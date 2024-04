Solo cuatro personas monitorean más de 30.000 cámaras: asi funciona el centro de seguridad de Transmilenio

Más de 30 mil cámaras en los buses de Transmilenio tienen la función de cuidar la seguridad en los articulados - crédito TransMilenio

El concejal Andrés Barrios expuso una situación crítica sobre la forma de vigilancia a la seguridad en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. “Parece chiste, pero es anécdota”, dijo Barrios.

Según denunció el concejal, únicamente cuatro personas están encargadas de monitorear la cantidad de 38.761 cámaras de videovigilancia instaladas en los buses troncales, alimentadores y zonales, información que le proporcionó la misma entidad de Transmilenio.

Como dato adicional, el cabildante conoció que el presupuesto anual destinado para este personal es de apenas 96 millones de pesos. De las cámaras instaladas, 18.019 están ubicadas en las instalaciones y buses del sistema troncal, 4.333 se ubican en los buses alimentadores y 16.409, en los zonales (buses azules del Sitp).

Una de las medidas que anunció la administración Galán es el uso de las cámaras de la Policía para monitorear Transmilenio - crédito @PoliciaBogota/X

Esta situación representa un panorama desalentador en términos de supervisión dentro del sistema de transporte público de la capital, sobre todo teniendo en cuenta que la inseguridad en el transporte de la ciudad es uno de los principales factores por los que más del 40% de usuarios están insatisfechos con el servicio.

“Es increíble que, con la magnitud del sistema y la cantidad de cámaras instaladas, solo haya cuatro personas responsables de vigilar la seguridad de los usuarios”, declaró el concejal Barrios.

Dos ladrones robaron a un pasajero de Transmilenio haciendo acrobacias por fuera del vehículo - crédito @loquepasa_enbogota / Instagram

Además, expresó su preocupación por las posibles condiciones laborales de estos empleados, sugiriendo que podrían estar enfrentando una carga de trabajo excesiva debido a que es prácticamente imposible cumplir a cabalidad con sus responsabilidades.

Según los datos obtenidos, cada uno de los cuatro vigilantes estaría recibiendo un salario mensual de 2′000.000 de pesos. Ante esta situación, Barrios solicitó una reunión urgente con las autoridades de Transmilenio para abordar este tema y buscar soluciones efectivas.

Por su parte, la entidad de transporte admitió que es imposible realizar un monitoreo en tiempo real de todas las cámaras. Por eso, dijeron, se centran en supervisar si se activa algún botón de pánico.

Andrés Barrios, concejal de Bogotá del Centro Democrático, denunció que no hay suficiente personal para monitorear la seguridad en Transmilenio - crédito Concejo de Bogotá

“Cuando desde un vehículo se activa dicho botón por parte del conductor, el equipo de monitoreo ingresa por la visual del móvil y observa lo que está sucediendo con el fin de escalar la novedad al comando de transporte masivo de la Policía, en los casos que amerite o las demás autoridades competentes del distrito, dependiendo de la situación (bomberos, tránsito, entre otros)”, explicó Transmilenio.

Además, no todas las cámaras están conectadas al centro de vigilancia. De las más de 38.000 cámaras instaladas, 35.605 tienen conexión con el Centro de Gestión del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. Mientras tanto, 3.156 cámaras no lo están, por lo que la inversión en estos aparatos no ha sido efectiva.

Según la entidad, su justificación ante esta falta de conexión se explica en que esa es una responsabilidad de los concesionarios (empresas privadas que operan para Transmilenio). En ese sentido, son estos los que deben asumir y contratar el plan de datos necesario para la transmisión de videos e imágenes en tiempo real.

Esta es la meta de Galán para mejorar la seguridad en Transmilenio

La gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, compartió las principales apuestas del sistema para los próximos cuatro años - crédito @transmilenio/Instagram

Esta situación contrasta con las metas propuestas por la entidad de transporte establecidas para cumplir en los próximos cuatro años de la administración Galán. Durante la rueda de prensa realizada el 1 de marzo de 2024, la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, comunicó que su propósito es reducir en al menos un 30% los delitos al interior del sistema, además de disminuir las muertes, que en 2023 fueron nueve, y la evasión en el componente troncal en un mínimo de tres puntos porcentuales.

Es importante recordar que uno de los pilares fundamentales de la campaña de Galán fue mejorar la seguridad en Bogotá. Por ello, a mediados de enero, la Alcaldía y la Secretaría de Seguridad anunciaron una serie de medidas para combatir los delitos en el sistema de transporte público de la ciudad. Estas medidas abarcan desde la infiltración de policías encubiertos hasta operativos masivos en el sistema, junto con el monitoreo intensivo de cámaras de seguridad.

El alcalde Galán hizo hincapié en la demanda ciudadana de mayor seguridad en el transporte público y se comprometió a tomar medidas “de forma inmediata” para abordar esta preocupación. En este sentido, se anunció un patrullaje activo utilizando las cámaras de seguridad, asignando uniformados de la Policía en los centros de monitoreo del sistema de transporte.