Yina Calderón le envió mensaje a Aida Victoria después de que Westcol publicara fotos con su nueva novia: “Te acaba de salvar de una”

La DJ habló de la nueva relación de Westcol con la modelo María Isabel Villa - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Tiempo después de conocerse el video en el cual el streamer paisa Westcol aparecía en una actitud romántica con la modelo y comunicadora social María Isabel Villa, la polémica influenciadora Yina Calderón reaccionó públicamente, dirigiéndose a Aida Victoria Merlano, expareja del creador de contenido.

El reconocido creador de contenido y streamer ha generado polémica al presentar oficialmente a su nueva pareja, alejando así cualquier especulación vinculada a su anterior relación con la influencer barranquillera.

Ante esto, la DJ de guaracha afirmó que la hija de la exsenadora Aida Merlano se había “salvado” tras terminar su relación con el paisa.

Yina Calderón reaccionó, dirigiéndose a Aida Victoria Merlano, a la nueva novia de Westcol - crédito @aidavictoriam/Instagram

La separación entre el paisa y la barranquillera fue objeto de muchas especulaciones, en particular por rumores de una posible infidelidad por parte de Westcol en su discoteca Dulcinea en Medellín. Sin embargo, la situación dio un giro tras la aparición de María Isabel Villa, quienes crearon el rumor de que estaban juntos cuando surgieron imágenes juntos en Ibiza.

Después el paisa reveló su aprecio por la modelo en una de sus transmisiones en vivo y luego publicaron un video juntos en un mirador de Medellín, en el se besan , se abrazan y caminan de la mano. Tras este clip, llevó a Calderón a pronunciarse a través de sus historias de Instagram.

La exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele, conocida por su franqueza en redes sociales, reiteró su postura manifestando que el streamer “no era para ti”, refiriéndose a Merlano.

María Isabel Villa y Westcol confirmaron que están juntos - crédito @mariaissabeloficial - @westcol/Instagram

Adicionalmente, Calderón criticó duramente a Westcol calificándolo de “basura como ser humano” y sugiriendo que Merlano debería agradecer a Dios por haberse librado de una situación potencialmente peor: “Es decir, te acabas de salvar de una peor. Agradece a Dios”.

“Te lo dije, y lo volví a decir, ese cachetón no es, no era para ti”, insistió la huilense, recalcando sus advertencias anteriores acerca de la actitud del paisa con la barranquillera.

Yina Calderón no fue la única que opinó sobre la nueva pareja del paisa, la creadora de contenido conocida como la ‘Barbie colombiana’ Tatiana Murillo, no dudó en expresar su indignación a través de sus redes sociales. Murillo utilizó su cuenta de Instagram para desahogarse y criticar duramente a la nueva pareja del streamer.

Tatiana Murillo se fue en contra de la nueva relación entre Westcol y María Isabel Villa - crédito @noti_chismes/TikTok

La controversia estalló debido a la relación previa de Villa con el modelo y empresario de Medellín, Mauricio Aristizabal, tal como informó la influencer. En su publicación, compartió su disgusto por la forma en que Villa habría dejado a Aristizabal para embarcarse en una nueva relación con el popular streamer.

La Barbie colombiana publicó varios mensajes en sus InstaStories exponiendo su frustración ante lo que considera una traición hacia su amigo: “Ustedes conocen a la nueva novia de Westcol cierto, yo también, esposa de uno de mis mejores amigos … Hoy veo el show mediático en redes sociales con su relación con Westcol, Dios mío niñas, les voy a contar todo, hay algo que me carcome por allá por dentro y no me voy a quedar callada”, expresó Murillo.

“Esto pensaban hacerlo a lo escondido, pero terminó haciéndose público porque alguien los grabó … Mauricio se desvivía por esta mujer, todos sus gastos los cubre Mauricio”, añadió.

Mauricio Aristizabal, expareja de María Isabel Villa - crédito @mauricio_aristizabal/Instagram

En sus declaraciones, la Barbie no solo defendió al empresario sino que también atacó directamente la manera en que la modelo habría puesto fin a su anterior relación. La Barbie colombiana subrayó su malestar afirmando: “Dios los hace y el diablo los junta, este es el caso perfecto”. En sus publicaciones, también insinuó que tenía más información por compartir, pero no estaba segura de poder mantenerse en silencio.

“Este es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer en una relación, si ya no te quiere ‘chao, suelta’ y si quieres luchar, hazlo con el corazón. Qué bueno que Aida salió de ahí, porque la quiero mucho y sabemos que Westcol no era la persona de Aida, esta niña sí, tal para cual”, declaró la influencer en una de sus publicaciones.