Presidente de la Corte Constitucional aseguró que Petro puede convocar una constituyente, pero “por las vías de la Constitución”

José Fernando Reyes Cuartas, presidente de la Corte Constitucional - crédito Colprensa

El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, en el cierre de la Convención Bancaria realizada en Cartagena, se refirió a la posibilidad de convocar a una asamblea nacional constituyente, idea que viene tanteando el Gobierno nacional.

De acuerdo con Reyes, la única vía para lograrlo es como lo contempla la Constitución Política. “El Gobierno puede hablar de constituyente, reelección y ampliación de periodos, todos los temas; el Gobierno tiene iniciativa legislativa y en una democracia constitucional como la nuestra, quienes tienen iniciativa legislativa pueden proponer los cambios constitucionales que a bien tengan, lo que pasa es la forma y la forma en una democracia constitucional es por las vías de los canales que ha dispuesto esa democracia que es la Constitución Política”, indicó el presidente del alto tribunal.

José Fernando Reyes también se refirió a las palabras del expresidente Iván Duque sobre los magistrados que llegarán a la Corte Constitucional. El exmandatario aseguró que el presidente Gustavo Petro colocará varias fichas en la Corte.

“Él tiene un momento para postular que es en mayo, el reemplazo de la doctora Cristina Pardo, por supuesto que va a poner tres personas en las que él confíe y que cumplan bien el papel de jueces constitucionales”, manifestó Reyes.

El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, aseguró que el presidente Petro tiene el derecho de postular los tres magistrados que llegarán al alto tribunal - crédito Corte Constitucional/Colprensa

Asimismo, recalcó nuevamente que “si se quiere cambiar el periodo presidencial, si se quiere hablar de reelección, todo eso se puede proponer por quienes tienen iniciativa legislativa, pero tiene que hacerse por las vías que la Constitución ha dispuesto para eso”.

En entrevista con El Tiempo, José Fernando Reyes aseguró que “toda modificación o alteración del ejercicio del poder público, así mismo toda transformación constitucional que se quiera hacer, debe hacerse a través del Congreso. Siempre, siempre”.

El presidente del alto tribunal recalcó que la Constitución debe ser más inclusiva y plural. “Es importante darnos la licencia de terminar de implementar esta Constitución con todos los ajustes que haya que hacer, porque todavía hay grandes déficits, en tanto la desigualdad sigue siendo rampante”, aseveró Reyes.

Y agregó: “Considero que estamos en deuda todavía con el constituyente de 1991. No hemos terminado de implementar la Constitución vigente. Los déficits en derechos, por ejemplo; el tema de los territorios indígenas, otro ejemplo, aún no lo hemos desarrollado, y garantizar su autonomía tanto administrativa como presupuestal. Es decir, hay cosas que la Constitución todavía tiene sin estrenar”.

Ante la idea del excanciller Álvaro Leyva y el presidente Petro de ir a un Consejo de Seguridad de la ONU para convocar una constituyente, el presidente de la Corte Constitucional prefirió no decir nada al respecto. “Son cosas del debate político. No me pronuncio sobre eso”, aseveró.

Reyes también se refirió a la situación que viven actualmente las EPS, asegurando que se está revisando la Sentencia T-760: “Hace 20 días la Corte sacó un auto en el que le dijo al Gobierno, al Ministerio de Salud, que no podía obligar a que las EPS destinaran el 5% de la UPC a las unidades de atención básica en salud porque dos sentencias de la Corte Constitucional decían que la UPC solo puede destinarse a la atención de los usuarios, de los pacientes, medicamentos, procedimientos no cosas distintas, por eso les ordenó y les dijo que no podían obligarlos y la resolución era inconstitucional”, manifestó el presidente de la Corte Constitucional.

José Fernando Reyes aseguró que la Corte Constitucional está revisando la actual situación que está viviendo las EPS - crédito Colprensa

Finalmente, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, aseguró que “siempre hay movimientos que se preocupan, pero eso hace parte de la deliberación pública que es sana; que haya debates, que haya ideas que tengan contradictores y que en lugar de acudir a las armas acudamos a los argumentos”.