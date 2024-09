Lina Tejeiro reveló por qué sigue soltera después de dos años: “Puede ser un peligro”

Lina Tejeiro reveló por qué razón sigue soltera - crédito @bHe11_mon/X

La actriz Lina Tejeiro se sinceró sobre el amor y se volvió tendencia al hablar de su actual situación sentimental, pues aseguró que encontró un estado de comodidad en la soltería que la ha llevado a darles prioridad a otras cosas como su familia, su empresa y su carrera en la televisión. “Llevo dos años en soltería y estoy muy bien así”, afirmó.

Adicional, la empresaria del sector de la cosmética sorprendió al revelar que, durante el tiempo en el que no ha tenido pareja oficial, perdió el interés por conocer personas y darse la oportunidad de entablar relaciones. “No he tenido ni un ‘culito’, nada”, añadió.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La vida amorosa de Lina Tejeiro siempre ha generado curiosidad entre sus seguidores, especialmente desde que sostuvo un largo, pero intermitente y polémico noviazgo con el cantante urbano Andy Rivera, con el que inició un rifirrafe luego de su ruptura desvelando incluso infidelidades de parte y parte.

Lina Tejeiro agitó las redes al revelar las razones por las que lleva dos años sola - crédito @bHe11_mon/X

Posteriormente, Lina generó gran expectativa al confirmar su romance con el también cantante paisa Juan Duque, que en su momento creaba contenido para redes sociales. Esta nueva oportunidad contó con la aprobación de los fanáticos de la pareja, sin embargo, el amor entre ellos no prosperó y de repente su intenso amorío se desvaneció por causas que aún se desconocen.

Desde que en silencio la actriz llanera y el ahora artista musical pusieron fin a su efímera relación, el foco mediático se ha centrado en seguirle el rastro a Tejeiro para conocer al hombre que conquiste su corazón, no obstante, pese a que la expresentadora de La casa de los famosos Colombia, lleva una vida pública muy activa tanto en redes como en su día a día, no se ha dejado ver acompañada.

Este hecho ha provocado que en cada entrevista que concede Lina, el objetivo central sea descubrir si la protagonista del regreso de la telenovela Nuevo rico, nuevo pobre, está comprometida, en negociaciones, cuenta con algún ‘tinieblo’ o como dicen ‘arrocito’ en bajo, sin embargo, ella dejó boquiabiertos a sus seguidores con sus más recientes declaraciones.

Lina Tejeiro habló de su vida sentimental y sorprendió al asegurar que ya tiene no negociables - crédito cortesía Canal RCN

“No tengo ‘ganado’, no salgo con nadie. Me invitan a salir y no me da ganas. Seguramente me enamore de la soledad y puede ser un peligro, tal vez, pero no pasa nada me siento muy así”, enfatizó Lina en su conversación con la periodista Tatiana Franko en el podcast Vos podés asegurando que no se ha sentido motiva en por tener algo con alguien.

No será fácil enamorar a Lina Tejeira

En medio de la pausa que hizo la actriz que saltó a la fama en Colombia por su actuación en la icónica serie Padre e hijos, en su faceta amorosa, Tejeiro descubrió que no necesita de un hombre para sentirse realizada y mucho menos para cumplir con su objetivo de ser mamá, pues está tan convencida de que seguirá soltera que ha contemplado las opciones de adoptar o acudir a la inseminación artificial para tener a su bebé. “A mí un hombre no me hace sentir realizada”, afirmó.

Juan Duque dio el primer paso en la relación y le pidió a Lina Tejeiro que fuera su novia - crédito @juanduque/Instagram

Las expectativas de Lina ahora son altas, ya que calificó su anteriores noviazgos de tóxicos, razón por la que el hombre que llegue a conquistarla deberá tener claros tanto los objetivos como las prioridades que tiene en la actualidad la actriz. Esa persona debe contar con inteligencia emocional, responsabilidad afectiva, ser honesto y tener estabilidad económica. Cosas en las que ella misma ha trabajado y las cuales ha conseguido por su cuenta.

Estos puntos no negociables han despertado una ola de críticas en su contra por parte de personas que consideran que está siendo muy exagerada con lo que espera de una pareja. De hecho, aseguró que recibe ese tipo de comentarios a diario, aunque estos no influyen en absoluto en la postura radical que decidió tomar al respecto.

Por otra parte, confesó que si nadie se ajusta a sus reglas, relacionadas con el respeto hacia ella y hacia la relación, no tiene ningún problema en no tener pareja en el futuro. “Si me quedo sola, me quedo sola”, afirmó, añadiendo que la persona que llegue a su vida debe aceptarla con sus prioridades: su familia, su empresa y su trabajo, a lo que dedica buena parte de su tiempo.

Andy Rivera y Lina Tejeiro