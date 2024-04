El Dr. Carlos Jaramillo estrena su libro ‘Antiestrés’: soluciones para este problema que puede causar graves enfermedades

El Dr. Jaramillo propone la pausa diaria como herramienta fundamental para disminuir el estrés -crédito redes sociales

El estrés es un termino muy utilizado, se puede decir que la mayoría de personas lo utilizan casi a diario como respuesta al enfrentar o huir de situaciones de la vida.

Aunque el estrés en niveles moderados puede ser beneficioso para el rendimiento y la motivación, el estrés crónico o prolongado puede tener efectos negativos en la salud, incluyendo problemas cardiovasculares, ansiedad, depresión, y disminución del sistema inmunológico.

El Dr. Carlos Jaramillo, médico cirujano certificado en Medicina Funcional (Ifmcp) en Estados Unidos, esposo y padre, por segunda vez escribe un libro que aborda uno de los problemas más cotidianos: el estrés.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El estrés puede generar serios problemas de salud -crédito Freepik /ilustración de Infobae

En su primer libro sobre esta temática El milagro antiestrés, lanzado en 2019 y durante 2019 y 2020 fue el libro más vendido en Colombia, llevó al doctor y escritor a estrenar un nuevo escrito titulado Antiestrés, y esta vez planteando soluciones permitiendo al lector que se conecte con su ser, regresar atrás y pausar la vida para manejar esta situación que genera grave problemas de salud.

Infobae Colombia habló con el Dr. Carlos Jaramillo de su nuevo libro Antiestrés, que ya se encuentra disponible y su fecha de lanzamiento oficial en la Feria del libro de Bogotá, Filbo. El texto propone técnicas de relajación, ejercicio físico y alimentación como soluciones a esta situación.

Dr. Carlos Jaramillo lanzó "Antiestrés", su nueva obra presenta soluciones ante el estrés -crédito @drcarlosjaramillo/Instagram

¿Qué cambios realizó en la nueva edición de su libro El milagro antiestrés y por qué se siente más satisfecho con esta versión?

Porque yo he cambiado mucho como ser humano y como médico. Porque el mundo que vivimos hoy, no es el mundo del 2019 y tuvimos en la mitad algo que ha generado una gran cantidad de estrés en el mundo y una gran cantidad de resultados a partir del estrés que fue la pandemia.

¿Qué es el estrés y cuál es su impacto en la salud?

El cuerpo tiene una capacidad de responder ante los estímulos externos o internos, es una capacidad normal como un metal que tú doblas y vuelve a su posición normal, es una capacidad que el cuerpo tiene normal y eso no es malo. El estrés y el sistema de adaptación al estrés es bueno estimularlo; el problema es cuando yo los sobreestimulo o le pongo una carga muy grande; volvamos al metal que lo dobla y ya lo deja doblado o lo empieza a doblar tan seguido, ahí es donde se vuelve un problema de verdad. Ahí es donde se vuelve una carga interna o externa del cuerpo, que este no es no es capaz de soportar al punto que se enferma.

¿Cómo describe la relación entre nuestra manera de vivir y nuestra salud?

Toda. Vivimos pensando que la salud o la enfermedad es una construcción del azar o de algunas personas creen de pronto de una manera religiosa combinado con una manera genética (...) el azar y la genética es mucho menos de lo que la gente piensa y lo que sí es más es una construcción de mis hábitos diarios, lo cotidiano es lo que a mí me enferma y la buena aplicación de lo cotidiano, es lo que me saca a mí de la enfermedad o lo que previene que yo llegue hasta allá.

Dr. Carlos Jaramillo, médico cirujano y escritor best seller, aborda el estrés en su nuevo libro -crédito visualesIA/Imagen ilustrativa Infobae

¿Cuál es la relación entre la alimentación, el ejercicio, el estrés y la salud?

Demasiado, porque la alimentación puede estresar por dos vías, recuerda que tenemos estrés mental, estrés físico y estrés químico, entonces yo desde mi alimentación yo puedo comer supuestamente perfecto, pero si yo como perfecto con angustia, con obsesión, señalando, con miedo, con la perfección de las calorías, pues entonces yo estoy teniendo una alimentación con estrés. Cuando yo en mi alimentación empiezo a incorporar mal los nutrientes que necesito para mi vida, entonces empieza a tener estrés químico. Y el ejercicio también tiene un componente mental y tiene un componente físico, ahí ya no es químico es estrés físico, el sobre entrenamiento acaba.

¿Qué tratamiento que propone antiestrés y cómo difiere del sistema tradicional de salud?

Yo propongo que hagas un alto en el camino, para que te evalúes y puedas empezar a construir lo que tú crees que es lo mejor para ti y te planteo un montón de soluciones y te digo cómo las vas a incorporar. Pero al fin y al cabo el camino es tuyo. La medicina occidental es una medicina donde nosotros aprendimos, únicamente a tratar la enfermedad con farmacología y con cirugía, pero eso es esperar a que la gente se enferme. Cuando yo planteo estas soluciones son muchas dentro de lo cotidiano, para que tú puedas poner tu vida en orden, que puedas empezar a trabajar la salud de manera adecuada.

¿Qué herramientas propone para manejar la ansiedad, el insomnio y el agotamiento físico o mental?

La ansiedad, el agotamiento mental, el insomnio es una profunda desconexión de nuestra mente, de nuestras decisiones, de nuestras emociones de la construcción de lo que somos, de la construcción de las creencias, es sencillamente una desconexión (...) o paras a evaluarte y a volver a reconstruirte con las posibilidades que tenemos o vives en el mundo de seguir una desconexión absoluta.

El estrés no sólo es mental, sino que impacta física y químicamente a el cuerpo -crédito visualesIA/Imagen ilustrativa Infobae

¿Cuál es la importancia de ser consciente de la respiración?

La importancia es entender como todos esos factores y como lo tan cotidiano tiene tanta capacidad de crear tanto bienestar o tanta capacidad de crear tanto malestar y tanta enfermedad. Y cómo a veces estamos esperando a que nos den la solución como mágica esperando a que estemos enfermos y simplemente por no parar a poner en orden lo cotidiano, terminamos severamente enfermos y es cuando toca hacer intervenciones desde la farmacología, desde la cirugía, desde el cuidado intensivo que no deberíamos haber llegado ahí, si hubiéramos tenido esta clase de herramientas a tiempo.

¿Qué consejo se le da al lector sobre cómo enfrentar la velocidad o aceleración de la realidad en la que vive?

A hacer pausas, las que sean necesarias en la vida, no es como voy hacer una pausa al año, yo prefiero una pausa de cinco minutos cada día ,que una pausa de una semana al año, parar por un segundito de tu día, lo evalúas en cinco minutos. Entiende que tus decisiones te han traído hasta aquí con la información que tienes, ni bueno, ni malo, es simplemente la información que tienes. Entiendas que si eliges hacerte dueño y eres responsable de tus decisiones, cuando haces esos momentos de parar, todo eso puede cambiar y que nada de eso va a cambiar solamente con querer, las cosas hay que hacerlas y los caminos hay que recorrerlos.