Hechos reveladores sobre la desaparición de Ana María Henao en España de la cual su esposo es el principal sospechoso

Continúa el misterio sobre la desaparición de la empresaria colombiana, Ana María Henao - crédito Manu Fernández/AP

Ana María Henao Knezevich es una ciudadana colombiana que ha estado desaparecida en España por más de cien días, y su esposo, el serbio David Knezevich, es el principal sospechoso de su desaparición.

La Fiscalía y las autoridades estadounidenses han revelado varias pruebas que apuntan a su posible implicación en el caso, entre ellas, el alquiler de un carro, conversaciones por chat, llamadas telefónicas y un video de una cámara de seguridad.

Henao, de 40 años, estaba en proceso de separación de su esposo, con quien había compartido 13 años y tenía una empresa de servicios tecnológicos y otras propiedades. Según fuentes citadas en el expediente judicial, Knezevich se oponía a una división equitativa del patrimonio conyugal, lo que intensificó el conflicto.

Por ese motivo, la colombiana decidió viajar a España para tomar un descanso, manifestando a sus familiares que temía por su seguridad y sentía que estaba siendo vigilada por su esposo.

David Knezevich, esposo de la desaparecida Ana María Henao Knezevich, se perfila como principal sospechoso - crédito Oficina del Sheriff del Condado de Broward

Por su parte, el FBI calificó la separación como “polémica”. Un agente del FBI señaló en el expediente que “Knezevich no quería dividir el patrimonio conyugal en partes iguales con la víctima”, lo que añade complejidad al caso.

Las pruebas recogidas por las autoridades incluyen un alquiler de un vehículo a nombre de Knezevich y un chat con otra mujer de nacionalidad colombiana, así como llamadas telefónicas realizadas antes y después del 2 de febrero, día de la desaparición de Henao.

La investigación también se ha apoyado en un video de una cámara de seguridad que podría ser crucial para determinar el paradero de Henao. Mientras tanto, el personal de búsqueda continúa trabajando intensamente para localizar a la mujer desaparecida.

Investigación sobre colombiana desaparecida en Madrid lleva a arresto en Miami

Ana María Henao y su marido, David Knezevich - crédito Ana María Knezevich/Redes sociales

Ana María, una colombiana residente en Madrid, desapareció el 2 de febrero. Fue vista por última vez a las 2:20 p.m. entrando a su edificio de apartamentos. Horas después, a las 9:27 p.m., un hombre con casco intentó cubrir una cámara de seguridad con pintura en aerosol y colocó una cinta adhesiva en la puerta del edificio, aparentemente para evitar que se cerrara.

Posteriormente, a las 10:30 p.m., el mismo hombre fue captado por las cámaras con una maleta. Un investigador afirmó que las características físicas del individuo eran similares a las de David Knezevich. Según la investigación, Knezevich conoció a Ana María a través de una aplicación de citas en octubre de 2023.

Al día siguiente de la desaparición, Knezevich envió un mensaje de WhatsApp a una amiga de Ana María, redactado en “perfecto colombiano”. El mensaje decía: “Conocí a una persona muy chévere. Tiene una casa de recreo a unas dos horas de Madrid. Ahora nos vamos y pasaré unos días allí, aunque apenas hay señal. Te marco cuando vuelva. Besos”.

Las autoridades descubrieron que Knezevich pidió la traducción del mensaje a la amiga de Ana María el 3 de febrero, un día después de la desaparición. El mensaje alarmó a las amigas de Ana María, dando pie a la investigación. El mensaje original decía: “I met someone wonderful. He has a summer house about 2h from Madrid. We are going there now and I will spend a few days there. There is barely any signal though. I’ll call you when I come back. Kisses”.

Posible ruta de Madrid a Serbia tomada por Ana María Henao - crédito Google Maps

Según informó la agencia noticiosa, el esposo de la colombiana había viajado el 27 de enero desde Miami hasta Turquía y luego a Serbia. Desde allí, salió el 30 de enero en un Peugeot 308 alquilado, que recorrió 7.677 kilómetros durante el periodo de alquiler y fue modificado con vidrios polarizados y cambios en las placas.

El FBI descubrió placas robadas en España en la calle donde se encontraba el apartamento de Ana María. Además, captaron el Peugeot 308 pasando peajes en España con las placas robadas y vidrios polarizados, dificultando la identificación del conductor.

El 4 de marzo, una mujer que decía ser Ana María llamó a una compañía de seguros para cancelar pólizas, aunque en la llamada se escuchaban niños en el fondo, lo cual era extraño ya que Ana María no tenía hijos. La llamada fue rastreada a una empresa de Knezevich.

Más tarde, el 24 de abril, una empleada extranjera confesó a las autoridades que Knezevich le ordenó abrir cuentas bancarias haciéndose pasar por Ana María.

David Knezevich fue arrestado el 4 de mayo en Miami, acusado del presunto secuestro de Ana María. Un juez le negó la fianza por riesgo de fuga, y permanecerá bajo custodia mientras se desarrolla la investigación en España para determinar el paradero de Ana María.