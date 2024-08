Kimberly Reyes transformó su rostro: el antes y después de la actriz de ‘Sin senos sí hay paraíso’

Kimberly Reyes sorprendió con su nueva imagen en la que sus seguidores aseguran que quedó irreconocible - crédito @kimberlyreyesh/Instagram y cortesía Canal RCN

Kimberly Reyes, la actriz barranquillera que dio a conocer su talento en producciones como Diomedes, el cacique de La Junta, ¿Dónde carajos está Umaña? y Casa de reinas, hizo una pausa en las pantallas en 2019 luego de reemplazar a Majida Issa en el popular personaje de ‘La Diabla’ en la saga llamada Al final del paraíso.

Tras asegurar que no regresará a la televisión, la también modelo de 36 años de edad revolucionó las redes sociales con un sensual video en el que sus seguidores se asombraron del cambio físico que muestra, especialmente en su cara, generando todo tipo de comentarios en los que incluso la compararon con La Tigresa del Oriente.

Durante el tiempo que la actriz ha estado fuera de las pantallas, poco a poco fue evidenciando los retoques estéticos a los que sometió, sin embargo, en su más reciente publicación, encendió las opiniones de sus seguidores, quienes empezaron a buscar el antes y el después de la exreina atlanticense.

En 2010, Kimberly Reyes representó a su departamento en el concurso de belleza Miss Mundo. Aunque no ganó la corona, este reinado impulsó su carrera en la televisión. En 2011, saltó a la pantalla chica con su participación en la telenovela El Joe, la leyenda, y posteriormente debutó como presentadora en el desaparecido programa de entretenimiento Sweet, el dulce sabor del chisme. Sin embargo, fue su papel de Lucía Arjona en la historia que narró la vida del Cacique de La Junta, donde actuó junto a Orlando Liñán, el que la catapultó como una de las actrices revelación en Colombia.

Diez años después de esta actuación, que le valió a Kimberly Reyes un Premio TV y Novelas como Mejor actriz protagónica de telenovela y una prometedora carrera que se internacionalizó gracias a su paso por Telemundo con la serie Sin senos sí hay paraíso, la actriz nacida en Barranquilla, Atlántico, generó controversia al revelar que no volverá a las pantallas, además de su notorio cambio físico.

“Ya no parece ella, era más linda antes ya tiene muchas cirugías su cara ya no es su cara!!”; “Se está pareciendo a la Tigresa y no me vengan con que le tengo envidia”; “No me vengan con el cuento de la envidia. Pero se dañó el rostro porque aparenta de 60 años”; “Está claro que no queda nada de la Kimberly de antes”; “Está tan bien embalsamada que parece viva”; “Está irreconocible el bótox la está desfigurando como era de bonita”; “hhhhh fue el botox que por eso no salioooo mas!! de 30 paso a 50…”; “Uyyy que le paso a la cara, ella como era de linda”; “Tenaz no se parece en nada a la Kimberly que actuó en Diomedes… Su Rostro” , estos hacen parte de los cientos de reacciones que generó la última publicación que subió la actriz a su cuenta de Instagram.

Kimberly Reyes habló de su posible retiro de la televisión

La actriz barranquillera que ha estado en foco mediático luego de su divorcio por cuenta de los rumores que la relacionaron con el nuevo fichaje del Rayo Vallecano, James Rodríguez anunció que no regresará pronto a la actuación.

Tras completar casi cinco años fuera de la pantalla expresó en el programa Lo sé todo que ha dedicado su tiempo a otras tareas y metas lejos de la televisión. “Decidí no hacer casting, he estado enfocándome como en proyectos personales...quería darme un respiro y separarme un poco de la televisión”, mencionó la también modelo que se encuentra satisfecha en esta nueva etapa de su vida “Me tiene muy feliz haber pasado por ahí y tener la visión de esta Kimberly Reyes de hoy”.

No obstante, sus declaraciones quedaron en un segundo plano y los cibernautas se concentraron en el cambio evidente de su rostro. Al respecto la actriz no ha mencionado ninguna reacción a los mensajes de sus seguidores que especulan sobre lo que pudo haber ocurrido y dicen que pudo ser el botox, una cirugía plástica que incluyó levantamiento de pómulos o retoques varios.