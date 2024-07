Manuela Gómez se retracta de críticas a la lactancia materna: “Me parecía un horror”

Manuela Gómez se retracto de comentario despectivo que hizo sobre lactancia - crédito @manugomezfranco1/Instagram

La creadora de contenido Manuela Gómez ha sido tema de conversación en los últimos días después de anunciar el nacimiento de su hija y mostrar en redes sociales cómo ha ido evolucionando después de su cesárea, momento que ha aprovechado para compartir su nueva etapa como mamá y para hablar de los desafíos a los que ahora se enfrenta en la maternidad.

En una de estas publicaciones hechas por la paisa, aprovechó para aclarar que ahora piensa diferente respecto a la lactancia materna, “Sinceramente yo antes decía, “Ay no qué horror cómo lactan a esos bebés”, y ahora me parece algo tan bonito, por eso uno no debe escupir pa’ arriba porque más rápido le cae, me parece super linda esa conexión”.