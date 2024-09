Ciudadano español invitado a conocer Colombia hizo una aclaración antes de regresar: mostró cómo reaccionó su mamá a los regalos que le dieron

La aclaración que hizo Fran Cuéllar a los colombianos - crédito @francuellar26/IG

En sus redes sociales, el creador de contenido Fran Cuéllar compartió todo tipo de material sobre su visita a Colombia. El español les hizo saber a sus seguidores en varias partes del mundo qué tiene el país que está conquistando a los turistas y motivándolos a visitarlo.

Desde el pasado 6 de septiembre y durante 10 días, el joven creador de contenido mostró cada detalle de su experiencia en su cuenta de Instagram y TikTok, sobre su paso por ‘el país de la belleza’. Allí, compartió fotos y videos de los paisajes que vio, los lugares que visitó, la comida que probó y las aventuras que vivió.

Por ejemplo, tan pronto llegó a Bogotá, recibió unos regalos por parte de la marca Alpina; luego, se encontró con el creador de contenido Jonatan Clay, visitó Monserrate, la plaza de Bolívar, recorrió las calles de La Candelaria (en el centro de la capital), vio colibríes por primera vez, estuvo en el parque Salitre Mágico y se reunió con el ministro Luis Carlos Reyes, conocido como Mr. Taxes, para tomar cerveza y jugar tejo.

Aunque toda su experiencia fue una alegría, una recarga de energía y un descubrimiento que le recomendó a todo mundo, antes de dejar Colombia y regresar a España tuvo que hacer un video inesperado para público, pues se vio en la obligación de aclararles a las personas cómo es su nombre y la pronunciación, ya que todo parece indicar que en su estadía la mayoría del tiempo se lo dijeron mal.

“Bueno, es increíble que vaya a aclarar esto ya yéndome del país, pero yo os quería dejar libertad plena para escribirme como quisieran y todo, pero mi nombre es Fran sin K. Todo el mundo me estaba diciendo y escribiendo Frank con K, pero no, mi nombre es Fran Cuéllar, ¿vale? Comunicado oficial. Lo digo cuando abandono el país porque no me ha quedado tiempo antes, pero quería que os lo supieseis. Y nada, el resto una chimba”, dijo el ciudadano español que recorrió Colombia.

Fran Cuéllar en todo momento dijo que lo mejor del país era la gente, siempre aseguró que la hospitalidad, la calidad humana, el trato, su carisma y el buen servicio era algo que lo había conquistado desde antes de viajar, así que hizo este video con el fin de dejar la situación en conocimiento del público, pero indicó que le podían decir como quisieran.

El ciudadano español viajó a Leticia y probó los platos de la zona, entre los cuales estuvieron las hormigas, larbas y el mojojoy. El 11 de septiembre pasó de la selva a la ciudad y llegó a Medellín a conocer directamente la comuna 13.

“Me ha encantado la Comuna 13 y me ha emocionado toda la historia que tiene detrás. Ese lugar está por madurar y brillar. Es y será una de las joyas de Medellín y de Colombia”, escribió en su perfil de Instagram.

De la ciudad de ‘La eterna primavera’ pasó a Nuquí, en la región de Chocó. Luego estuvo en Cartagena y Barú.

De todos estos lugares y experiencias se llevó varios regalos materiales como accesorios, prendas de vestir y objetos de decoración, pero también comida que tan pronto llegó a su casa en Madrid se la compartió a su mamá para que probara, pero también para que admirara una pequeña parte de lo que él había vivido.

Frente a esto, la señora no tardó en dar sus apreciaciones e indicar lo que piensa de los colombianos por la oportunidad que le dieron a su hijo, pero también por los obsequios que le dejaron.

“Es una barbaridad, madre mía. Pero qué gente más generosa, ¿No?, son super generosos los colombianos, que bonito”, dicen la madre y Cuéllar en el clip.