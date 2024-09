Nelson Velásquez habló de su condena por violar los derechos de autor: “La marca ‘Los Inquietos del Vallenato’ era mía”

Nelson Velásquez se fue en contra del manager de Los Inquietos - crédito Colprensa.

El cantante guajiro Nelson Velásquez se encuentra en el ojo del huracán desde que el 28 de agosto se dio a conocer que por las acciones legales tomadas por el representante de Los Inquietos del Vallenato, fue condenado a 4 años de prisión y al pago de una multa de 26 salarios mínimos por presuntamente incurrir en la violación de derechos de autor.

Después de conocerse la decisión del Juzgado Once Penal del Circuito de Medellín, el cantante, en medio de una entrevista para Rebanándola pódcast, dio las razones por las que la condena no fue efectuada de una vez, pero además cuestionó la forma de proceder del mánager de Los Inquietos.

“Es una sentencia que no procede al encarcelamiento, porque solamente se encarcelan a los delincuentes. Esta sentencia no está en firme porque apenas está en primera instancia. Aún se necesita la apelación y algunas cosas que más adelante vamos a luchar”, dijo el cantante.

En el caso de la acusación de Jair López, asegura que tiene autorizaciones para interpretar algunas canciones de ese grupo. “Aquí estamos hablando de algo musical, y digo yo que este señor carece de conocimiento de derechos de autor. Si nosotros hablamos de derechos de autor, las obras son de los compositores. Eso lo sabe todo el mundo, el tema es que no sé si este señor no sabía”, dijo Velásquez.

El cantante de vallenato reveló que desde que se conoció la sentencia se ha tenido que asesorar de abogados periodistas para saber cómo proceder, “incluso he contado con el apoyo de toda la gente y los artistas que saben y más a mi favor, cuanto con el apoyo de los mismos autores de las obras. Es que ellos mismos dicen: ‘si autorizamos a Nelson Velásquez a cantar mis canciones, nadie puede decir lo contrario’, y tengo que agradecer a las personas que me defendieron como gladiadores”.

Velásquez además confesó que no conoce la procedencia de las versiones que usó López para inculparlo por violación de derechos de autor, ya que desde hace años tiene claro que con la autorización de los verdaderos autores de las canciones puede hacer uso de ellas como lo he venido haciendo en los últimos años.

“Quiero decirles a esas personas que no van a poder detener la carrera de Nelson Velásquez, primero porque es injusto y segundo sé que la gente me va a proteger y además confío en que la ley me va a dar la razón y voy a salir muy bien de esto”.

La ‘mala jugada’ con la que le quitaron la marca a Nelson Velásquez

El cantante asegura que desde hace un tiempo han intentado sacarlo del camino desde que inició su carrera en Los Inquietos, pues confesó que aparentemente el mánager de la agrupación se aprovechó de su inocencia y sacó su nombre de la marca del grupo vallenato.

“Yo hice parte de una marca durante nueve años, después yo me retiro, pero registraron la marca con una jugada mala, porque lo hicieron a mis espaldas, y como no conocía mucho del tema y era un muchacho, entonces yo seguí con ellos y los nueve años tuve algunos problemas y por eso empiezo a trabajar como Nelson Velásquez”.

El artista asegura que, desde el año 2004, empezó una batalla en el ámbito artístico y legal, momento en el que empezaron a impedir algunos procesos artísticos en sus presentaciones, situación que el vallenatero confiesa que ha tenido que sobrellevar por 20 años.

“Esto ha sido una guerra, porque desde el 2004, ellos empezaron con una pelea en la que me decían qué podía hacer y qué no. Esto fue una batalla en lo artístico, lo personal, incluso a tocar a mi familia, estoy agradecido porque han sido batallas en las que todos me dan la razón”, dijo.

El intérprete guajiro, conocido como La voz de cristal, aseguró que el ruido de los medios hizo que su problema se hiciera ver más grande, cuando según él la sentencia está basada en acusaciones sin sentido, además confirmó que seguirá en la lucha legal junto a su equipo.