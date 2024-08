El ‘Tino’ Asprilla hizo llorar a Natalia, del ‘Desafío’, al criticarla por su relación con Kevyn

Natalia fue al baño para llorar después de los comentarios del exfutbolista - crédito @nataliarinconfit/Instagram

La tensión entre los participantes en el Desafío XX se demostró en el capítulo 87 después de que el exfutbolista Faustino ‘Tino’ Asprilla y su compañera de equipo Natalia tuvieran una discusión que terminó en llanto por parte de la ‘desafiante’.

La conversación entre Asprilla y Natalia, que comenzó como bromas ligeras y comentarios en tono jocoso, se volvió un problema cuando las burlas del Tino causaron que Natalia se incomodara.

El exfutbolista y capitán de equipo hizo comentarios sobre Natalia y Kevyn - crédito Caracol Televisión

Los comentarios del exfutbolista eran principalmente sobre la relación de Natalia con Kevyn, otro semifinalista del reality. Uno de los instantes más molestos para la bogotana fue cuando Asprilla mencionó que Kevyn le enviaba saludos, refiriéndose a él como “la Anaconda”.

Darlyn, integrante del equipo azul, fue la primera en levantar la voz y pedirle al exfutbolista que parara con estos comentarios, porque estaba cruzando la línea; y Luisa, otra compañera, respaldó firmemente la posición de Darlyn.

Ante la situación incómoda, las mujeres del grupo insistieron en que el líder del grupo se disculpara con la ‘desafiante’. Finalmente, y aunque inicialmente se mostró reacio, el capitán del equipo azul accedió a pedirle perdón mientras estaban en la cama: “¿Disculpas? ¿Y yo qué le hice? ¿Enserio le hice algo? Usted puede llamar a Natalia y yo le pido disculpas”, expresó Faustino ante la insistencia de las participantes.

¿Me estaba llamando Tino?, respondió Natalia al llamado del exjugador, y él le preguntó: ¿Yo la insulté a usted? La bogotana se sinceró y expresó que sí se había sentido afectada por sus comentarios: “Pues Tino, sí estaba un poquito pasadito. Sabiendo que usted no sabe que realmente pasó entre él y yo (...) acepto sus disculpas, ¿algo más? (...) Listo Tino, buenas noches, que descanse”.

El exfutbolista decidió pedir disculpas a Natalia mientras estaban en el cuarto - crédito Caracol Televisión

Sin embargo, Natalia, visiblemente afectada, se dirigió al baño para llorar, debido a que se afectó por tratar de tolerar las críticas y comentarios negativos sobre su relación en el programa de convivencia.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar sobre la incomoda situación que se vivió en la casa azul: “Yo cada vez que el Tino haga llorar a Natalia: Nunca me hartaré de esto”; “El Tino vio a Natalia llorando y se puso a reírse le tocó dormirse”; “Tino es mucho ambiente para Luisa y Natalia, mentiras no está diciendo”; “El Tino puso a llorar a Natalia”; “Jajaja el Tino es el karma de Natalia por lo que hizo lo amo”; “Cada vez que el Tino le dice sus verdades a Natalia: Joder, esto si es cine”; “El Tino le está tirando duro a Natalia, Luisa y Darlyn”, son algunas reacciones en la red social X (antes Twitter).

Durante el capítulo, Natalia también encontró un momento para conversar a solas con Madrid, una exparticipante que había regresado a la competencia, sobre las complicaciones de su relación con Kevyn y las experiencias dentro de la competencia. Natalia reveló que Kevyn solía coquetear de manera discreta, evitando ser captado por las cámaras.

Natalia lloró en el baño después de los comentarios que hizo el ‘Tino’ Asprilla - crédito Caracol Televisión

Mientras tanto, la competencia entre el equipo del ‘Tino’ y el del ’Pibe’ Valderrama también fue un evento importante en el capítulo. Asprilla decidió desafiar al de Valderrama a una prueba, al apostar100 millones de pesos. La prueba consistía en correr por un río hasta una esfera metálica de 350 kilos, desamarrarla, empujarla hasta dos puntos demarcados, y finalmente lanzar balones desde la esfera hacia una cesta elevada.

Ambos equipos mostraron un desempeño parejo a lo largo de la competencia, pero el equipo del Tino logró una ligera ventaja en el lanzamiento de los balones. La celebración del grupo de Asprilla fue emocionante, celebrando no solo el triunfo sino también la posibilidad de dividir los 100 millones de pesos entre sus integrantes. Sin embargo, Valderrama no se mostró desanimado y advirtió que este era apenas “el primer partido” y que aún quedaba mucho por jugar, aseguró una revancha en el próximo reto de la competencia.