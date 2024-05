Andrea Guerrero rompió el silencio sobre su separación con Alejandro Falla: “Es muy doloroso”

Alejandro Falla y Andrea Guerrero se separaron en 2021 - crédito @andreaguerreroquintero/Instagram

Andrea Guerrero, conocida periodistas deportiva, abrió su corazón en el podcast SíSePuedCast, en el que por primera vez después de tres años decidió contar todo acerca de su separación del empresario Alejandro Falla, con quien estuvo casada desde el 2014.

Como fruto de su amor nació su hija Luna en 2015. Aunque tuvieron una relación alejada de escándalos, algunas diferencias superaron la paz que llevaron, por lo que decidieron tomar caminos separados, lo cual afectó profundamente en lo emocional a la comunicadora social.

“Soy muy celosa con mi vida personal, y pasó también cuando estuve casada. Hay un punto y es que… Debo asimilar que hoy no tenga una familia tradicional, ha sido muy doloroso”, comenzó diciendo a través del formato digital.

En ese sentido, amplió sus declaraciones y explicó a lo que se refiere con el proceso de asimilar. “Cuando digo asimilar estoy siendo muy generosa, porque es un proceso largo. Debo entender que hay distintos tipos de familia, pero ese es el pedazo más complejo, es diferente, es porque vienes de una familia tradicional, mis papás, por ejemplo, llevan 60 años juntos”, añadió la periodista norsantandereana.

Sin embargo, reconoció que no todo ha sido malo de esta nueva etapa de su vida e indicó que, incluso, se ha acercado más a su hija, porque siente que es lo único que tiene en su vida.

“Me he unido a Luna y siento que me he convertido en mejor mamá. Seguimos teniendo la misma familia y no de una manera tradicional, porque siempre estaremos unidos y funcionamos así, en cumpleaños, navidades y otros eventos”, siguió diciendo.

No obstante, recalcó que ha impulsado que la relación de su hija con Falla siga siempre bien.

“No tengo porque privar a mi hija a estar con su papá. Absolutamente madura con esta decisión y cuesta llegar allá solo cuando sanas. Debes entender que no es lo que pasa contigo, sino que hay una niña de por medio”, aclaró en la conversación.

Finalmente, concluyó diciendo que no estaba bien dejarle a la existencia de Luna la responsabilidad de mantener el matrimonio estable.

“Es muy triste delegarle a una niña la responsabilidad de sostener una relación. Luna eligió los papás maestros que necesita para aprender y nosotros prepararnos con ella”, apuntó la cucuteña.

¿Quién es Andrea Guerrero?

Andrea Guerrero es una destacada periodista deportiva colombiana, cuya trayectoria en el ámbito de los deportes, especialmente en el fútbol, la ha posicionado como una de las voces femeninas más reconocidas en un sector predominantemente masculino. Nacida el 8 de diciembre de 1983, Guerrero ha demostrado un profundo conocimiento y pasión por el deporte, características que han marcado su exitosa carrera.

Su camino en el periodismo deportivo comenzó en RCN Radio, donde dio sus primeros pasos y demostró su capacidad para analizar y comunicar temas deportivos con una perspectiva fresca y precisa. Su talento y dedicación la llevaron a formar parte de importantes equipos de trabajo en canales reconocidos, tanto en radio como en televisión, incluyendo RCN Televisión y ESPN, entre otros. En estos medios, ha trabajado como presentadora, reportera y comentarista, cubriendo eventos de gran envergadura como Copa Mundiales de Fútbol y Juegos Olímpicos, lo que ha enriquecido su perfil profesional.

Guerrero no solo destaca por su profesionalismo y conocimiento deportivo, sino también por su firme postura en favor de la igualdad de género en el periodismo deportivo. Se ha convertido en un referente para muchas mujeres que aspiran a seguir sus pasos, rompiendo barreras y enfrentando prejuicios en una industria que gradualmente acepta la presencia femenina en roles de liderazgo y opinión.

Además de su trabajo en medios de comunicación, Andrea Guerrero es activa en redes sociales, donde comparte sus análisis deportivos, así como momentos de su vida personal, fortaleciendo así su conexión con el público. Su compromiso con el periodismo, su integridad profesional y su capacidad de inspirar a futuras generaciones definen su rol como una pieza clave en el paisaje mediático deportivo colombiano.