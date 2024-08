El ex de María Isabel Villa, la nueva novia de Westcol, desmintió denuncias de la modelo: “No la he maltratado”

Mauricio Aristizábal se defendió de las acusaciones de María Isabel Villa y esto fue lo que le dijo a Tatiana Murilllo - crédito @mauricio_aristizabal y @mariaissabeloficial/IG

Luego de que el foco de la atención del público estuvo en la mediática separación de Aida Victoria Merlano y Westcol, ahora los ojos están puestos en la nueva relación del streamer, ya que recientemente se hizo público su noviazgo con María Isabel Villa, la modelo colombiana con quien salía hace un tiempo.

Los dos antioqueños fueron vistos juntos en un viaje en Ibiza, donde fueron grabados por fanáticos, y luego la comunicadora social y periodista confirmó los rumores con un video romántico en el que camina junto a Luis Villa [su nombre de pila] y finalmente se besan.

A partir de que se dio a conocer esta relación en las redes sociales, hubo un gran revuelo por parte de los fans de cada uno de ellos, así como de personas del medio, quienes terminaron intensificando la situación. Un ejemplo de esto son las acusaciones que lanzó Tatiana Murillo, conocida como la ‘Barbie colombiana’, quien afirmó que María Isabel Villa estaba casada con el modelo y politólogo Mauricio Aristizábal cuando decidió volver con Westcol.

“Miren, esa niña tiene una familia con mi amigo. [...] Voy a aclarar que la primera relación que ella tuvo con Westcol, estaba separada de mi amigo Mauricio. Pero hace 8 días se inventó una excusa para irse a Ibiza con Westcol, aun teniendo una hija, aun teniendo un hogar, e hizo una pelea y se fue con Westcol”, dijo la influenciadora.

María Isabel Villa fue acusada por 'La Barbie colombiana' de serle infiel a Mauricio Aristizábal con Westcol - crédito @westcol - @mariaissabeloficial - @mauricio_aristizabal/Instagram

Por su parte, también apareció el modelo y publicó un video en el que dio su versión respecto a lo que pasó con la que sería su expareja y respecto a las acusaciones que dio Murillo.

“Tatiana sí es mi amiga, y entiendo que ella actúa con buenas intenciones según el criterio que ya tiene, pero de corazón, Tatiana, no me parece oportuno ni adecuado hacer pública mi vida personal. ¿Quieren saber mi opinión sobre lo que está pasando? Pues yo opto por no tener opinión. [...] No esperen que yo hable mal de María Isabel, no, no voy a hablar mal de la persona a la que quise tanto o quiero”, expresó Aristizábal en la publicación.

Sin embargo, la situación no terminó allí, pues en la tarde del 21 de agosto, fue la propia María Isabel Villa quien salió a defenderse de las acusaciones que hizo Tatiana Murillo sobre ella y su nueva relación, lo cual hizo presentando una denuncia en la Fiscalía, acompañada de pruebas de maltrato físico y otras explicaciones.

“Me vi involucrada en un tema, y voy a hacer las aclaraciones. Yo nunca he estado casada, no soy esposa de nadie ni lo he sido. Salió una persona a hablar y empezó a hacerme acusaciones, cuando yo en ningún momento me metí en una relación estando en otra. [...] Lo más importante y más grave de esta situación es que me están haciendo acusaciones de muchas cosas, tanto mi expareja como esta señora, quienes solo buscan generar visitas y polémica, porque es lo único que les interesa. ¿Qué pasa? Hace muchos años que vengo sufriendo maltrato físico y psicológico, y tengo todas las pruebas. [...] Me callé durante demasiados años; me tenían silenciada porque siempre había una amenaza o me manipulaban con muchas cosas”, fueron las palabras con las que se defendió la modelo colombiana, mientras mostraba un video en el que Mauricio aparece sin camisa, con un celular roto, y ella de fondo llorando, hablándole a su mamá e indicando que Aristizábal le había pegado.

María Isabel Villa expuso pruebas que tienen en su poder sobre el maltrato que recibió de Mauricio Aristizábal - crédito @rechismes y @mariaissabeloficial/IG

Casi al mismo tiempo de esta publicación, ‘la Barbie colombiana’ subió a su perfil de Instagram un nuevo reel en el que aparece sentada, a manera de entrevista, con Mauricio Aristizábal, preguntándole por lo que ella había salido a decir en su momento, y también por las denuncias públicas que está haciendo María Isabel, a lo que él explicó desde cómo estaba su relación y, en su versión, qué había pasado el día de los supuestos golpes.

“La situación estaba tensa entre los dos. Unos días antes nosotros habíamos peleado, me llamaba y terminábamos nuevamente peleados. Ella me mencionó que iba a salir y le pregunté que para donde iba a viajar, ya cuando ella me estaba diciendo que las cosas no van a funcionar. Luego dijo que se iba de viaje, le pregunté que para donde y me dijo que eran mentiras, que era un retiro espiritual, y a partir de entonces cortamos todo tipo de comunicación”, empezó diciendo el modelo y politólogo.

En ese momento ‘La Barbie colombiana’ aprovechó para decir que María Isabel Villa no iba para un retiro, sino que ese habría sido el momento en el que se fue para Ibiza con Westcol. Así mismo, abordaron el tema de los gastos y el hecho de que Mauricio Aristizábal era quien corría con ellos durante la relación que sostuvo con la modelo, a lo que él asintió y aseguró que en todo momento se hacía cargo económicamente.

Exnovio de María Isabel Villa se defendió de las acusaciones por maltrato que hizo la modelo y dio su versión de los hechos - crédito @labarbiecolombianaoficial/IG

En cuanto a la pregunta de que sí en algún momento la había maltratado, ya fuera física o psicológicamente aseguró que eran acusaciones falsas.

“No, no la he maltratado. Un día me defendí. Cuando digo que me defendí fue que después de que me gritó toda una noche y forcejeamos por el celular de ella y ella se resbaló, ahí se lastimó contra la pared, se raspó la mano, el brazo. Pero es muy diferente eso, porque yo hago pesas y hago lucha olímpica, boxeo, y ella no es muy alta, entonces si yo hubiera pegado un golpe la consecuencia hubiera sido diferente”, puntualizó Mauricio.

Finalmente, Aristizábal aprovechó el espacio de Tatiana Murillo, con el que ella también quiso aclarar el porqué había salido a opinar, para indicar que los hombres también son maltratados psicológicamente.