Nueva normativa exigirá que las motocicletas con cilindraje mayor a 50 cc incorporen CBS o ABS a partir de 2025

Después de conocerse que las motocicletas nuevas que sean ensambladas o lleguen al territorio nacional, ahora deberán estar equipados con sistemas de frenados certificados directamente por la ONU desde 2025, o la otra alternativa es cumplir con el Federal Motor Vehicle Safety Standards, que es el estándar oficial de EE. UU., en el que el impacto para el negocio de motos será altamente significativo en términos de seguridad vial.

Estas acciones se llevarán a cabo de acuerdo con la nueva normativa que pedirá de forma obligatoria el Sistema de Frenado Combinado (CBS) o el Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) a motos por debajo de los 200 cc lo que en números representa el 95% de las ventas totales de las motos para marzo a nivel nacional, según la Cámara de las Motocicletas de la Andi.

La reciente normativa exige que las motocicletas con cilindraje mayor a 50 cc o una potencia nominal mayor a Kw, incorporen CBS o ABS a partir de 2025. En cambio, aquellas que tienen un cilindraje mayor a 150 cc o una potencia nominal mayor a 11 Kw, requieren de un sistema ABS.

Aun así, la nueva reglamentación será más exigente para 2027, ya que, si las motocicletas son de 125 cc, requerirán de un sistema ABS; al contrario, si es inferior a ese cilindraje se les exigirá entre ambas opciones, sistema ABS o CBS.

“En efecto, en marzo de 2024, 95% de las motocicletas que se registraron en el país fueron de menos de 200 cc. Estas son motocicletas que son usadas fundamentalmente para transporte y trabajo (33%). Del total, 92% de quienes compran estos vehículos en el país, viven en hogares de los estratos 1, 2 y 3″, expresó Iván García, director de la Cámara de Motocicletas de la Andi.

El decreto busca, principalmente, mejorar los índices de seguridad vial para las motocicletas. “La incorporación de sistemas de frenado avanzado en las motos en Colombia son un avance crucial en términos de seguridad vial. El aumento del porcentaje de motos equipadas con estos sistemas en Colombia representa un hito significativo en la protección de los motociclistas y un aporte de la industria en materia de seguridad vial”, añadió.

Esta categoría de motos en Colombia es una de las más competidas, pues según las cifras de la Cámara de las Motocicletas de la Andi para marzo, se encuentra liderado por Yamaha, con 22% de la participación de mercado; AKT, que cuenta con 16%; y el top 3 lo completan Suzuki y Bajaj, ambas con 15% del total.

“La industria ha venido avanzando en este sentido de forma decidida; en 2018, del total de motocicletas que se vendían en el país, menos de una cuarta parte incorporaba estos sistemas. Al cierre de 2023, ya 68% de las motocicletas disponibles en Colombia contaban con algún tipo de sistema de frenado avanzado (como CBS o ABS)”, manifestó.

Desde Fanalca, ensambladora de Honda en Colombia, dijeron que, con su casa matriz, “estamos adelantando todos los desarrollos para que nuestros nuevos modelos lleguen a Colombia cumpliendo la normativa desde este año. En Honda contamos con portafolio de 25 modelos que cuentan con un sistema de frenos avanzado, para un total de 80% del total”.

Por otra parte, el representante a la Cámara Alejandro Vega, busca que algunas infracciones de tránsito no provoquen inmovilización para las motos. Este trámite ya fue aprobado en tercer debate. De esta forma, Vega, perteneciente al Partido Liberal, mantiene la ilusión de este gremio tan importante en el país, puesto que el siguiente debate podría darse en mayo o junio con la Plenaria del Senado, siendo este el último de los respectivos debates para su aprobación final.

“Falta un solo debate. Son cuatro: dos en Cámara y dos en Senado. Ya pasaron los dos debates en Cámara, hace pocos días pasó el debate en la Comisión Sexta del Senado. Falta el de la Plenaria. Pero es importante decirlo: no estamos eliminando la infracción. Este no es un proyecto de impunidad para que las motos puedan hacer lo que quieran en la vía. No. Este es un llamado también a la responsabilidad, pero tenemos que garantizar la sanción sea con equidad, como a cualquier vehículo”, mencionó Vega