Deportista colombiana vivió toda una aventura para viajar a España por fallo de aerolínea: Lucía Sánchez contó su experiencia en redes

En la tarde del lunes 14 de octubre de 2024, la atleta colombiana Lucía Sánchez, campeona nacional de Polisport, reveló a través de un video en TikTok las dificultades que enfrentó con la aerolínea Avianca en el momento en el que tenía planeado llegar a Madrid, España, para participar en una competencia de nivel internacional, pero un problema con su reserva impidió que pudiera abordar el vuelo.

Sánchez, que además de ser una destacada deportista es estudiante de medicina, explicó que, a pesar de haber comprado sus tiquetes con antelación y ajustado las fechas a su calendario académico, no pudo completar el check-in dos días antes de su vuelo, programado para el domingo 13 de octubre, por lo que al intentar resolver el inconveniente, se enteró de que su padre, supuestamente, había cancelado la reserva, lo cual, según la deportista, era completamente falso.

“Compré mis tiquetes con Avianca, claramente con fondos propios, cuadrando con las fechas de la universidad, porque aparte soy estudiante de medicina”. Hace dos días cuando ingresé a hacer el Check-in no me dejaba hacerlo, por lo cual, me comuniqué con el call center en donde me informaron que uno de los pasajeros, que era mi papá, había llamado a cancelar la reserva de los vuelos, lo cual, claramente, no es cierto”.

Lucía Sánchez enfrentó un sorprendente contratiempo cuando su reserva fue cancelada inesperadamente - crédito montaje Infobae

La frustración de Lucía Sánchez se incrementó cuando, tras comunicarse con el servicio de atención al cliente de Avianca, la aerolínea no pudo brindarle una solución inmediata: “Me dijeron que lo único que podía hacer en el momento era poner una queja”, declaró en su video, razón por la que acudió a la oficina de Avianca en el centro comercial Unicentro, Bogotá, donde nuevamente intentó resolver el problema sin éxito.

En la oficina de la aerolínea, los empleados reconocieron que el error provenía de su parte, según explicó Sánchez, los responsables en el call center admitieron que la cancelación de su vuelo fue un fallo interno, pero pese a esto, no ofrecieron una solución concreta, por lo que le indicaron que debían abrir un caso para que el área encargada se pusiera en contacto con ella, pero más de 24 horas después, no había recibido respuesta.

La joven deportista aseguró que su padre no canceló los tiquetes - crédito luciasanchez2602/TikTok

“Llevamos esperando esto más de 24 horas, no se han comunicado con nosotros, no nos han mandado ningún correo, no nos han llamado, nos dijeron que el plazo máximo era hoy hasta las 3 de la mañana, mi vuelo era a las 3 de la tarde, claramente ya no llegué al vuelo, seguimos esperando a que el área encargada se comunique, no nos han dado ningún tipo de respuesta”.

La deportista explicó que su vuelo hacia Madrid era crucial, no solo por la competencia, sino porque también necesitaba llegar a tiempo para los entrenamientos previos: “Mi vuelo era a las 3 de la tarde, claramente ya no llegué al vuelo”, explicó en su denuncia pública, además, señaló que todo el viaje había sido costeado con fondos propios, ya que no contaba con ningún tipo de patrocinio.

Después de más de 24 horas sin respuesta, la atleta decidió buscar apoyo en las redes sociales - crédito luciasanchez2602/TikTok

La atleta, visiblemente afectada por la falta de comunicación y soluciones por parte de la aerolínea, solicitó ayuda a través de sus redes sociales: “Señores Avianca, necesito una solución”, expresó en su video, que rápidamente comenzó a circular en plataformas como TikTok y otras redes, asimismo, pidió a sus seguidores que compartieran el video con la esperanza de encontrar una solución que le permitiera viajar a Madrid antes de que se agotara el tiempo.

La periodista Darcy Quinn anunció la resolución del inconveniente del viaje en su cuenta de X - crédito @darcyquinnr/X

El caso de Sánchez atrajo la atención de usuarios en redes, generando una ola de apoyo para la atleta. Entre las personas que intervinieron estuvo la periodista Darcy Quinn, que desde su cuenta en la red social X, anunció que finalmente se había logrado resolver el problema con Avianca: “Todo solucionado… Viaja esta noche a Madrid con @avianca ❤️❤️❤️❤️”, aseguró la periodista, que confirmó que Lucía Sánchez podría finalmente tomar un vuelo en la noche del 14 de octubre de 2024, y llegar a tiempo para sus compromisos en Europa.