morirían; sin embargo, su exitoso rescate generó un impacto aún mayor por las situaciones que tuvieron que pasar para poder sobrevivir solos en la selva.

El documental Los niños perdidos fue dirigido por el ganador del Oscar, Orlando von Einsiedel, junto al colombiano Jorge Duran y el británico Lali Hugón, además contará detalles inéditos detrás de la angustiante historia de los niños y el memorable rescate llamado Operación Esperanza. El proyecto llegará a Netflix el 14 de noviembre.

El documental hace uso de imágenes reales del accidente que pudieron ser recolectadas durante la búsqueda de los niños, desde el avión destrozado por el impacto hasta el lugar donde fueron encontrados los 4 menores de 13, 9, 4 años y 11 meses de edad en medio de la selva amazónica.

“Es una selva que no tiene fin... Usted siente ese poder que la naturaleza, yo me asuste porque es una selva espesa, es una selva inhóspita”, dice el padre de los niños en una de las entrevistas que concedió para el documental.

Además, el documental cuenta con las declaraciones inéditas de los cuerpos de rescate que estuvieron en medio de la operación, quienes aseguraron que la búsqueda fue complicada como “buscar una aguja en un pajar”.

Incluso en el avance de un poco más de 2 minutos plasmaron la angustia que vivía el padre de los niños, las fuerzas de rescate e incluso algunos voluntarios indígenas que ayudaron a dar luces sobre la posible ubicación de los menores.

“Ahí sucedieron cosas en las que yo todavía no tengo la respuesta, cada lugar dentro de la selva tiene su guardián, y no entendíamos por qué no los encontrábamos, algo estaba enojado, por eso teníamos que cambiar la estrategia”, dice una de las declaraciones de los voluntarios indígenas.

En el primer avance oficial se pueden ver imágenes que los equipos de rescate registraron durante los 40 días de búsqueda, por lo que el proyecto promete sumergir en la preocupación e impotencia que se sintió durante la Operación Esperanza.

“El documental ´Los niños perdidos´ narra en detalle la búsqueda de cuatro niños indígenas, que se vieron obligados a sobrevivir 40 días en la selva colombiana tras un trágico accidente aéreo. Disponible el 14 de noviembre en Netflix”, escribió la cuanta oficial de Netflix Colombia en su cuenta de Instagram.

Las reacciones del público

En medio de las reacciones desatadas en redes sociales, los internautas no dudaron en dejar sus reacciones al documental que presentará Netflix, en donde aseguran que estaban esperando el proyecto con ansias.

“La sabiduría indígena es algo que tenemos que proteger”,”se ve muy bueno, cada segundo te da ansiedad”, “estuve pendiente de esos niños, estamos viendo el documental”, “lo estaba esperando, se ve muy interesante y eso que no soy colombiana”, fueron algunos de los comentarios.

Incluso algunos recordaron al perro Wilson, quien estuvo en medio del rescate de los niños, pero al final también se perdió en la inmensidad de la selva. “Wilson nunca apareció”, “el perro se quedó en la selva”, “los niños fueron encontrados, pero el perro se quedó”, “yo creo que el perrito se murió”.

El 9 de julio de 2024, los hermanos Mocutuy cumplieron un año de su rescate en el que el gobierno ordenó a más de 150 informados para que participaran en el rescate de los mejores, más de un año después del exitoso hallazgo, los niños tuvieron que ser sometidos a estudios psicológicos y médicos para evaluar el daño que pudo causar la selva.