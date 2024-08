Valentina Ferrer, la pareja de J Balvin, se cansó de las críticas por su peso y les contestó a los internautas: “Ay, que tan flaca”

Valentina Ferrer le respondió a los que le tiran por su contextura delgada - crédito @valentinaferrer/IG

Valentina Ferrer es la modelo y pareja del cantante J Balvin, que es tendencia en las redes sociales porque decidió responder a las críticas que ha recibido sobre su figura.

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, donde suma más de un millón de seguidores, Ferrer abordó el tema y se refirió a los comentarios negativos que ha recibido sobre su físico. En su respuesta dejó claro que su delgadez no es resultado de una alimentación insuficiente ni de alguna situación negativa.

En el clip, la argentina aparece desde su hogar disfrutando de una comida y por eso aprovechó el escenario y la actividad para enviarles un mensaje directo a quienes la han juzgado por su apariencia, pero también para aclarar que sí come, cuántas veces lo hace y cómo se ejercita.

La novia de J Balvin compartió con sus fans cuántas veces al día come y cómo se ejercita - crédito Maria Alejandra Cardona/Reuters

De acuerdo con las declaraciones de Valentina Ferrer, su contextura es el resultado de su estilo de vida saludable, y no de una supuesta falta de alimentación, como algunos han sugerido. “Como seis veces al día”, afirmó, dejando en claro que su rutina alimenticia es completa y equilibrada.

“Aprovechando que estoy comiendo. Muchas veces me preguntan o me dicen: ‘Ay, que no come nada’, ‘Ay, que tan flaca’, y yo como seis o siete veces al día. Me gusta comer saludable y soy adicta al dulce, por eso es que me hago tantos pancakes con la proteína o si no me tomo el colágeno que es súper rico también.

Además, la modelo explicó que una parte fundamental de su vida saludable incluye una gran dedicación al deporte. Valentina detalló que disfruta de practicar distintas disciplinas, como el baloncesto y el fútbol, lo que contribuye a mantener su físico en forma. En todo momento destacó que el ejercicio es una parte esencial de su rutina diaria.

“Me encanta hacer todo tipo de deporte, cualquier cosa, desde básquet, fútbol, me está gustando mucho remar, bailar, de todo. Siento que mientras que bailes, hagas ejercicio, te mantengas en movimiento, puedes comer lo que quieras”, aseguró la argentina.

Valentina Ferrer respondió las críticas por contextura delgada, habló de su rutina para comer y de los deportes que le gusta hacer - crédito @famososhastalaz/IG

La respuesta de Valentina Ferrer ha sido bien recibida por sus seguidores, quienes la apoyaron en su decisión de hablar abiertamente sobre las críticas y de compartir su enfoque sobre la salud y el bienestar. Con su mensaje, la modelo no solo defendió su estilo de vida, sino que también inspiró a muchos a valorar la importancia de una vida activa y saludable, independientemente de los estereotipos y juicios externos.

“Pero lo que quería decir con esto es que uno es flaco y no es cuestión de comer y no comer. Primero es un balance y segundo yo soy una persona que me encanta hacer deporte”, puntualizó la modelo.

