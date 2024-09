Justicia y Paz rechaza solicitud de viaje de Salvatore Mancuso a Europa para eventos con víctimas en el exilio

Exjefe paramilitar Salvatore Mancuso | crédito Colprensa

El Juzgado de Ejecución de Sentencias de Justicia y Paz rechazó una solicitud presentada por la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos (UBPD) para que Salvatore Mancuso pudiera viajar a Europa y participar en eventos con víctimas del paramilitarismo, de acuerdo con la emisora colombiana W Radio.

La petición contemplaba su asistencia a actos en consulados colombianos en ciudades como Roma, Estocolmo, Londres y Ginebra entre el 3 y 13 de noviembre. La negativa se basó en que la solicitud no cumplía con los requisitos necesarios, como un cronograma detallado de actividades y otros elementos clave para garantizar su seguridad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Exlíder paramilitar colombiano Salvatore Mancuso | (AP Foto/Iván Valencia)

Además, la decisión de Justicia y Paz destacó la necesidad de convocar una audiencia pública antes de permitir cualquier traslado, la cual no puede realizarse sin una notificación formal de la Corte Constitucional, que recientemente ratificó la competencia de Justicia y Paz sobre el caso de Mancuso.

La UBPD argumentó que la participación de Mancuso en estos eventos era de naturaleza “restaurativa”, buscando un encuentro con víctimas del conflicto armado, muchas de las cuales residen en el exilio. Sin embargo, las formalidades requeridas no fueron presentadas a tiempo ni de manera adecuada, lo que llevó a la decisión de denegar la solicitud de viaje.

La magistratura aclaró que tales peticiones deben ser realizadas al menos cinco días antes del evento, para garantizar que todas las entidades involucradas, como la Unidad Nacional de Protección, puedan coordinar adecuadamente la logística y seguridad necesarias para un traslado internacional.

Además, debe evaluarse la pertinencia de la participación de Mancuso en estos eventos, dada su condición legal como exlíder paramilitar, quien aún tiene obligaciones pendientes con el sistema judicial.

Este caso vuelve a poner en el foco la importancia de cumplir con las formalidades legales necesarias para cualquier tipo de solicitud de traslado internacional, más aún tratándose de personas que han estado involucradas en crímenes graves, como es el caso de Mancuso.

Aunque la UBPD buscaba un enfoque restaurativo y de acercamiento con las víctimas, la falta de una planificación detallada y la complejidad del proceso judicial hicieron imposible otorgar el permiso solicitado en esta ocasión.

Por el momento, la negativa del juzgado impide cualquier movimiento de Mancuso fuera del país, hasta que se cumplan todos los requisitos legales establecidos.

Víctimas buscarán encontrarse “cara a cara” con Mancuso

Ante la polémica que se ha generado por la posibilidad de que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, que permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, quede en libertad en los próximos días, las víctimas del paramilitarismo manifestaron su deseo de sostener un encuentro con el cordobés.

Así lo hizo saber Ruth Cotamo, vocera de las familias que perdieron a sus seres queridos en medio de la época de violencia registrada a finales de la década de los años 90, la cual aseguró que los afectados desean conocer, de boca del ex jefe paramilitar, lo que sucedió con sus familiares.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Tenemos la esperanza que realmente se llegue a la conclusión que se pueda avanzar en la búsqueda de estos cuerpos que fueron desaparecidos de nuestros seres queridos y la repatriación también de los cuerpos que hay en el vecino país de Venezuela”, comentó la mujer.

Cotamo fue clara en que desde las familias afectadas existe inconformismo por el hecho de que no se han registrado avances frente al proceso que podría generar la salida del cordobés del centro penitenciario en la capital colombiana.

“Realmente para nosotros es triste ver que no hay un avance concreto, que realmente nosotros podamos decir ‘sí, estamos siendo correspondidos a los acuerdos que se han dado para esta salida de Mancuso de La Picota’”.

Fue por ello que la vocera explicó que “nuestro deseo es podernos reunir con él, personalmente, para poder estar cara a cara, escucharlo, mirarlo a los ojos, poder ver si sí hay una sinceridad por parte de él”.

No obstante, a pesar de que aún se desconoce si el ex jefe paramilitar saldrá en libertad o no, la jueza Luz Marina Zamora Buitrago, que encabeza el caso del cordobés, declaró que se levantaría la medida de aseguramiento en su contra en una audiencia registrada el 5 de julio de 2024.