Así se veía Koral Costa, la esposa de Omar Murillo, antes de someterse a tantas cirugías

Koral Costa y Omar Murillo son una de las parejas más reconocidas de la farándula vallecaucana - crédito @koralladiva/Instagram

Koral Costa, conocida influencer y cantante, causó sorpresa tras revelar imágenes de su pasado en su perfil de Instagram, mostrando su apariencia antes de someterse a procedimientos estéticos.

La publicación, que ha generado múltiples reacciones, muestra a Costa a los 16 años mientras participaba en un concurso de canto. La mujer explicó en su publicación que, desde joven, caminaba largas distancias para poder cantar.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Koral Costa mostró su cambio físico desde la juventud - crédito @koralladiva/Instagram

En las historias de Instagram, Koral Costa también compartió algunas imágenes de su pasado, dejando en evidencia los cambios en su físico a lo largo de los años. Este destape sobre su transformación despertó diversas opiniones entre sus seguidores y el público en general.

“A mis 16 años haciendo desde chiqui lo que me gusta y me gustado hacer. En esos tiempos me tocaba caminar muchas cuadras para ir a cantar y aquí estaba concursando por el mejor cantante de 314 barrios y gané-. Me imagino que muchos van a mirar hay cómo eras, o cómo eres, pero jamás miran lo que ha tocado luchar para lograr muchas cosas”, decía otra de las imágenes que compartió.

Así se veía Koral Costa antes de las cirugías, a sus 16 años - crédito @koralladiva/Instagram

Omar Murillo, reconocido por su participación en programas de humor como También caerás y su trabajo en novelas como El man es Germán, Sin senos sí hay paraíso y Los medallistas, ha sido compañero y pareja de Koral Costa. La relación entre Murillo y Costa ha sido un tema de interés en el ámbito de la farándula colombiana.

Además de su carrera como actor, Murillo ha acumulado una gran cantidad de seguidores en redes sociales, superando los 690.000 en su cuenta de Instagram. Este seguimiento se debe en parte a su participación en importantes producciones nacionales y su relación con Costa.

La revelación de los cambios físicos de Costa se suma a su ya conocido estilo extravagante, que ha sido tema de conversación desde que se dio a conocer en el mundo de la farándula.

El amor entre Koral Costa y Omar Murillo

Koral Costa y Omar Murillo son dos figuras prominentes del entretenimiento en Colombia, conocidos tanto por su talento como por su relación personal. Omar Murillo, nacido en Buenaventura, es un reconocido actor y comediante colombiano que se ha destacado en televisión, cine y teatro. Es especialmente famoso por su papel como Bola 8 en la popular serie El man es Germán, que lo catapultó a la fama y le permitió ganarse el cariño del público con su carisma y humor.

Por su parte, Koral Costa es una talentosa cantante y actriz colombiana, originaria de Tumaco, Nariño. Antes de incursionar en la actuación, Koral se dedicó a la música, desarrollando una carrera como cantante de reguetón y otros géneros urbanos. Su versatilidad y talento la han llevado a participar en diferentes producciones televisivas y a colaborar con otros artistas del medio.

La pareja ha logrado atraer la atención de los medios de comunicación no solo por su talento individual, sino también por su vida en común. Murillo y Costa han compartido múltiples proyectos profesionales y personales a lo largo de su relación. Su química, tanto en pantalla como fuera de ella ha sido evidente para sus seguidores, convirtiéndolos en una pareja muy querida en el ámbito del entretenimiento colombiano.

La cantante Koral Costa compartió en Instagram cómo se veía a los 16 años - crédito @bola8actor/Instagram

Su relación ha sido un modelo de apoyo mutuo y crecimiento profesional. Omar Murillo ha participado en diversas producciones televisivas y proyectos de comedia, donde su capacidad para generar risas y entretenimiento ha sido inigualable. Al mismo tiempo, Koral Costa ha continuado desarrollando su carrera artística, explorando nuevas facetas en la actuación y la música. Su colaboración más notable ha sido en producciones de teatro y televisión donde han compartido créditos, demostrando su compatibilidad y sinergia creativa.

Además, ambos han utilizado sus plataformas para apoyar causas sociales y comunitarias, especialmente las relacionadas con sus regiones de origen. Han participado en campañas que promueven la cultura afrocolombiana y han trabajado para mejorar las condiciones de vida en sus comunidades.

La pareja también es activa en las redes sociales, donde comparten aspectos de su vida cotidiana, nuevos proyectos y momentos familiares. Esto les ha permitido mantener una conexión cercana con sus seguidores y fans, quienes aprecian la autenticidad y sencillez que transmiten. En resumen, Koral Costa y Omar Murillo son un dúo dinámico en el panorama del entretenimiento colombiano, siendo reconocidos no solo por su talento artístico, sino también por su integridad y compromiso con las causas sociales.