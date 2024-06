Colombia está en riesgo de sufrir un apagón: gremio de los servicios públicos advierte sobre crisis energética en 2026

Los embalses de energía en Colombia experimentaron un incremento significativo en mayo de 2024 - crédito Colprensa

Durante los primeros cuatro meses de 2024, Colombia atravesó un prolongado periodo de sequía que puso al país al borde de un racionamiento de energía similar al de 1992. Entre finales de marzo y principios de abril, los niveles de las hidroeléctricas estuvieron solo a 1,6 puntos porcentuales de provocar una crisis energética.

A propósito de la reunión de Andesco (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones), que será la última semana de junio, Camilo Sánchez, presidente de la organización, discutió los desafíos y las lecciones aprendidas en una entrevista con Semana. “Es claro que ya pasó el momento más crítico, que fue el del fenómeno de El Niño”, afirmó Sánchez, quien también indicó que, si no se toman medidas para los próximos periodos de sequía, habrá un apagón inminente.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco

Sánchez destacó que, en términos de abastecimiento, la situación ha mejorado considerablemente. “Ya tenemos bastante agua, estamos mejorando los embalses en Bogotá. En pocos meses se podrá terminar ese control que se ha hecho en la capital, que fue importante por parte de la Alcaldía”, señaló. Esta intervención ha sido crucial para evitar impactos mayores.

Sin embargo, Sánchez advirtió a Semana sobre los desafíos futuros. “El problema es grave, porque no ha entrado la energía eólica y solar que tanto ha mencionado el Gobierno. Lo que ha entrado en esas energías renovables es una muy pequeña cantidad. Aún estamos lejos de la meta que teníamos”, explicó el presidente de Andesco.

La demanda de energía sigue creciendo a un ritmo mayor que la oferta, lo que genera preocupación: “Eso no se puede desconocer a la hora de planear en materia energética, para no tener dolores de cabeza”, advirtió Sánchez y agregó que “el apagón ahora se logró evitar, pero en 2026, todavía no se sabe”.

Así va la implementación de energías limpias

Por el aumento de la demanda, Sánchez hizo un llamado urgente para avanzar en proyectos como La Colectora en La Guajira, subrayando que, tras la aprobación ambiental, se necesitarán 100 semanas para generar energía solar suficiente para 2026.

La entrada en operación de Colectora 500kV representaría el 6% de la capacidad instalada y el 9,6% de la demanda máxima del país - crédito Ministerio de Minas y Energía

De acuerdo con el Grupo Energía de Bogotá (GEB), encargado del proyecto, La Colectora generará energía en siete parques eólicos, los cuales cubrirán el 10% de la demanda nacional de este servicio público. Este proyecto, que utiliza una línea de 500 kilovoltios (kV), el nivel de tensión más alto en Colombia abarca 475 kilómetros y atraviesa 10 municipios en La Guajira y cuatro en el Cesar.

La Colectora fue aprobado en 2016, sin embargo, para septiembre de 2023 La Guajira solo contaba con redes para satisfacer la demanda local, las cuales no estaban preparadas para conectar proyectos eólicos ni solares.

Las termoeléctricas son una forma de generar energía a partir del gas - crédito Colprensa

En febrero de 2023, cuando el presidente Gustavo Petro inauguró el parque solar en La Loma, Cesar, expresó que “ya deberíamos estar reemplazando todas las termoeléctricas que hay en Colombia”. No obstante, fueron precisamente las termoeléctricas las que evitaron un racionamiento en 2024, cuando el Ministerio de Minas y Energía dijo que “ante las condiciones actuales, se identifica la necesidad de contar con una generación térmica en valores cercanos a su máxima capacidad”.

“No vamos a tener inversiones muy grandes en la parte de generación hidráulica, porque el gran proyecto es Ituango. Si no hubiera entrado y si no se hubieran encendido las térmicas que tanto le fastidian al Gobierno, hubiéramos tenido el apagón. Fuimos salvados por las térmicas”, concluyó.

Colombia es el quinto país en América Latina que más avanza en transición energética, según el Foro Económico Mundial (WEF). En el mundo, ocupa el puesto 35, mejorando frente a 2023, cuando estaba en la casilla 39 y en el sexto lugar a nivel regional. Según el WEF, aunque cada vez más países adoptan fuentes renovables y combustibles bajos en carbono, el ritmo de avance se ha desacelerado y el progreso ha sido desigual.