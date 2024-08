Yeison Jiménez reveló que su hijo de dos meses está internado en UCI: “Tantas cosas pasan por mi mente”

El artista colombiano utilizó sus redes sociales para informar a sus seguidores sobre la salud de su hijo. La noticia ha sorprendido y preocupado a muchos - crédito enlamovidacol / Instagram

El cantante colombiano de música popular, Yeison Jiménez, alarmó a sus seguidores al anunciar una noticia preocupante sobre la salud de su hijo menor. A través de sus redes sociales, Jiménez informó que su hijo Santiago, de solo dos meses de edad, lleva cuatro días hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a una bronquiolitis.

“Estoy un poquito aburrido muchachos, Santiaguito lleva cuatro días en UCI, en cuidados intermedios, no he subido absolutamente nada, pero sí es un tema que me está dando muy duro”, confesó el cantante en un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con cerca de cinco millones de seguidores.

La bronquiolitis es una infección respiratoria que afecta principalmente a los bebés y a los niños pequeños. Es causada comúnmente por el virus respiratorio sincitial (VRS), aunque otros virus también pueden ser responsables. Según declaró el intérprete de Ni tengo, ni necesito esta situación lo ha afectado anímicamente, ya que se siente impotente al no poder estar al lado de su pequeño todo el tiempo.

Jiménez aprovechó para actualizar a sus seguidores sobre el estado de salud de su único hijo varón, mencionando que, aunque Santiago está estable, la distancia obligatoria le resulta dolorosa. “Está estable, tiene una bronquiolitis, está en Bogotá. Me duele todo, parce, pensar que mi bebé está allá, pero pues debo seguir cumpliendo con mis obligaciones”, añadió.

La situación de su hijo se complicó hasta el punto de requerir cuidados en una UCI, una circunstancia que ha impactado significativamente al artista. A pesar de la gravedad del asunto, Jiménez mantiene su agenda profesional, aunque esto le impide estar junto a su hijo en todo momento. En un mensaje dirigido a Santiago, le pidió perdón por no poder acompañarlo en estos momentos difíciles: “Tantas cosas pasan por mi mente, hijo… Sé que vas a estar bien, te amo. Perdóname por tener que estar lejos en estos momentos, ya pronto te veré”.

El caso de Santiago Jiménez ha generado una ola de apoyo y solidaridad entre los seguidores del cantante, quienes han utilizado las redes sociales para enviar mensajes de aliento y buenos deseos para la pronta recuperación del bebé: “Mi señor Jesucristo le dará la sanidad total ,ánimo Yeison, bendiciones”; “Qué difpicil situación. Ánimo, Yeison, todo va a estar bien”; Dios va a sanar ese angelito, bendiciones”; “Una cadena de oración por la salud de ese bebé”, son algunos de los comentarios que se leen.

Cabe recordar que el compositor tiene dos niñas: Thaliana, su hija biológica, y María Camila, hija de su esposa. Yeison Jiménez, oriundo de Manzanares, Caldas, ha destacado en varias ocasiones la importancia de la familia en su vida. Es de mencionar que el cantante ha construido una familia sólida junto a su esposa, Sonia Restrepo, con la que lleva más de una década de matrimonio. En entrevistas previas, Jiménez ha mencionado que su esposa prefiere mantenerse alejada de las redes sociales y centrarse en sus responsabilidades familiares y empresariales.

El hijo de Yeison Jiménez ha estado hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos durante cuatro días - crédito yeison_jimenez / Instagram

Además de su carrera musical, Yeison Jiménez ha diversificado sus actividades comerciales, incursionando en diversos negocios como la inmobiliaria, apicultura, crianza de caballos y la industria del entretenimiento. Finalmente, el empresario resaltó la importancia de estar presente en eventos familiares esenciales como cumpleaños, graduaciones y presentaciones escolares, manifestando que estos momentos no pueden ser desatendidos.

Por ello, el hecho de estar distanciado de su pequeño hijo en las condiciones de salud en las que se encuentra hace que el cantante se sienta frustrado; no obstante, sus fanáticos destacan su compromiso y responsabilidad que tienen con el público al no faltar a las presentaciones que ya tenía programadas para este puente festivo en diferentes partes del país. Igualmente, los seguidores esperan que Santiago Jiménez avance en su recuperación y están atentos a los detalles que el cantante dé a conocer próximamente.