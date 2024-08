Angélica Jaramillo vivió una desilusión tras descubrir la infidelidad de su esposo: “Como mujer sueles enceguecerte”

Así lo dio a conocer la modelo en sus redes sociales con una transmisión en vivo - crédito @rechismes/Instagram

Angélica Jaramillo, reconocida por su participación en el popular reality Protagonistas de Nuestra Tele y por su carrera musical, está atravesando una complicada situación por cuenta de las adicciones, un mal que deteriora la vida de quien lo padece sin distinguir edad, estado civil, estrato o condición socioeconómica.

Fue a través de una transmisión en vivo que la modelo, nacida en Bogotá, confesó que tenía una adicción a las drogas con la que llevaba luchando hace dos años; incluso, se notaba dificultad al momento de hablar y confesar su condición.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Inmediatamente, algunos usuarios que estaban conectados en ese momento tomaron el clip, que se reprodujo masivamente en redes sociales, abriendo el debate del impacto negativo que produce el consumo de sustancias psicoactivas.

Aparte de la confesión de Jaramillo, lo que llamó curiosamente la atención del video es que la artista estaba acompañada de un hombre que intentó evitar la polémica declaración; sin embargo, ella continuó y se desahogó, demostrando su vulnerabilidad como cualquier otra persona.

El video de la cantante generaron preocupación en sus seguidores - crédito @angelica_jaramillov/Instagram

“Yo, Angélica Jaramillo, les voy a confesar que llevo varios años consumiendo drogas. No me hace feliz. No … Es felicidad momentánea, claro, para pensar o no sé qué, de temas fuertes que he tenido yo en mi vida (...) porque me cansé de ser y decir ‘estoy bien, estoy bien’ y no es así, no estoy bien … Siempre soñé con ser la mejor mamá, la mejor esposa”, expresó la actriz presentando dificultad para hablar.

Luego de la controversia, Sofía, Laura y Diana, hermanas de Jaramillo, indicaron que están al tanto de la situación y la están apoyando en la batalla. “Lamentablemente, enfrentar un problema de esta magnitud no es sencillo, y cada persona tiene su propio camino y tiempo para reconocerlo y buscar ayuda”, indicaron a través de un comunicado en sus redes sociales.

Laura y Sofía agradecieron el apoyo recibido después de la confesión de su hermana Angélica - crédito @laujaramillov/Instagram

Angélica Jaramillo vivió infidelidad de su exesposo

Una situación incómoda que vivió la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele fue cuando en 2020, ad portas de comenzar la pandemia por el Covid 19, descubrió la infidelidad de quien era su esposo, llamado Diego, del que no se tiene mayor información.

A través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, la modelo de 39 años dio a conocer la traición que sufrió, publicando, además, la foto de la mujer que sería la amante de su pareja. “Con esta mujer me fue infiel mi esposo hace 4 días, acabo de enterarme. Qué dolor tan grande”, escribió en la publicación de la plataforma digital.

En entrevista con Lo sé Todo de Canal Uno, Jaramillo confesó que una foto del supuesto engaño habría sido la prueba reina; asimismo, afirmó que hizo la publicación “enceguecida” por el dolor de la traición. “Para mí todo fue una sorpresa. Fue una sorpresa. Me llegó una foto y yo hablé con él. Sí pasó. Entonces, no quiero saber más. Hay situaciones que uno debería manejar de puertas para adentro, pero como todo… en medio de todo, tú como mujer a veces sueles enceguecerte, tomar actitudes que te hacen salir de foco y lastimosamente… reaccioné muy rápido (…) Es triste, es doloroso, pero ya estoy tomando las medidas pertinentes”, sostuvo en la entrevista.

Angélica Jaramillo descubrió la infidelidad de quien era su esposo - crédito @Famososhastalaz/Instagram

En esa ocasión, la implicada en el triángulo amoroso contó su versión de los hechos, indicando que, al parecer, habría sido Diego el que había mentido sobre su situación sentimental. “Es una total coincidencia. Lo conozco por medio de una amiga. Estábamos, una amiga, aquí en Medellín y me dice: ‘Jessi, acompáñame adonde un amigo que tengo que ir a recoger un reloj’. Yo le digo: claro, amiga. La acompaño donde su amigo, que es Diego. Entonces, la acompaño, vamos al apartamento. Como hace días que no se veían, se quedaron hablando unos momentos. Él explicándole como algo de su relación, que yo ni idea… ni idea que era el esposo, el novio, el marido de Angélica Jaramillo. Ni idea”, expuso Duque al medio de comunicación.

Además, la mujer se refirió a los señalamientos de Diego hacia quien él decía que era su expareja: Era primera vez que lo veía. Entonces, él le cuenta a mi amiga: ‘No, mira, terminé la relación con Angélica porque ya no la soporto’. Tuvieron muchos problemas. Ya no eran absolutamente nada. No tenían relación de nada”.

Por último, Duque aseguró que Diego habría sido víctima de soborno por parte de Jaramillo para que finalmente borrara la polémica publicación. “Como yo me veo enredada en este chisme, entonces empiezo a hablar con Diego, que es el exnovio de ella. Y me dice: ‘Jessica, Angélica está loca. Angélica me está sobornando. Me dice que, si no le doy 20 millones de pesos publico más cosas, te calumnia más’”, puntualizó.