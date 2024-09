Camila Rodríguez, expareja de Beéle, desmintió al cantante sobre invitación al cumpleaños de su hijo

A través de un video replicado en redes sociales, la expareja del cantante se pronunció sobre lo ocurrido - crédito @rechismes/Instagram

Nuevamente, se enciende la polémica entre Beéle y su expareja, Camila Rodríguez, después de que el cantante emitiera un comunicado en sus redes sociales, informando que no se le había permitido compartir con su hijo de un año que estaba de celebración el domingo 15 de septiembre.

A través de un video replicado en sus InstaStories, Rodríguez desmintió la información que entregó el cantante en su cuenta de Instagram, asegurando que el 8 de septiembre le envió un mensaje con la invitación que incluía la temática, fecha y lugar en el que se llevaría a cabo el festejo. Además, le reclamó el hecho de que tampoco buscó la manera de comunicarse con los menores, fuera por llamada telefónica o videollamada.

El cantante aseguró que no pudo pasar tiempo con el menor de un año, porque su familia no se lo permitió - crédito @beele/Instagram

En esa misma publicación, la expareja de Beéle puntualizó que se enteró del comentario del cantante cuando estaba entregando los alimentos a los asistentes al festejo de su hijo menor: “Por qué no me llamó y me dice ‘Cami me pasas a los niños’ y le dice todas esas palabras tan lindas que escribió … ¿Por qué no lo hizo así? ¿Por qué tenía que salir públicamente a decir cosas que no eran?”, expresó Camila, visiblemente molesta en la grabación.

Y agregó: “Cuando yo leo eso, yo me lleno de rabia porque yo a él lo invité. Me alteré tanto que en el momento recordé que estaba rodeada de un poco de niños, padres que me estaban viendo, me tocó tragarme eso, respirar y dije ‘nada me va a quitar la felicidad que yo siento en este momento y la felicidad de todos ellos’”.

Camila Rodríguez desmintió a Beéle sobre acusaciones de no invitarlo al cumpleaños de su hijo - crédito redes sociales

Posteriormente, mostró la evidencia del mensaje que allegó al cantante de temas como Morena e Inolvidable, así como el texto que agregó: “Tú y toda tu familia están invitados, son bienvenidos a la celebración de mi hijo … Ahí está, vean las fechas, para que no estén diciendo que yo no quise invitar a nadie, porque esto me parece demasiado el colmo”.

Sumada a la aclaración que entregó sobre el comentario que posteó el cantante, aprovechó la oportunidad para lanzarle una pulla, asegurando que él no había sido el que escribió la nota para sus hijos “porque yo sé que no escribes así … la persona que lo escribió 10 de 10″. Asimismo, entregó pruebas en video de una llamada que recibió del cantante en la que, aparentemente, cancelaba su asistencia al cumpleaños del menor de sus hijos.

Beéle e Isabela Ladera confirmaron su relación en una publicación de Instagram - crédito @Isabella.ladera/@beele/Instagram

De acuerdo con la grabación de la llamada, Beéle especificó que el día de la celebración de Paolo -nombre de su hijo- tenía un compromiso con un concierto. En el clip el cantante mencionó con sus palabras “el 15, a partir del 15 ya estoy libre porque me voy a tomar un descanso, voy a pasar a buscar a Paolo para celebrar el cumpleaños”. Al finalizar el clip de la llamada, Camila Rodríguez expresó su inconformidad con el comportamiento del cantante, haciendo referencia a que “tiene el descaro de mentir fácilmente”.

“Me termina de volver una nada, entonces sale la otra a decir que es el mejor padre, amiga … Isander habla con su hija todos los días, yo estoy ahí cuando él la llama y muchas veces tú misma se la pasas, por qué él no puede hacer lo mismo, por qué no me puede llamar a mí que soy su mamá, nada más para decirle ‘pásame a los niños’ … Él es el papá de los niños, ella (su nueva novia) no tiene nada que ver aquí, simplemente es su pareja, su nueva novia”.

Según contó la esposa de Beéle, Camila Rodríguez, el cantante le fue infiel con la modelo venezolana Isabella Ladera - crédito @isabella.ladera/Instagram

Finalmente, Camila Rodríguez le envió un mensaje al parecer a Isabella Ladera, en el que le pide que le informe a Beéle que se comunique con sus abogados para que firme el divorcio: “Isabella no tiene nada que ver conmigo”.