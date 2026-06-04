La selección Colombia parte rumbo a la tierra del Mundial 2026: así será la agenda del último día de la Tricolor en Bogotá

Los 26 jugadores convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA tuvieron su primer entrenamiento completos un día antes del partido - crédito FCF

El jueves 4 de junio terminará la estadía de la selección Colombia y los 26 jugadores convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Bogotá y volarán, hacia las 2:00 de la tarde, a Estados Unidos para el último partido amistoso antes de debutar el 17 de junio contra Uzbekistán en el estadio de la Ciudad de México.

La Tricolor, hospedada en el sector de Corferias al suroccidente de Bogotá, en la mañana tendrán el último entrenamiento en la capital de la República, en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, ubicada sobre la carrera 30 a pocas cuadras del estadio Nemesio Camacho El Campín.

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Allí Néstor Lorenzo liderará la práctica, en donde no se espera que realicen trabajos tácticos y se haga más ejercicios para mejorar la parte física del grupo de jugadores. Luego los jugadores tendrán tiempo de arreglarse y almorzar para salir de la sede sobre la 1:00 p. m. rumbo al aeropuerto militar de Catam, desde donde partirá el vuelo charter de la selección Colombia con destino a San Diego, California, Estados Unidos.

La hora estimada para que los jugadores, cuerpo técnico y miembros del Comité Ejecutivo esten en el aeropuerto es 2:00 p. m. No se tiene contemplada ningún tipo de acto público por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, aunque se espera algun tipo de homenaje de la aerolínea responsable del vuelo.

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La agenda de Colombia en San Diego, sede del partido contra Jordania

La selección Colombia culmina su etapa de preparación en Bogotá de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

El partido contra Jordania, clasificada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 e integrante del grupo J junto a Austria, Argelia y la vigente campeona del mundo, Argentina, será el 7 de junio en el estadio Snapdragon desde las 6:00 p. m. (hora de Colombia). Este es el partido con el que la Amarilla cierra los duelos de preparación para la Copa del Mundo.

La Tricolor arribará el mismo jueves 4 de junio y el viernes 5 de junio entrenará en el Sharp HealthCare Performance Center & Right to Dream Academy, sede deportiva del San Diego FC de la Major League Soccer. Allí atenderá a los medios de comunicación y permitarán grabar los 15 primeros minutos del entrenamiento.

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El 6 de junio la práctica será a puerta cerrada, para el domingo 7 de junio darle paso al partido contra la selección asiática.

Los amistosos de la selección Colombia como preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026

James Rodríguez fue uno de los jugadores señalados por el bajo rendimiento de Colombia ante Croacia y Francia - crédito FCF

Colombia completará ocho partidos amistosos como antesala de su regreso a la Copa del Mundo, en donde el balance con siete partidos disputados es de cuatro victorias, dos derrotas y un empate.

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Luego de clasificar en la fecha FIFA de septiembre del 2025, al mes siguiente Néstor Lorenzo volvió a reunir a sus jugadores para enfrentar en Estados Unidos a México y Canadá. A la Tri la derrotó 4-0 con anotaciones de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero. El segundo partido de esa ventana fue contra Canadá, duelo que terminó en empate sin goles.

En noviembre, antes de terminar el 2025, se pactaron otros dos amistosos ante Nueva Zelanda y Australia, con saldo positivo de dos victorias. La primera 2-1 con goles de Gustavo Puerta y Johan Carbonero y la segunda 3-0 con tantos de Jefferson Lerma, Luis Díaz y James Rodríguez.

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Luis Díaz fue el mejor jugador de Colombia en el partido de despedida ante Costa Rica - crédito Lina Gasca/Colprensa

Los primeros amistosos de 2026 fueron contra selecciones europeas: Croacia y Francia. Contra los croatas, Colombia fue superada 2-1 y contra los franceses, la Amarilla fue inferior y superada 3-1.

El duelo que antecede el enfrentamiento ante Jordania, fue la despedida de la selección Colombia en Bogotá en donde se midió contra Costa Rica. El partido fue victoria para Colombia con anotaciones de Davinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez a pase de James Rodríguez.

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