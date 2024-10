Petro señaló a Néstor Humberto Martínez y Germán Vargas Lleras de estar detrás de un supuesto golpe de Estado: “Es un prevaricato”

Según Petro, se busca llevar su caso al Congreso para hacerle perder su investidura presidencial - crédito Europa Press/Contacto/Vanessa Carvalho

En la mañana de este miércoles 9 de octubre, el presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión comunicada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 8 de octubre sobre una investigación en su contra por haber sobrepasado los tomes de campaña de 5.300 millones de pesos.

El primer mandatario expuso que César Lorduy, presidente del CNE, supuestamente le puso una trampa planeada por el exfiscal General Néstor Humberto Martínez y Germán Vargas Lleras, director de Cambio Radical.

“Esta es la trampa de Lorduy: Claro que el CNE no es competente para que yo deje el cargo, pero abrió la puerta al formular cargos de manera inconstitucional. Es un prevaricato que busca el golpe parlamentario. No se me acusará de ningún delito, que no he cometido, se me hará un juicio por indignidad cuando no se ha sobrepasado ningún tope de la campaña. La estrategia la planteó explicitamente Nestor Humberto Martínez copartidario del señor Lorduy y de Germán Vargas Lleras. Se trata de un golpe de estado con pruebas falsas” (sic), escribió en su cuenta de X.

Petro culpa a César Lordy y Vargas Lleras de supuesto intento de golpe de Estado - crédito X

Noticias en desarrollo...